Vijay Property: రూ.35 కోట్లకు ఆస్తి అమ్మేసిన విజయ్? రాజకీయాల కోసమేనా ఈ భారీ ఫండ్?
తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్, చెన్నైలోని తన ఖరీదైన ఆస్తిని అమ్మేశారనే వార్తలు కోలీవుడ్లో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. రాజకీయ ప్రవేశం, వ్యక్తిగత కారణాల నేపథ్యంలో ఈ అమ్మకం జరిగిందా? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
15
Thalapathy Vijay Anna Nagar House Sold
తమిళ స్టార్ హీరో విజయ్, 'జనగన్' సినిమా తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వస్తానని ప్రకటించారు. అప్పటి నుంచి ఆయన చుట్టూ వివాదాలు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఇంతలోనే, ఆయన భార్య సంగీత విడాకుల కోసం కోర్టును ఆశ్రయించారని కూడా వార్తలొస్తున్నాయి.
25
భార్య సంగీతతో విడాకుల కేసు
ఈ ఆస్తి అమ్మకం వెనుక చాలా కారణాలు వినిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా, భార్య సంగీతతో విడాకుల కేసు నడుస్తోందన్న వార్తల నేపథ్యంలో ఇది జరిగి ఉండొచ్చని అంటున్నారు. రాబోయే రాజకీయ కార్యకలాపాలు, ఆస్తుల వివరాలను సరిచేసుకునేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారని కూడా చెబుతున్నారు.
35
రాజకీయ వర్గాల్లో పెద్ద చర్చ
మరికొందరు మాత్రం ఇదొక సాధారణ పెట్టుబడి మార్పుగా చూస్తున్నారు. సెలబ్రిటీలు పెద్ద మొత్తంలో ఆస్తులు కొనడం, అమ్మడం కొత్తేమీ కాదంటున్నారు. విజయ్ ఇప్పటివరకు అధికారికంగా స్పందించలేదు. కాబట్టి ఇవన్నీ వదంతులేనని కొట్టిపారేస్తున్నారు. ఏదేమైనా, ఈ వార్త అభిమానుల లో, రాజకీయ వర్గాల్లో పెద్ద చర్చకు దారితీసింది.
45
భవిష్యత్ ప్రణాళికల కోసమే
విజయ్ రాజకీయ ప్రవేశంపై అంచనాలు పెరుగుతున్న తరుణంలో, ఈ ఆస్తి అమ్మకం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. భవిష్యత్ ప్రణాళికల కోసమే ఈ ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారని కొందరు రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు. అయితే, కచ్చితమైన సమాచారం వచ్చేవరకు ఇవన్నీ ఊహాగానాలే.
55
భార్యకు భరణం
చట్టప్రకారం, విడాకులు తీసుకుంటే భార్యకు భరణం (alimony) ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. భర్త ఆదాయం, ఆస్తుల విలువ, జీవనశైలి ఆధారంగా దీన్ని నిర్ణయిస్తారు. విజయ్ లాంటి అధిక ఆదాయం ఉన్నవారి భరణం మొత్తం చాలా పెద్ద మొత్తంలో ఉండొచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
