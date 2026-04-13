- Home
- Entertainment
NTR: ఒకే ఒక్క దెబ్బ, ట్రోలర్స్ కి ఇచ్చిపడేసిన ఎన్టీఆర్.. బాక్సాఫీస్ ని షేక్ చేసే బాడీ, ఇది కొన్నది కాదు అంటూ
ఎన్టీఆర్ తన కండలు తిరిగిన దేహాన్ని బయట పెట్టారు. తారక్ షేర్ చేసిన లేటెస్ట్ జిమ్ వర్కౌట్ ఫోటో సోషల్ మీడియాని షేక్ చేస్తోంది. ఈ ఫోటోకి తారక్ పెట్టిన కామెంట్ ఇంకా ఎక్కువగా వైరల్ అవుతోంది.
యంగ్ టైగర్ ఎన్టీఆర్ దేవర సక్సెస్ తర్వాత మరో పాన్ ఇండియా చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు. ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న డ్రాగన్ అనే మూవీ భారీ బడ్జెట్ లో రూపొందుతోంది. మాస్ యాక్షన్ చిత్రాలకు ప్రశాంత్ నీల్ పెట్టింది పేరు. ఇక ఎన్టీఆర్ కి మాస్ లో ఉన్న ఇమేజ్ ఎలాంటిదో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు.
ఎన్టీఆర్ ఫిజిక్, లుక్స్ పై విమర్శలు
అలాంటి వీరిద్దరి కాంబోలో వచ్చే ఈ మూవీ ఇంకెలా ఉంటుందో ఊహించుకుంటుంటేనే ఆసక్తి పెరిగిపోతోంది. ఈ మూవీలో రుక్మిణి వసంత్ హీరోయిన్ గా నటిస్తున్నారు. మైత్రి మూవీ మేకర్స్ సంస్థ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తోంది. అయితే కొంతకాలంగా(వార్ 2 మూవీ టైం నుంచి) ఎన్టీఆర్ ఫిజిక్, లుక్స్ పై విమర్శలు వస్తున్నాయి.
సోషల్ మీడియాలో ట్రోలింగ్
సోషల్ మీడియాలో ట్రోలింగ్ కూడా జరిగింది. ఇటీవల తారక్ బయట కొన్ని ఈవెంట్స్ లో కనిపించినప్పుడు ముఖం బాగా పీల్చుకుపోయినట్లు అనిపించింది. దీనితో తారక్ తన బెస్ట్ లుక్ కోల్పోతున్నాడు అంటూ సోషల్ మీడియాలో ప్రచారం జరిగింది.
ట్రోలర్స్ కి తారక్ ఒక్క దెబ్బతో సమాధానం
ఆ విమర్శలకు, ట్రోలర్స్ కి తారక్ ఒక్క దెబ్బతో సమాధానం ఇచ్చారు. తాజాగా ఎన్టీఆర్ సోషల్ మీడియాలో తన జిమ్ వర్కౌట్ ఫోటో షేర్ చేశారు. ఈ ఫొటోలో తారక్ వెనుక నుంచి కండలు తిరిగిన దేహంతో ఉక్కు మనిషిలా కనిపిస్తున్నాడు. తారక్ ఫిట్నెస్ లెవల్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఈ ఫోటో చూస్తే అర్థం అవుతుంది.
బాక్సాఫీస్ నిస్ షేక్ చేసే బాడీ
తన బాడీ పై వస్తున్న ట్రోల్స్ కి ఎన్టీఆర్ ఈ ఫోటో తో సమాధానం ఇచ్చినట్లు అయింది. బాక్సాఫీస్ నిస్ షేక్ చేసే బాడీలా ఉంది అంటూ అభిమానులు కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. ప్రశాంత్ నీల్ మూవీ కోసమే తారక్ ఎలా తన ఫిజిక్ మార్చుకుంటున్నాడు. ఈ ఫోటోకి తారక్ ఇచ్చిన క్యాప్షన్ ఇంకా ఆసక్తికరంగా ఉంది. ఇది కష్టపడి తయారు చేసుకున్నది.. కొన్నది కాదు అనే క్యాప్షన్ పెట్టి ట్రోలర్స్ కి ఇచ్చిపడేశాడు.