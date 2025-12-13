- Home
- Entertainment
- రెండో భార్యతో కూడా దర్శకుడు విడాకులు ? మొన్న తమ్ముడు, ఇప్పుడు అన్న.. ఫోటోలు డిలీట్ చేసిన భార్య
రెండో భార్యతో కూడా దర్శకుడు విడాకులు ? మొన్న తమ్ముడు, ఇప్పుడు అన్న.. ఫోటోలు డిలీట్ చేసిన భార్య
Selvaraghavan: తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో ఎన్నో విజయవంతమైన చిత్రాలను అందించిన సెల్వరాఘవన్ ఇప్పుడు విడాకుల వివాదంలో చిక్కుకున్నారు. ఆయన భార్య ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫోటోలను తొలగించడంతో ఈ వివాదం మొదలైంది.
14
Image Credit : our own
డైరెక్టర్ సెల్వరాఘవన్
జీనియస్ డైరెక్టర్గా పేరుగాంచిన సెల్వరాఘవన్, 'కాదల్ కొండేన్'తో దర్శకుడిగా అరంగేట్రం చేశారు. 2006లో నటి సోనియా అగర్వాల్ను పెళ్లాడి, 2010లో విడాకులు తీసుకున్నారు.
24
Image Credit : our own
హీరోయిన్ కి విడాకులు, ఆ తర్వాత రెండో పెళ్లి
సోనియా అగర్వాల్తో విడాకుల తర్వాత గీతాంజలిని పెళ్లాడారు. ఈ దంపతులకు ముగ్గురు పిల్లలు. గీతాంజలి కూడా ఒక దర్శకురాలు. 'మాలై నేరత్తు మయక్కం' సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు.
34
Image Credit : instagram
ఫోటోలు డిలీట్
పెళ్లై 14 ఏళ్లు గడిచాక, గీతాంజలి తన ఇన్స్టాగ్రామ్ నుండి సెల్వరాఘవన్ ఫోటోలను తొలగించడంతో విడాకుల పుకార్లు వ్యాపించాయి. దీనిపై ఆమె స్పందిస్తేనే స్పష్టత వస్తుంది.
44
Image Credit : Google
విడాకులు తీసుకోబోతున్నారా ?
ఇటీవలే సెల్వరాఘవన్ తమ్ముడు ధనుష్ కూడా ఐశ్వర్య రజనీకాంత్తో విడాకులు తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు ధనుష్ లాగే సెల్వరాఘవన్ కూడా విడాకుల బాట పట్టారా అనే సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
Latest Videos