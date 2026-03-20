Sobhita Dhulipala: మొత్తానికి పుకార్లకు చెక్ పెట్టిన శోభిత.. ఫొటోలతో ఫుల్ క్లారిటీ, చైతు మాటలకు ఫిదా
తనపై వస్తున్న రూమర్స్ కి శోభిత చెక్ పెట్టింది. గద్దర్ అవార్డుల వేడుకలో నాగ చైతన్య, శోభిత జంటగా కనిపించారు. అసలు శోభిత గురించి వచ్చిన రూమర్స్ ఏంటో ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
శోభిత ధూళిపాల, అక్కినేని నాగ చైతన్య ప్రేమించుకుని ఆ తర్వాత వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. సమంతతో విడాకుల తర్వాత చైతు శోభిత ప్రేమలో పడ్డాడు. ప్రస్తుతం వీరిద్దరూ అన్యోన్యంగా జీవిస్తున్నారు. పెళ్లి తర్వాత చైతు, శోభిత టాలీవుడ్ లో జరిగిన ఈవెంట్స్ కి జంటగా కనిపిస్తూ వచ్చారు.
శోభితపై పుకార్లు
అయితే ఇటీవల జరిగిన కొన్ని ఈవెంట్స్ కి మాత్రం చైతు ఒంటరిగా హాజరయ్యాడు. దీనితో శోభితపై పుకార్లు మొదలయ్యాయి. అక్కినేని నాలుగో తరం వారసుడి కోసం ఎదురు చూస్తున్న అభిమానులు ఈ పుకార్లని ఇంకా పెంచారు. రెండు మూడు ఈవెంట్స్ కి శోభిత.. చైతూతో కలసి రాలేదు. దీనితో ఆమె గర్భవతి అనే రూమర్స్ మొదలయ్యాయి.
శోభిత, చైతు జంటగా
గర్భవతి కాబట్టే శోభిత బయట కనిపించడం లేదని నెటిజన్లు పుకార్లు వైరల్ చేశారు. కానీ ఇటీవల జరిగిన గద్దర్ అవార్డుల వేడుకకి శోభిత, చైతు జంటగా హాజరయ్యారు. అంతే కాదు ట్రాన్స్ పరెంట్ శారీలో కనిపించిన శోభిత ప్రెగ్నన్సీ రూమర్స్ కి చెక్ పెట్టింది.
శారీ ఫోటోస్
తాను గర్భవతిని కాదు అనే విషయాన్ని కంఫర్మ్ చేసింది. సోషల్ మీడియాలో కూడా శారీ ఫోటోస్ షేర్ చేసింది. శోభిత షేర్ చేసిన గ్లామరస్ పిక్స్ వైరల్ అవుతున్నాయి. గద్దర్ అవార్డుల వేడుకలో ఆసక్తికర దృశ్యం చోటు చేసుకుంది.
ఉత్తమ నటుడిగా
తండేల్ చిత్రానికి గాను నాగ చైతన్య ఉత్తమ నటుడిగా అవార్డు అందుకున్నారు. అవార్డు రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత చైతు ప్రసంగిస్తూ తండేల్ చిత్ర యూనిట్ వల్లే తనకు ఇంతటి గుర్తింపు లభించింది అని తెలిపారు. అదే విధంగా నా శక్తికి మూలస్థంబాలు లాంటి అమ్మ నాన్న.. శోభిత లకు కృతజ్ఞతలు అంటూ చైతు తెలిపారు. చైతు ఈ మాటలు చెబుతున్నప్పుడు శోభిత చిరునవ్వులు చిందిస్తూ కనిపించింది.