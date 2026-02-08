OTT: ఓటీటీలోకి క్రేజీ హీరో జీవా సూపర్ హిట్ మూవీ.. ఎప్పుడు, ఎక్కడ చూడాలంటే ?
Thalaivar Thambi Thalaimaiyil OTT Release Date: నితీష్ సహదేవ్ దర్శకత్వంలో జీవా హీరోగా నటించి పొంగల్ కానుకగా థియేటర్లలోకి వచ్చిన 'తలైవర్ తంబి తలైమైయిల్' సినిమా ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ప్రకటించారు.
20 ఏళ్లకు పైగా తమిళ చిత్ర పరిశ్రమలో హీరోగా జీవా ప్రయాణం సాగిస్తున్నాడు. ఈ ఏడాది పొంగల్కు ఆయన నటించిన 'తలైవర్ తంబి తలైమైయిల్' సినిమా విడుదలైంది. ఈ సినిమాను మొదట జనవరి 30న విడుదల చేయాలని ప్లాన్ చేశారు. కానీ చివరి నిమిషంలో విజయ్ 'జననాయగన్' సినిమా పొంగల్ రేసు నుంచి తప్పుకోవడంతో, జీవా సినిమా బరిలోకి దిగింది. ఈ ఏడాది పొంగల్ సినిమాల్లో అత్యధిక లాభాలు తెచ్చిపెట్టింది ఈ సినిమానే.
ఈ సినిమాకు నితీష్ సహదేవ్ దర్శకత్వం వహించాడు. అతను మలయాళంలో 'ఫెలిమి' అనే బ్లాక్బస్టర్ హిట్ సినిమాను అందించాడు. తమిళంలో అతను దర్శకత్వం వహించిన మొదటి సినిమా ఇది. ఈ సినిమాలో జీవాకు జోడీగా ప్రార్థన నటించింది. తంబి రామయ్య, ఇళవరసు, కుక్ విత్ కోమాలి సర్జిన్, జెన్సమ్ ప్రభాకర్ వంటి భారీ తారాగణం నటించిన ఈ సినిమాను వ్యాపారవేత్త కన్నన్ రవి నిర్మించాడు. కుటుంబమంతా కలిసి చూసేలా కామెడీతో నిండి ఉండటంతో ఈ సినిమాకు మంచి ఆదరణ లభించింది.
నటుడు జీవాకు ఇది కమ్బ్యాక్ సినిమాగా నిలిచింది. గత కొన్నేళ్లుగా సరైన విజయం లేక డీలాపడ్డ జీవా కెరీర్ను 'తలైవర్ తంబి తలైమైయిల్' సినిమా నిలబెట్టింది. ఈ సినిమా తమిళంలో బ్లాక్బస్టర్ హిట్ అవ్వడంతో, హిందీలో రీమేక్ చేయడానికి చర్చలు జరుగుతున్నాయి. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.35 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టింది. ఈ సినిమాను కేవలం రూ.6 కోట్ల బడ్జెట్తో తీయడం విశేషం.
ఈ నేపథ్యంలో, 'తలైవర్ తంబి తలైమైయిల్' సినిమా ఓటీటీ రిలీజ్ డేట్ ప్రకటించారు. ఈ సినిమా ఓటీటీ హక్కులను నెట్ఫ్లిక్స్ సొంతం చేసుకుంది. ఫిబ్రవరి 12 నుంచి నెట్ఫ్లిక్స్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో స్ట్రీమింగ్ కానుందని ప్రకటించారు. థియేటర్లలో మంచి ఆదరణ పొందిన ఈ సినిమా, ఓటీటీలో విడుదలయ్యాక ఇతర భాషా ప్రేక్షకులను కూడా ఆకట్టుకుంటుందని భావిస్తున్నారు.