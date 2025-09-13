- Home
కొరియోగ్రాఫర్ శ్రష్టి వర్మ ఔట్.. బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 లో ఫస్ట్ ఎలిమినేషన్, ట్విస్ట్ ఉండబోతుందా?
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 మొదటి వారం ఎలిమినేషన్ కి సంబంధించి ఒక ఆసక్తికర అప్డేట్ బయటకు వచ్చింది. కొరియోగ్రాఫర్ శ్రష్టి వర్మ ఎలిమినేట్ కాబోతుందట. ఇది అందరికి షాకిస్తోంది. ఆ కథేంటో తెలుసుకుందాం.
15 మంది కంటెస్టెంట్లతో గ్రాండ్గా బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 ప్రారంభం
బిగ్ బాస్ తెలుగు 9 సక్సెస్ ఫుల్గా మొదటివారం పూర్తి కావచ్చింది. ఈ రోజు శనివారంతో మొదటి వారం పూర్తి చేసుకుంటుంది. 15 మంది కంటెస్టెంట్లతో సెప్టెంబర్ 7న బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 షో ప్రారంభమైన విషయం తెలిసిందే. నాగార్జున హోస్ట్ గా ఈ రియాలిటీ షో గ్రాండ్గా ప్రారంభమైంది. హౌజ్లోకి వచ్చిన 15 మంది కంటెస్టెంట్లలో 9 మంది సెలబ్రిటీలు భరణి, రీతూ చౌదరీ, తనూజ, ఇమ్మాన్యుయెల్, సుమన్ శెట్టి, శ్రష్టి వర్మ, రాము రాథోడ్, ఫ్లోరా సైనీ, సంజనా గల్రానీ ఉండగా, ఆరుగురు కామనర్స్ దమ్ము శ్రీజ, డీమాన్ పవన్, పవన్ కళ్యాణ్, మర్యాద మనీష్, హరిత హరీష్, ప్రియా ఉన్నారు. అయితే హౌజ్లో కామనర్స్ ప్లానింగ్ తో ముందుకు సాగుతున్నారు. ఎత్తులపై ఎత్తులు వేస్తూ కూల్గా ఉంటున్నారు. కానీ సెలబ్రిటీలు మాత్రం హడావుడి చేస్తున్నారు. కంటెంట్ ఇచ్చేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.
మొదటి వారం నామినేషన్లో ఉన్నది వీరే
మొదటి వారం నామినేషన్లో తొమ్మిది మంది కంటెస్టెంట్లు ఉన్నారు. తనూజ, సుమన్ శెట్టి, ఇమ్మాన్యుయెల్, సంజనా గల్రానీ, రీతూ చౌదరీ, శ్రష్టి వర్మ, ఫ్లోరా సైనీ, రాము రాథోడ్, డీమాన్ పవన్ నామినేట్ అయ్యారు. వీరిలో ఒక్క కామనర్ తప్ప మిగిలిన వారంతా సెలబ్రిటీలే కావడం విశేషం. అయితే వీరిలో మొదటివారం ఎవరు ఎలిమినేట్ అవుతారనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ క్రమంలో తాజాగా షాకిచ్చే విషయం బయటకు వచ్చింది. బిగ్ బాస్ హౌజ్ ను వీడే మొదటి కంటెస్టెంట్ ఎవరో తేలిపోయింది. పలు సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లూయెన్సర్లు ఓటింగ్ పెట్టగా, ఇందులో ఊహించని కంటెస్టెంట్ ఎలిమినేట్ అయ్యే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది.
శ్రష్టి వర్మ ఎలిమినేట్ ?
ఓటింగ్లో `పుష్ప 2` కొరియోగ్రాఫర్ శ్రష్టి వర్మ లీస్ట్ లో ఉన్నారు. ఆమెకి కనీసం మూడు శాతం ఓట్లు కూడా రాలేదు. దీంతో మొదటి వారం ఎలిమినేట్ అయ్యే కంటెస్టెంట్, ఫస్ట్ ఎలిమినేషన్ శ్రష్టి వర్మనే అనే తెలుస్తోంది. సోషల్ మీడియాలోనూ అదే ప్రచారం జరుగుతుంది. అంతేకాదు హౌజ్లోనూ ఆమె ఉందా లేదా అనేట్టుగానే ఉంది. ఎప్పుడూ చాలా సైలెంట్గానే కనిపించింది. పెద్దగా కంటెంట్ ఇవ్వలేకపోయింది. హడావుడి కనిపించలేదు. మిగిలిన వారిలా కెమెరాలో ఫోకస్ కాలేకపోయింది. ఇది ఆమెకి ఓటింగ్ తగ్గడానికి కారణంగా చెప్పొచ్చు.
బిగ్ బాస్ చివరి నిమిషంలో ట్విస్ట్ ఇస్తాడా?
అయితే బిగ్ బాస్ గ్రాండ్ లాంచ్ రోజు చాలా హడావుడి చేసింది శ్రష్టి వర్మ. హౌజ్లో రఫ్ఫాడిస్తా అనే రేంజ్లో చెప్పింది. డాన్సులతో అదరగొట్టింది. నాగార్జునకే ఝలక్ ఇచ్చింది. మహిళలకు మంచి సందేశం ఇచ్చింది. కానీ హౌజ్లోకి వచ్చాక ఆ ఫైర్ కనిపించలేదు. ఇది ఆమెకి ఓటింగ్ విషయంలో ప్రభావం చూపించిందని తెలుస్తోంది. ఏదేమైనా మొదటి కంటెస్టెంట్ శ్రష్టి వర్మ కావడం ఆశ్చర్యానికి గురి చేస్తోంది. ఇందులో నిజమెంతా అనేది తెలియాల్సి ఉంది. అయితే మొదటి వారం ఎలిమినేట్ ఉంటుందా? చివరి నిమిషంలో బిగ్ బాస్ ట్విస్ట్ ఇస్తారా? అనేది చూడాలి. తెలుస్తోన్న సమాచారం మేరకు ఈ సారి మాత్రం ఎలిమినేషన్ ఉండబోతుందట.