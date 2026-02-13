- Home
డైరెక్టర్ కదిర్ తీసిన 'కాదలర్ దినం' 90వ దశకం యువతకు ఓ కల్ట్ క్లాసిక్. అప్పట్లో బడ్జెట్లో 'భారతీయుడు' సినిమానే దాటేసింది. ఏఆర్ రెహమాన్ సంగీతం, ఇంటర్నెట్ ప్రేమకథతో ఈ సినిమా ఓ ట్రెండ్ సెట్టర్గా నిలిచింది.
Image Credit : Asianet News
ప్రేమకు టెక్నాలజీని జోడించిన కావ్యం
తమిళ సినిమాల్లో ప్రేమకథలకు కొదవే లేదు. కానీ, టెక్నాలజీ, ఎమోషన్స్ను కలిపి ఓ తరాన్ని కట్టిపడేసిన సినిమాలు కొన్ని మాత్రమే. అలాంటిదే 1999లో డైరెక్టర్ కదిర్ తీసిన 'కాదలర్ దినం'. 90ల కిడ్స్కే కాదు, ఇప్పటి జనరేషన్కు కూడా ఇది ఓ కల్ట్ క్లాసిక్. ఈ సినిమా వెనుక ఉన్న ఆసక్తికర విషయాలు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తాయి. ముఖ్యంగా, అప్పట్లో భారీ బడ్జెట్తో తీసిన 'భారతీయుడు' సినిమాను మించి దీనికి ఖర్చు పెట్టారంటే నమ్మగలరా? ఇంటర్నెట్ ప్రేమకథతో అప్పట్లోనే ఓ కొత్త ట్రెండ్ సెట్ చేసిన ఈ సినిమా విశేషాలు చూద్దాం.
Image Credit : Asianet News
ఈ సినిమాకు 'కాదలర్ దినం' అని ఎందుకు పేరు పెట్టారు?
ప్రపంచంలో టీచర్స్ డే, మదర్స్ డే లాంటివి ఉన్నా, అన్నింటికన్నా 'కాదలర్ దినం' (ప్రేమికుల రోజు) గొప్పదని డైరెక్టర్ కదిర్ నమ్ముతారు. ఆయనే ఈ సినిమాకు ఆ పేరు పెట్టారు. ప్రేమ వల్లే మానవజాతి నాగరికత నేర్చుకుందని ఆయన అంటారు. ఒక అమ్మాయి అందానికి ఆకర్షితుడై, ఆమె తనకే సొంతం కావాలని ఓ పురుషుడు అనుకున్నప్పుడే 'బంధాలు' అనే కాన్సెప్ట్ పుట్టిందని ఆయన వివరించారు. అందుకే యువతకు కలగా, పెద్దలకు జ్ఞాపకంగా నిలిచే ప్రేమను ఓ 'హై-టెక్' నేపథ్యంలో చెప్పాలనుకున్నారు.
Image Credit : Asianet News
బడ్జెట్ అదుర్స్: కోటి రూపాయల సెట్!
ఈ సినిమా నిర్మాత ఏ.ఎం. రత్నం క్వాలిటీ కోసం ఖర్చుకు వెనుకాడలేదు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత రద్దీగా ఉండే రైల్వే స్టేషన్లలో ఒకటైన ముంబై విక్టోరియా టెర్మినస్ను వారం రోజుల పాటు షూటింగ్ కోసం అద్దెకు తీసుకున్నారు. అంతేకాదు, ఈ సినిమా కోసం ఏకంగా కోటి రూపాయలతో ఓ భారీ సెట్ వేశారు. దీనిపై నిర్మాత ఏ.ఎం. రత్నం మాట్లాడుతూ, 'భారతీయుడు సినిమాకు చేసినదానికంటే ఈ సినిమాకే ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తున్నా. ఇది ప్రేమకథ కాబట్టి లెక్కలు చూడట్లేదు' అని గర్వంగా చెప్పారు.
Image Credit : Asianet News
ఏ.ఆర్. రెహమాన్ మ్యూజిక్ మ్యాజిక్
1999 ప్రేమికుల రోజున ఈ సినిమా ఆడియోను రిలీజ్ చేశారు. 'ప్రతి ప్రేమికుడి చేతిలో ఈ పాటలు ఓ గిఫ్ట్గా ఉంటాయి' అని డైరెక్టర్ కదిర్ చెప్పినట్లే జరిగింది. 'రోజా రోజా', 'ఓ మరియా' లాంటి పాటలు అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించాయి. ఇప్పటికీ స్పాటిఫై లాంటి డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్స్లో ఈ పాటలు టాప్ లిస్ట్లో ఉండటమే దీని విజయానికి నిదర్శనం.
