- Vijay Divorce: ఆ హీరోయిన్తో విజయ్కి ఎఫైర్, కోర్టుకెక్కిన భార్య సంగీత.. పిటిషన్లో సంచలన విషయాలు!
నటుడు, తమిళగ వెట్రి కళగం (తవెక) పార్టీ అధ్యక్షుడు విజయ్ నుంచి విడాకులు కోరుతూ ఆయన భార్య సంగీత కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. విజయ్కి ఒక నటితో వివాహేతర సంబంధం ఉందని ఆమె తన పిటిషన్లో సంచలన ఆరోపణలు చేశారు.
Image Credit : x
విజయ్కి విడాకులు కోరుతున్న భార్య సంగీత
నటుడు, తవెక అధ్యక్షుడు విజయ్ నుంచి విడాకులు కోరుతూ ఆయన భార్య సంగీత చెంగల్పట్టు ఫ్యామిలీ కోర్టులో కేసు వేశారు. విజయ్, సంగీత కొంతకాలంగా విడివిడిగా ఉంటున్నారని వార్తలు వస్తున్న నేపథ్యంలో, ఇప్పుడు సంగీత ఏకంగా కోర్టును ఆశ్రయించడం పెద్ద సంచలనం సృష్టిస్తోంది.
Image Credit : Asianet News
విజయ్కి ఆ నటితో సంబంధం ఉంది
సంగీత కోర్టులో వేసిన పిటిషన్లో, ''విజయ్కి ఒక నటితో సంబంధం ఉంది. ఏప్రిల్ 2021లో వాళ్లిద్దరి బంధం గురించి నాకు తెలిసింది. విజయ్ ఆ నటితో కలిసి విదేశాల్లో తిరిగాడు. ఆ ఫోటోలను ఆ నటే స్వయంగా షేర్ చేసింది. ఆమె వల్ల నేను, నా పిల్లలు అవమానాలు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. అయినా విజయ్ ఏమాత్రం పశ్చాత్తాపం లేకుండా ఆ నటితో సంబంధం కొనసాగించాడు'' అని పేర్కొన్నట్లు సమాచారం.
Image Credit : Asianet News
నన్ను ఇంట్లోనే బంధించాడు
''ఈ విషయం తెలిశాక విజయ్తో మాట్లాడితే, ఆ నటితో సంబంధం తెంచుకుంటానని చెప్పాడు. కానీ మాట నిలబెట్టుకోకుండా ఆమెతో బంధం కొనసాగించాడు. ఈ విషయం అడిగినందుకు నన్ను ఇంట్లోనే బంధించి నా స్వేచ్ఛను అడ్డుకున్నాడు. నాతో దాంపత్య జీవితం గడపడానికి కూడా ఇష్టపడలేదు'' అని సంగీత తన పిటిషన్లో ఆరోపించారు.
Image Credit : X/TVKVijayHQ
కలిసి బతకడానికి చేసిన ప్రయత్నాలు విఫలమయ్యాయి
''విజయ్ వివాహేతర సంబంధం వల్ల నేను మానసికంగా చాలా కుంగిపోయాను. అతనితో కలిసి జీవించడానికి నేను చేసిన ప్రయత్నాలన్నీ విఫలమయ్యాయి. అందుకే ఇకపై అతనితో కలిసి బతకడం సాధ్యం కాదు'' అని సంగీత తన పిటిషన్లో స్పష్టం చేశారు. అయితే, పిటిషన్లో ఎక్కడా కూడా విజయ్తో సంబంధం ఉన్న ఆ నటి పేరును సంగీత ప్రస్తావించకపోవడం గమనార్హం.
