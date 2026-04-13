- Rajasekhar: హీరోయిన్ నుంచి పెళ్లి ప్రపోజల్, ఆమెని చేసుకుని ఉంటే రాజశేఖర్ లైఫ్ ఎలా ఉండేది..కూతుళ్లు ముఖం మీదే
యాంగ్రీ స్టార్ రాజశేఖర్ కెరీర్ లో, రియల్ లైఫ్ లో ఎన్నో మలుపులు చోటు చేసుకున్నాయి. సినిమాల్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వడం నుంచి పెళ్లి వరకు అన్నీ ట్విస్టులే. ఆ విషయాలని రాజశేఖర్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో రివీల్ చేశారు.
యాంగ్రీ స్టార్ రాజశేఖర్ జీవితం ఎన్నో మలుపులు తిరిగింది. రాజశేఖర్ డాక్టర్ చదివారు. వైద్య వృత్తిలో ఉన్న సమయంలో సినిమాలపై ఆసక్తి కలిగింది. కానీ సినిమాల్లోకి రావడానికి ఆయన కుటుంబ సభ్యులు అంగీకరించలేదట. కానీ చివరికి ఒక కండిషన్ పై ఒప్పుకున్నట్లు రాజశేఖర్ ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. ఆ కండిషన్ ఏంటంటే.. సినిమాల్లోకి వెళ్లిన తర్వాత ఎవరినీ ప్రేమించకూడదు. మేము చెప్పిన అమ్మాయినే పెళ్లి చేసుకోవాలి అని నిబంధన పెట్టారట.
రాజశేఖర్ కి పెళ్లి ప్రపోజల్స్
దానికి అంగీకరించి రాజశేఖర్ నటుడిగా మారారు. ఇండస్ట్రీకి వచ్చిన కొత్తల్లోనే రాజశేఖర్ కి పెళ్లి ప్రపోజల్స్ వచ్చాయి. రాజశేఖర్ మాట్లాడుతూ.. అతిలోక సుందరి శ్రీదేవి నుంచి పెళ్లి ప్రపోజల్ వచ్చింది. వారి కుటుంబ సభ్యులు అడిగారు. శ్రీదేవి వాళ్ళ నాన్నకి, మా నాన్నతో పరిచయం ఉంది. ఆ విధంగా ప్రపోజల్ వచ్చింది. కానీ మా ఇంట్లో వాళ్ళు వద్దు అన్నారు.
జీవితే ప్రపోజ్ చేసింది
సినిమా వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవడం ఇంట్లో ఇష్టం లేదు. అదే విధంగా హీరోయిన్ శ్రీలత ఫ్యామిలీ నుంచి కూడా ప్రపోజల్ వచ్చినట్లు రాజశేఖర్ తెలిపారు. కానీ తాను జీవిత ప్రేమలో పడ్డానని అన్నారు. ముందుగా జీవితే తనకి ప్రపోజ్ చేసింది అని రాజశేఖర్ తెలిపారు.
శ్రీదేవి ఇంటి నుంచి ప్రపోజల్
కానీ ఆ టైంలో జీవితకి నేను చెప్పాను. శ్రీదేవి ఇంటి నుంచి ప్రపోజల్ వస్తేనే మా ఇంట్లో ఒప్పుకోలేదు. సినిమావాళ్లు వద్దు అని అన్నారు. మన పెళ్లిని ఒప్పుకుంటారో లేదు తెలియదు. చాలా ఫైట్ చేయాలి అని రాజశేఖర్ తెలిపారు.
శ్రీదేవిని చేసుకుని ఉంటే
శ్రీదేవిని చేసుకుని ఉంటే ఇంకా బావుండేది అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా అని యాంకర్ ప్రశ్నించగా.. ఛీ ఛీ అలాంటిది ఏమీ లేదు. జీవితే నాకు పర్ఫెక్ట్. ఆమెని చేసుకోవడం నా అదృష్టం. నా కూతుళ్లు కూడా నన్ను అప్పుడప్పుడూ ఏడిపిస్తుంటారు.. డాడీ నువ్వు శ్రీదేవి ఆంటీని పెళ్లి చేసుకుని ఉండాల్సింది.. నీకు తెలిసేది అని తమాషా చేస్తుంటారు అంటూ రాజశేఖర్ గుర్తు చేసుకున్నారు.