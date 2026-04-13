AR Rahman: ఏఆర్ రెహమాన్ స్టూడియో నుంచి ఆశా భోస్లే పరుగులు.. అసలేం జరిగిందంటే?
ఇసైపుయల్ ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతంలో ఓ పాట పాడటానికి వచ్చిన లెజెండరీ సింగర్ ఆశా భోస్లే, రికార్డింగ్ స్టూడియో నుంచి హడావుడిగా ఎందుకు బయటకు పరుగెత్తుకొచ్చారో ఈ ఫొటో గ్యాలరీలో తెలుసుకుందాం.
Asha Bhosle Ran Away From AR Rahman Studio
భారతీయ సినీ పరిశ్రమను తన తేనెలొలికే స్వరంతో కట్టిపడేసిన గాయని ఆశా భోస్లే. 1933 సెప్టెంబర్ 8న మహారాష్ట్రలో పుట్టిన ఆమె, తన 10వ ఏట నుంచే పాటలు పాడటం మొదలుపెట్టారు. అప్పటి నుంచి తన చివరి శ్వాస వరకు సంగీత ప్రియులను అలరించారు. ఆమె తెలుగులో కూడా ఇళయరాజా, ఏఆర్ రెహమాన్, దేవా, విద్యాసాగర్ వంటి ఎందరో టాప్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ల సంగీతంలో పాటలు పాడారు. ఆమె పాడిన పాటలన్నీ సూపర్ హిట్ అయ్యాయి.
ఆశా భోస్లే గిన్నిస్ రికార్డు
ఆశా భోస్లే ఇళయరాజా, ఏఆర్ రెహమాన్ లాంటి అగ్ర సంగీత దర్శకుల సారధ్యంలో ఎన్నో పాటలు పాడారు. భారతదేశంలోని వివిధ భాషల్లో 10 వేలకు పైగా పాటలు పాడి ఆమె గిన్నిస్ రికార్డు సృష్టించారు.
ఆశా భోస్లే మృతి
భారతీయ సంగీత అభిమానుల హృదయాలను గెలుచుకున్న ఆశా భోస్లే, సినీ పరిశ్రమలో అత్యున్నత పురస్కారమైన దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డును, దేశ అత్యున్నత పురస్కారాలలో ఒకటైన పద్మవిభూషణ్ను అందుకున్నారు. ఏప్రిల్ 11న గుండెపోటు రావడంతో ముంబైలోని ఓ ప్రముఖ ఆసుపత్రిలో చేరిన ఆశా భోస్లే, చికిత్స ఫలించక కన్నుమూశారు. ఆమె అంత్యక్రియలు ఈరోజు సాయంత్రం 4 గంటలకు జరగనున్నాయి. ఆమె మరణం సంగీత ప్రియులను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఈ నేపథ్యంలో, ఏఆర్ రెహమాన్ స్టూడియో నుంచి ఆమె ఎందుకు పారిపోయారో ఆ ఆసక్తికర సంఘటన గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.
రెహమాన్ సంగీతంలో పాడిన ఆశా భోస్లే
ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతంలో ఆశా భోస్లే తమిళంలోనే కాకుండా హిందీలోనూ పాటలు పాడారు. అలా 1995లో వచ్చిన హిందీ చిత్రం 'రంగీలా'. ఈ సినిమాకు రామ్ గోపాల్ వర్మ దర్శకత్వం వహించగా, ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం అందించారు. ఈ చిత్రంలోని 'తన్హా తన్హా' అనే పాటను ఆశా భోస్లే పాడారు. ఆ పాట రికార్డింగ్ కోసం ఏఆర్ రెహమాన్ స్టూడియోకి వచ్చిన ఆశా, రెహమాన్కు నమస్కరించి పాటను నేర్చుకున్నారట.
స్టూడియోలో నుంచి బయటకు ఓడిన ఆశా భోస్లే
పాట నేర్చుకున్న తర్వాత, రికార్డింగ్ కోసం ఆమె వాయిస్ రూమ్లోకి వెళ్లారు. లోపలికి వెళ్లిన ఆశా గబగబా బయటకు పరుగెత్తుకొచ్చారట. ఏమైందని ఏఆర్ రెహమాన్ అడగ్గా, లోపల సువాసన కోసం అగర్బత్తి వెలిగించారని, ఆ పొగ వల్ల తన గొంతు పాడవుతుందని ఆశా భోస్లే చెప్పారట. వెంటనే రెహమాన్ ఆ అగర్బత్తిని బయట పడేశారు. ఆ తర్వాతే ఆశా 'తన్హా తన్హా' పాటను పాడారు. ఆ పాట సూపర్ హిట్ అవ్వడమే కాకుండా, 17 ఏళ్ల తర్వాత ఆమెకు ఫిలింఫేర్ అవార్డును కూడా తెచ్చిపెట్టింది.