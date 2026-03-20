పవన్ కళ్యాణ్ చివరి 10 సినిమాల్లో అసలైన హిట్లు ఎన్ని..అభిమానులు త్వరగా మరచిపోవాలి అని కోరుకునే మూవీ అదే
Pawan Kalyan last 10 Movies list: పవన్ కళ్యాణ్ అత్తారింటికి దారేది లాంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ తర్వాత ఇప్పటి వరకు 10 సినిమాల్లో నటించారు. ఆ 10 సినిమాల జాబితా ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన లేటెస్ట్ మూవీ ఉస్టాడ్ భగత్ సింగ్ ప్రస్తుతం థియేటర్స్ లో సందడి చేస్తోంది. గబ్బర్ సింగ్ తర్వాత పవన్ తో హరీష్ శంకర్ తెరకెక్కించిన సినిమా కావడంతో ఆ రేంజ్ మ్యాజిక్ రిపీట్ అవుతుందని అభిమానులు భావించారు. కానీ ఉస్తాద్ చిత్రానికి కొంత మిక్స్డ్ టాక్ వస్తోంది. అత్తారింటికి దారేది లాంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ 10 సినిమాల్లో నటించారు. ఆ 10 సినిమాల్లో ఏది హిట్, ఏది ఫ్లాప్ అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం.
1.గోపాల గోపాల
కిషోర్ కుమార్ పార్థసాని దర్శకత్వంలో పవన్, వెంకటేష్ కలిసి నటించిన మల్టీస్టారర్ మూవీ ఇది. ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద అబౌ యావరేజ్ గా నిలిచింది. 46 కోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ తో రిలీజ్ అయిన ఈ చిత్రం 41 కోట్లు వసూలు చేసింది.
ఫలితం : అబౌ యావరేజ్
2. సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్
ఈ చిత్రానికి పవన్ కళ్యాణ్ స్వయంగా కథ అందించారు. బాబీ దర్శకుడు. పవన్ క్రేజ్ తో అదిరిపోయే ఓపెనింగ్స్ వచ్చినప్పటికీ సినిమా డిజాస్టర్ అయింది. అభిమానులని సైతం పూర్తిగా నిరాశ పరిచింది.
ఫలితం: ఫ్లాప్
3. కాటమరాయుడు
పవన్ మరోసారి కిషోర్ కుమార్ పార్థసాని దర్శకత్వంలో నటించిన చిత్రం కాటమరాయుడు. ఈ చిత్రం ఫస్ట్ హాఫ్ బావున్నప్పటికీ సెకండ్ హాఫ్ తేలిపోవడంతో ఫ్లాప్ అయింది. ఈ మూవీలో శ్రుతి హాసన్ హీరోయిన్.
ఫలితం: ఫ్లాప్
4. అజ్ఞాతవాసి
ఈ సినిమా రిలీజ్ టైంలో అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకాయి. త్రివిక్రమ్, పవన్ కళ్యాణ్ కాంబోలో హ్యాట్రిక్ మూవీగా రాబోతున్న ఈ చిత్రం టాలీవుడ్ రికార్డులు తిరగరాయడం ఖాయం అని అంతా భావించారు. కానీ థియేటర్స్ కి వెళ్లిన ఆడియన్స్ కి తీవ్ర నిరాశ తప్పలేదు. ప్రేక్షకులని ఈ మూవీ ఏమాత్రం మెప్పించలేకపోయింది. అభిమానులు అయితే ఈ చిత్రాన్ని త్వరగా మరచిపోవాలని కోరుకున్నారు.
ఫలితం: ఫ్లాప్
5. వకీల్ సాబ్
అజ్ఞాతవాసి తర్వాత పాలిటిక్స్ వల్ల పవన్ కళ్యాణ్ సినిమాలకు కొంత కాలం దూరంగా ఉన్నారు. కొంత గ్యాప్ తర్వాత రీ ఎంట్రీ ఇచ్చిన చిత్రం వకీల్ సాబ్. వేణు శ్రీరామ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీ పింక్ చిత్రానికి రీమేక్ గా రూపొందింది. రీమేక్ అయినప్పటికీ ఈ చిత్రం సంచలన విజయం సాధించింది. అప్పటి కోవిడ్ పరిస్థితులు, టికెట్ ధరల విషయంలో ప్రభుత్వ నిబంధనలు లాంటి అడ్డంకులని అధికమిస్తూ వకీల్ సాబ్ విజయం సాధించింది.
ఫలితం: హిట్
6. భీమ్లా నాయక్
మలయాళీ చిత్రం అయ్యప్పనుమ్ కోషియం చిత్రానికి ఇది రీమేక్. కథని పూర్తిగా తెలుగు నేటివిటీకి తగ్గట్లుగా, పవన్ బాడీ లాంగ్వేజ్ కి సరిపడేలా మార్చేశారు. ఈ మూవీలో పవన్, రానా దగ్గుబాటి పోటా పోటీ పెర్ఫార్మెన్స్ అదిరిపోతుంది. తమన్ సంగీతం ఈ చిత్రానికి మరో ప్లస్.
ఫలితం: హిట్
7. బ్రో
పవన్ కళ్యాణ్, మెగా మేనల్లుడు సాయి ధరమ్ తేజ్ కలసి నటించిన ఈ చిత్రం ఫిలాసఫీ ఇష్టపడే వారికి నచ్చింది. కానీ జనరల్ ఆడియన్స్ నుంచి సరైన రాలేదు. ఫలితంగా ఈ మూవీ నిరాశ పరిచింది.
ఫలితం: ఫ్లాప్
8. హరిహర వీరమల్లు
పవన్ కళ్యాణ్ నటించిన హరి హర వీరమల్లు చిత్రం ప్రీరియాడిక్ చిత్రంగా రూపొందింది. ఈ చిత్రానికి క్రిష్ జాగర్లమూడి, జ్యోతి కృష్ణ దర్శకత్వం వహించారు. కాన్సెప్ట్ చాలా బావున్నప్పటికీ గ్రాఫిక్స్, చిత్రాన్ని తెరకెక్కించిన విధానం ఆకట్టుకోలేకపోయింది.
ఫలితం: ఫ్లాప్
9. దే కాల్ హిమ్ ఓజీ
చాలా కాలం తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ అభిమానులని ఫుల్ ఖుషీ చేసిన చిత్రం ఓజీ. సుజీత్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీలో పవన్ సూపర్ స్టైలిష్ గా కనిపిస్తూ యాక్షన్ విధ్వంసం సృష్టించారు. ఫలితంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ మూవీ సూపర్ హిట్ అయింది.
ఫలితం: సూపర్ హిట్
10. ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్
ఉగాదికి విడుదలైన ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ చిత్రానికి కొంత మిక్స్డ్ రెస్పాన్స్ వస్తోంది. కానీ లాంగ్ వీకెండ్, ఇకపై సమ్మర్ హాలిడేస్ ఉండడంతో కలెక్షన్స్ పరంగా ఈ చిత్రం ఎలాంటి ఫలితం సాధిస్తుంది అనేది వేచి చూడాలి.
ఫలితం: వేచి చూడాలి