- Home
- Entertainment
- దళపతి విజయ్ అన్ని కార్లకి ఒకే నెంబర్ ప్లేట్.. ఆ రహస్యం తెలిస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే
దళపతి విజయ్ అన్ని కార్లకి ఒకే నెంబర్ ప్లేట్.. ఆ రహస్యం తెలిస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే
కోలీవుడ్ స్టార్ దళపతి విజయ్ తన కారు నుండి రాజకీయ ప్రచార బస్సు వరకు అన్ని వాహనాలకు ఒకే నంబర్ ప్లేట్ ఉపయోగిస్తున్నారు. దాని వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటో తెలిస్తే మీరి విజయ్కి ఫ్యాన్ అయిపోవాల్సిందే.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
విజయ్ చివరి మూవీ `జన నాయకుడు`
కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో దళపతి విజయ్ ఇప్పుడు రాజకీయాల్లోకి కూడా అడుగుపెట్టారు. `తమిళ విజయ్ కళగం`(టీవీకే) అనే రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభించిన విజయ్, 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించడంతో సినిమాలకు దూరంగా ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ప్రస్తుతం నటిస్తోన్న `జన నాయకుడు` తన చివరి సినిమా అని ఇప్పటికే ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో, విజయ్ తన వాహనాలకు ఒకే నెంబర్ ప్లేట్ వాడుతున్నారు. కారు నుండి ప్రచార బస్సు వరకు ఒకే నంబర్ ప్లేట్ను ఉపయోగించడం వెనుకున్న రహస్యం ఏంటో చూస్తే
విజయ్ కార్లన్నింటికీ ఒకే నెంబర్ ప్లేట్
విజయ్ దగ్గర చాలా లగ్జరీ కార్లు ఉన్నాయి. వాటిలో ఖరీదైన రోల్స్ రాయిస్ కారును కూడా అమ్మేసి, గత ఏడాదిలో మూడు కొత్త కార్లను కొనుగోలు చేశారు. ఒకటి BMW ఎలక్ట్రిక్ కారు, మరొకటి లెక్సస్ LM కారు, మూడవది టయోటా వెల్ఫైర్. ఇంకా, ప్రచారం కోసం ఒక బస్సును కూడా కొనుగోలు చేశారు. ఈ మధ్య కొన్న అన్ని వాహనాలకూ ఒకే నంబర్ ప్లేట్ను ఉపయోగిస్తున్నారు.
విజయ్ కార్లకి ఉపయోగిస్తున్న నెంబర్ ఇదే
విజయ్ వాహనాలలో 0277 అనే నంబర్ ఉంది. BMW ఎలక్ట్రిక్ కారులో TN 14 AH 0277, లెక్సస్ కారులో TN 14 AL 0277, వెల్ఫైర్ కారులో TN 14 AM 0277, కొత్త ప్రచార బస్సులో TN 14 AS 0277 నంబర్ ప్లేట్లు ఉన్నాయి. అన్నింటిలోనూ 14-02-77 అనే నంబర్ ఉంది. విజయ్ ఇష్టంగా ఈ నంబర్ను ఎంచుకోవడానికి ఒక సెంటిమెంట్ కూడా ఉంది.
చెల్లిపై ప్రేమతో విజయ్ సెంటిమెంట్
ఆ సెంటిమెంట్ విజయ్ చెల్లెలిపై ఉన్న ప్రేమ. విజయ్ చెల్లెలు విద్య చిన్నతనంలోనే మరణించింది. చెల్లెలిపై విజయ్కి ఎంతో ప్రేమ ఉండేది. ఆమె జ్ఞాపకార్థం తన వాహనాలకు ఒకే నంబర్ను ఉపయోగిస్తున్నారట. 14-02-77 అనేది విద్య పుట్టినరోజు. చెల్లెలిపై ప్రేమతో ఆమె బర్త్ డేని తన కార్లకి నెంబర్లుగా పెట్టుకోవడం విశేషం. దీంతో ఫ్యాన్స్ ఫిదా అయిపోతున్నారు. చెల్లెలిపై ప్రేమలో దళపతి విజయ్ని మించినవారెవరూ లేరని అభిమానులు కొనియాడుతున్నారు.