దళపతి విజయ్ 'జన నాయగన్' కథ లీక్.. టాలీవుడ్ బ్లాక్ బస్టర్ మూవీకి రీమేక్ ?
Thalapathy Vijay: దళపతి విజయ్ జన నాయగన్ సినిమా కథ లీక్: జన నాయగన్ సినిమాలోని ముఖ్యమైన సందేశం ఏంటనే దానిపై నటుడు ప్రజిన్ ఒక ముఖ్యమైన అప్డేట్ ఇచ్చారు. అదేంటో చూద్దాం.
జన నాయగన్ సినిమా
హెచ్ వినోద్ దర్శకత్వంలో విజయ్ నటిస్తున్న జన నాయగన్ సినిమా విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. మలేషియాలో ఈ సినిమా ఆడియో లాంచ్ గ్రాండ్గా జరిగింది. ఇది సినిమాపై అంచనాలను పెంచింది. జనవరి 9న సినిమా విడుదల కానుండగా, బుకింగ్స్ మొదలయ్యాయి. కేరళ, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉదయం 6 గంటల స్పెషల్ షోలు ఉండటంతో అభిమానులు ఖుషీగా ఉన్నారు.
జన నాయగన్ కథ లీక్
బిగ్ బాస్ సీజన్ 9 కంటెస్టెంట్ ప్రజిన్ ఒక సినిమా ఈవెంట్లో మాట్లాడుతూ, జన నాయగన్ కథ పిల్లల చుట్టూ తిరుగుతుందని, లైంగిక వేధింపుల నేపథ్యంతో ఉంటుందని చెప్పారు. ఇలాంటి కథలు ఇప్పుడు బాగా పాపులర్ అవుతున్నాయి. ఈ సినిమా ఆడపిల్లల గురించేనని ఆయన అన్నారు.
మహిళల నేపథ్యంలో..
నాకు కూడా ఆడపిల్ల ఉంది, కాబట్టి ఆడవాళ్ల కష్టాలు, అభద్రత నాకు తెలుసు. ఈ సమాజంలో ఆడపిల్లను పెంచడం చాలా కష్టం. ఈ పాయింట్తోనే సినిమా తీశారని ప్రజిన్ చెప్పారు. జన నాయగన్ కథ ఇదేనా అని అభిమానులు చర్చించుకుంటున్నారు.
పొలిటికల్ మైలేజ్
అన్నిచోట్లా మహిళలే కాదు, ఆడపిల్లలకూ అన్యాయం జరుగుతోంది. తల్లిదండ్రులు ప్రతి బిడ్డకు గుడ్ టచ్, బ్యాడ్ టచ్ గురించి చెప్పాలి. జన నాయగన్ ముఖ్య కథ ఇదేనని ప్రజిన్ అన్నారు. మహిళలు, ఆడపిల్లలకు ఇలాంటివి ఎదురైతే ధైర్యంగా మాట్లాడాలి. అప్పుడే ఈ దారుణాలు తగ్గుతాయని ప్రజిన్ ఓపెన్గా చెప్పారు. ప్రస్తుతం విజయ్ పాలిటిక్స్ లో ఉన్నారు. ఇలాంటి కథలతో పొలిటికల్ మైలేజ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది.
భగవంత్ కేసరి రీమేక్
గతంలో దళపతి విజయ్.. నందమూరి బాలకృష్ణ సూపర్ హిట్ మూవీ భగవంత్ కేసరి రీమేక్ లో నటిస్తున్నారు అంటూ వార్తలు వచ్చాయి. ఇప్పుడు కూడా వస్తున్నాయి. లీక్ అయిన కథ వింటుంటే అలాగే అనిపిస్తోంది. అయితే డైరెక్టర్ హెచ్ వినోత్ మాత్రం ఆ వార్తలని ఖండించారు.