పవన్, మహేష్, ఎన్టీఆర్ లని విజయ్ తండ్రి ఇంతలా గమనించారా.. ఒక్కొక్కరి గురించి ఊహించని వ్యాఖ్యలు
దళపతి విజయ్ తండ్రి ఎస్ఏ చంద్రశేఖర్ టాలీవుడ్ హీరోల గురించి ఆసక్తిర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ముఖ్యంగా పవన్, మహేష్, ఎన్టీఆర్ లని తాను ఎంత బాగా గమనిస్తూ ఉంటానో అనేది రివీల్ చేశారు.
దళపతి విజయ్ తమిళనాడు ఎన్నికల్లో ప్రభంజనం
దళపతి విజయ్ తమిళనాడు ఎన్నికల్లో ప్రభంజనం సృష్టించారు. దేశ రాజకీయాల్లో సంచలనంగా మారారు. హీరోగా తిరుగులేని క్రేజ్ సొంతం చేసుకున్న దళపతి విజయ్ ఇప్పుడు పొలిటికల్ స్టార్ గా కూడా మారారు. విజయ్ పొలిటికల్ విక్టరీ తర్వాత ఆయన తండ్రి ఎస్ ఏ చంద్రశేఖర్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఎస్ ఏ చంద్రశేఖర్ గతంలో ఎన్నో అద్భుతమైన చిత్రాలు తెరకెక్కించిన దర్శకుడు.
చంద్రశేఖర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
మెగాస్టార్ చిరంజీవితో కూడా ఆయన మూడు సినిమాలు చేశారు. చట్టానికి కళ్ళు లేవు, దేవాంతకుడు, పల్లెటూరి మొనగాడు ఈ మూడు చిత్రాలు సూపర్ హిట్స్ అయ్యాయి. తెలుగులో ఆయన కొత్త తరం హీరోలతో సినిమాలు చేయలేదు. కానీ ప్రతి ఒక్క హీరోని బాగా గమనించారట. ఓ ఇంటర్వ్యూలో చంద్రశేఖర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. పవన్, మహేష్, ఎన్టీఆర్ గురించి చంద్రశేఖర్ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
పవన్ కళ్యాణ్
పవన్ కళ్యాణ్ గురించి చంద్రశేఖర్ మాట్లాడుతూ ఆయనకి ప్రత్యేకమైన బాడీ లాంగ్వేజ్, స్టైల్ ఉంది. టాలీవుడ్ లో స్టైలిష్ పెర్ఫార్మెన్స్ అంటే ముందుగా గుర్తుకు వచ్చేది పవన్ కళ్యాణ్ అనే సంగతి తెలిసిందే.
మహేష్ బాబు
మహేష్ గురించి మాట్లాడుతూ.. కృష్ణ గారి అబ్బాయి మహేష్ బాబుకి ప్రత్యేకమైన శైలితో కూడిన నటన ఉంది. మహేష్ బాబు బాడీ లాంగ్వేజ్ చాలా బావుంటుంది అని అన్నారు.
ఎన్టీఆర్
ఎన్టీఆర్ గురించి మాట్లాడుతూ.. ఆయన ఏం డ్యాన్స్ చేస్తారు అండీ అంటూ ప్రశంసలు కురిపించారు. తెలుగులో ఒక్కో హీరోలో ఒక్కో అంశం తనకి నచ్చుతుంది అని చంద్రశేఖర్ తెలిపారు.