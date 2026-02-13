- Home
- Entertainment
- మెగాస్టార్ కావలసిన వాడు జీవితాంతం కమెడియన్ గా మిగిలిపోయాడు.. ఒక్క సినిమా రిజెక్ట్ చేసిన పాపానికి ఇలా..
మెగాస్టార్ కావలసిన వాడు జీవితాంతం కమెడియన్ గా మిగిలిపోయాడు.. ఒక్క సినిమా రిజెక్ట్ చేసిన పాపానికి ఇలా..
టాలీవుడ్ లో ఓ కమెడియన్ గోల్డెన్ ఛాన్స్ మిస్ చేసుకున్నాడు. ఒక్క సినిమా రిజెక్ట్ చేసిన కారణంగా అతడు జీవితాంతం కమెడియన్ గానే ఉండిపోయారు. ఆ కమెడియన్ ఎవరో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఒక్క సినిమా చాలు
నటీనటుల కెరీర్ మారిపోవడానికి ఒక్క సినిమా చాలు. ఒక్క సినిమా విజయంతో స్టార్లుగా మారినవాళ్లు.. ఒక్క సినిమా ఫ్లాప్ తో పతనమైన వాళ్ళు ఉన్నారు. అవకాశం వచ్చినప్పుడు అందిపుచ్చుకోవడమే నటీనటులు చేయవలసిన పని. మెగాస్టార్ చిరంజీవి కెరీర్ లో ఎదగడానికి ప్రధాన కారణం తన ప్రతిభ చూపిస్తూ, వచ్చిన అవకాశాలని సద్వినియోగం చేసుకోవడమే. దీనితో చిరంజీవి ప్రతిభ ఇండస్ట్రీలో అందరికీ తెలిసింది.
కమెడియన్ పై చిరంజీవి కామెంట్స్
చిరంజీవి ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఒక కమెడియన్ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. చిరంజీవి చెప్పింది వింటే.. ఆ కమెడియన్ మెగాస్టార్ అయ్యే అవకాశాన్ని చేజార్చుకున్నాడా ? అనే అనుమానం కలుగుతుంది. తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో చిరంజీవికి వచ్చిన మొదటి అవకాశం పునాది రాళ్లు.
సుధాకర్ కి భారతీరాజా మూవీలో ఛాన్స్
అప్పటికి చిరంజీవి మద్రాసులో ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ లో మెళుకువలు నేర్చుకుంటున్నారు. పునాదిరాళ్ళు చిత్రంలో ఐదుగురు హీరోలలో ఒకరిగా ప్రముఖ కమెడియన్ సుధాకర్ కి అవకాశం వచ్చింది. అదే సమయంలో సుధాకర్ కి భారతీ రాజా తెరకెక్కించే ఓ చిత్రంలో ఛాన్స్ వచ్చింది. పునాదిరాళ్ళు సినిమా చేస్తే ఇందులో నీకు అవకాశం ఉండదు అని భారతీరాజా సుధాకర్ కి చెప్పారట.
సుధాకర్ ఆ మూవీ రిజెక్ట్ చేయడంతో..
దీనితో పునాదిరాళ్ళు సినిమాని రిజెక్ట్ చేయాలని సుధాకర్ అనుకున్నారు. కానీ అలా చెప్పడానికి సుధాకర్ కి ధైర్యం సరిపోలేదు. ఆయా సమయంలో సుధాకర్, చిరంజీవి రూమ్ మేట్స్ గా ఉండేవారు. పునాది రాళ్లు సినిమాలో నటించను అని వాళ్లకు చెప్పడానికి నాకు ధైర్యం సరిపోవడం లేదు. నువ్వు తోడుగా రా అని సుధాకర్ నన్ను పిలిచాడు. సరే పద నేను కూడా వస్తాను అని వెళ్ళాను.
చిరంజీవి ఇంటి ముందు కూర్చున్నారు
ఈ సినిమాలో నేను నటించలేను అని సుధాకర్ వాళ్లకు చెప్పాడు. రాజమండ్రిలో సెట్స్ కూడా రెడీ అవుతున్నాయి. మరి కొన్ని రోజుల్లో షూటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ టైంలో చెబితే ఎలా.. మేము ఒప్పుకోము.. నువ్వు నటించాల్సిందే అని వాళ్ళు బలవంతం చేయడం ప్రారంభించారు. వాడికి మరో గొప్ప అవకాశం వచ్చింది. అందుకే చేయడం లేదు. ఎందుకు బలవంతం చేస్తారు అని నేను అడిగా. వెంటనే అయితే నువ్వు చేస్తావా అని అడిగారు. నేను ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్ లో కోర్స్ చేస్తున్నాను. అది పూర్తయ్యేవరకు చేయను అని చెప్పాను. కానీ రెండవరోజు వాళ్లంతా మా ఇంటి ముందు కూర్చున్నారు. సుధాకర్ పాత్రకి ఆల్టర్ నేట్ నువ్వొక్కడివే కనిపిస్తున్నావు. చూడడానికి బావున్నావు.. కొంచెం ఈ సినిమా చేయడానికి ఒప్పుకో అని అడిగారు. నేను కూడా సరే అని ఒప్పుకున్నా అని పునాది రాళ్లు మూవీ తెరవెనుక జరిగిన సంగతులు చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. చిరంజీవి టాలీవుడ్ లో మెగాస్టార్ గా ఎదిగారు. కానీ సుధాకర్ మాత్రం టాలీవుడ్ లో కమెడియన్ గానే మిగిలిపోయారు.