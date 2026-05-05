Vijay Fitness: 50 లో కూడా 25 ఏళ్ల కుర్రాడిలా ఎలా ? దళపతి విజయ్ డైట్ సీక్రెట్ ఇదే
తమిళ రాజకీయాల్లో విక్టరీ జెండా ఎగరేసిన విజయ్.. 50 ఏళ్ల వయసులోనూ యంగ్గా, ఎంతో చురుగ్గా కనిపిస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు. మెరుపు వేగంతో డ్యాన్స్ చేస్తూ అదరగొడతారు. ఆయన ఎనర్జీ రహస్యం ఏంటో తెలుసా?
గంటల తరబడి జిమ్ ఇష్టం ఉండదు..
తమిళనాడు సీఏం సీటులో కూర్చోబోతున్నాడు దళపతి విజయ్. సినిమాల్లో స్టార్ గా వెలుగు వెలిగిన విజయ్.. పార్టీ పెట్టిన రెండేళ్లలో సీఎం స్థాయికి ఎదిగాడు. 50 ఏళ్ల వయసులో దళపతి యంగ్ లుక్ లో మెరిసిపోతున్నాడు. కుర్ర హీరోలకు పోటీ ఇస్తున్నాడు.
ఇంతకీ ఆయన ఫిట్ నెస్ సీక్రెట్ ఏంటి? గంటల తరబడి జిమ్లో బరువులు ఎత్తడం కన్నా, తన స్టామినా పెంచే కార్డియో వ్యాయామాలకే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. రోజూ ఉదయం 10 నుంచి 40 నిమిషాల పాటు బ్రిస్క్ వాకింగ్ చేయడం ఆయనకు అలవాటు.
విజయ్ ఫుడ్ సీక్రెట్..
విజయ్ కఠినమైన డైట్ ఏదీ పాటించరు. కానీ, ఆయన పాటించే ఏకైక ఫుడ్ సీక్రేట్ "మితాహారం". తనకు నచ్చిన ఆహారాన్ని తింటారు, కానీ చాలా తక్కువ మోతాదులో తీసుకుంటారు. ఎంత ఇష్టమైన ఫుడ్ అయినా.. అతిగా తినడం అలవాటు లేదు విజయ్ కి.
షూటింగ్ లో కూడా ఇంటి భోజనమే..
విజయ్ డైట్ లో ముఖ్యమైనది ఇదే..
విజయ్ తన డైట్ లో ఆయిల్ చాలా తక్కువ ఉండేట్టు చూసుకుంటారు. తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో తప్ప, నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు, జంక్ ఫుడ్ను విజయ్ అస్సలు ముట్టుకోరు. ఆయన 'క్లాసీ' లుక్కు ఇదే ముఖ్య కారణం. ఫ్యాట్ ను పెంచే ఏ ఆహారం అయినా దూరంగా ఉంచుతారు.
రాత్రి భోజన రహస్యం ఇదే
విజయ్ ఫిట్నెస్లో అసలు రహస్యం ఆయన రాత్రి భోజనం చేసే సమయం. నిద్రపోవడానికి 2-3 గంటల ముందే భోజనం పూర్తి చేస్తారు. సాధారణంగా రాత్రి 7 గంటలకే తేలికపాటి ఆహారం తీసుకుంటారు. తిన్న తరువాత వెంటనే నిద్రపోకుండా రెండు గంటలు ఏదో ఒక పని చేస్తుంటారు.
డ్యాన్స్ మూమెంట్స్ తో వ్యాయామం..
విజయ్ యంగ్ లుక్ కు మరో కారణం..
నిరంతర సాధన చాలా ముఖ్యం..
"ఒకే రోజులో ఫిట్ బాడీ రాదు. ఓపిక, నిరంతర సాధన, ఆహారంలో నియంత్రణ ఉంటే 50 ఏళ్లలోనూ ఎనర్జీగా ఉండొచ్చు" ఇదే దళపతి విజయ్ తన అభిమానులకు చెప్పే పాఠం. విజయ్ తన బాడీని ఎలాగైనా మార్చగలడు.. ఎందుకంటే.. ఫుడ్, జిమ్, ఇతర అలవాట్ల విషయంలో విజయ్ తనను తాను కంట్రోల్ చేసుకోగలడు.