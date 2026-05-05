- Home
- Entertainment
- 6 కోట్లు బడ్జెట్.. 40 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసిన చిన్న సినిమా ఏదో తెలుసా? ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?
6 కోట్లు బడ్జెట్.. 40 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసిన చిన్న సినిమా ఏదో తెలుసా? ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ ఎప్పుడంటే?
బాక్సాఫీస్ దగ్గర సత్తా చాటిన ఓ చిన్న సినిమా.. ఓటీటీలో రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది. స్టార్లు లేరు, భారీ బడ్జెట్ లేదు, కానీ బాక్సాఫీస్ దగ్గర మాత్రం కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టించింది మూవీ. ఇంతకీ ఏంటా సినిమా? ఓటీటీలో ఎప్పుడు రిలీజ్ కాబోతోంది.
సత్తా చాటుతున్న చిన్నసినిమాలు
ఈమధ్య కాలంలో చిన్న సినిమాలు సత్తా చాటుతున్న సంగతి తెలిసిందే. తెలుగు సినిమాలతో పాటు టాలీవుడ్ లో మలయాళ చిన్న సినిమాల హవా కూడా పెరిగిపోయింది. ఆమూవీస్ కు ఓటీటీలో ఎక్కువ ఆదరణ ఉంది. మంచి కంటెంట్ ఉంటే చాలు.. స్టార్లు అవసరం లేదు, బడ్జెట్ అంసరం లేదు అని కొన్ని సినిమాలు నిరూపిస్తున్నాయి. ఈ విషయంలో మన తెలుగు సినిమాలతో పాటు మలయాళ సినిమాలు కూడా ముందున్నాయి. ఈ కోవలోకే వస్తుంది భరతనాట్యం 2 మోహినీ యాట్టం. ఈసినిమా సాధించిన కలెక్షన్లు అందరిని ఆశ్చర్య పరుస్తున్నాయి.
6 కోట్లు పెడితే 40 కోట్లు వచ్చాయి.
బ్లాక్ కామెడీ నేపథ్యంలో 2024లో విడుదలైన భారత నాట్యం సినిమా ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ పొందింది. ఆ విజయంతో ఈ సినిమాకు సీక్వెల్గా ‘భరతనాట్యం 2: మోహినీయాట్టం’ రూపొందించారు. ఈ సినిమా ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 10వ తేదీన థియేటర్లలో విడుదలైంది. దాదాపుగా 6 కోట్ల అతి తక్కువ బడ్జెట్ తో నిర్మించబడిన ఈ సినిమా ఏకంగా 40 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించడం విశేషం.
హత్య నేపథ్యంలో సాగే కథ..
ఎలాంటి వివాదాల జోలికి వెళ్లకుండా.. ప్రశాంతంగా జీవించాలని కోరుకునే కుటుంబంలో .. ఒక హత్య సృష్టించిన పెను తుపాను.. దేనికి దారి తీసింది. ఆ హత్య వల్ల ఆ కుటుంబంలో ఎలాంటి మార్పులు వచ్చాయి. ఆ కుటుంబంలో జరిగిన సంఘర్షణలు, కథలో మలుపులు, ట్వీస్ట్ లు, చివరకు ఏయ్యిందనే ఉత్కంట, ప్రేక్షకులను థియేటర్ల వైపు పరుగులు పెట్టించింది.? ఈ సినిమాను మలయాళ ప్రేక్షకులు బాగా ఆదరించారు. ఈ మూవీ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ తో పాటు యూత్ ను కూడా ఆకర్శించింది.
ఓటీటీలో ఎప్పుడు రాబోతోంది?
ఇక ఇప్పుడు భరత నాట్యం 2 మోహినీయాట్టం సినిమా ఓటీటీ ప్రేక్షకులను అలరించడానికి సిద్ధమవుతోంది. మే 8వ తేదీ నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ నెట్ ఫ్లిక్స్ లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో కూడా ఈ చిత్రం అందుబాటులోకి రానుంది.