Dubai Homes: దుబాయ్లో మన స్టార్ల ఇంద్రభవనాలు.. షారుఖ్, సల్మాన్, ఐశ్వర్య ఇళ్ల ఖరీదెంతో తెలుసా?
సముద్ర తీరంలో విలాసవంతమైన భవనాల నుంచి ఆకాశాన్ని తాకే అపార్ట్మెంట్ల వరకు.. దుబాయ్ మన ఇండియన్ సెలబ్రిటీలను బాగా ఆకర్షిస్తోంది. ఏటికేడు ఈ నగరం మరింత ఫ్యాషన్గా మారుతుండటంతో, భవిష్యత్తులో మరిన్ని సెలబ్రిటీ ఇళ్లు ఇక్కడ వెలిసే అవకాశం ఉంది.
Image Credit : Asianet News
దుబాయ్లో ఇళ్లు కొన్న మన ఇండియన్ స్టార్స్
విలాసవంతమైన జీవితానికి దుబాయ్ ఇప్పుడు కేరాఫ్ అడ్రస్గా మారింది. మన భారతీయ సెలబ్రిటీలు కూడా ఇక్కడ ఇళ్లు కొనడానికి బాగా ఇష్టపడుతున్నారు. బీచ్ విల్లాలు, ఆకాశహర్మ్యాలు, ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలతో దుబాయ్ వారిని ఆకర్షిస్తోంది.
Image Credit : instagram
ఐశ్వర్య, అభిషేక్ బచ్చన్ లగ్జరీ విల్లా
అభిషేక్ బచ్చన్, ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ 2015లో దుబాయ్లోని జుమేరా గోల్ఫ్ ఎస్టేట్స్లో ఓ విలాసవంతమైన విల్లాను కొన్నారు. దీని విలువ సుమారు రూ.16 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. ఇందులో ప్రైవేట్ స్విమ్మింగ్ పూల్, గోల్ఫ్ కోర్స్ వంటి సౌకర్యాలున్నాయి. ఇది కాకుండా, బచ్చన్ కుటుంబానికి ఎమిరేట్స్ హిల్స్లో మరో వెకేషన్ హోమ్ కూడా ఉంది.
Image Credit : instagram
దుబాయ్లో సల్మాన్ ఖాన్ ప్రాపర్టీ
సల్మాన్ ఖాన్కు దుబాయ్తో మంచి అనుబంధం ఉంది. హాలిడేస్, ఈవెంట్స్, సినిమా ప్రమోషన్ల కోసం తరచూ ఇక్కడికి వస్తుంటారు. రిపోర్టుల ప్రకారం, సల్మాన్కు ఇక్కడ ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది. ఇది ఆయన విదేశీ పర్యటనలకు బేస్గా ఉపయోగపడుతుంది.
Image Credit : instagram
పామ్ జుమేరాలో షారుఖ్ ఖాన్ ఇల్లు
దుబాయ్లో అత్యంత ఫేమస్ సెలబ్రిటీ ఇళ్లలో షారుఖ్ ఖాన్ ఇల్లు ఒకటి. పామ్ జుమేరాలో సముద్ర తీరాన ఉన్న ఈ విల్లాకు ప్రైవేట్ బీచ్ యాక్సెస్ కూడా ఉంది. కింగ్ ఖాన్ యూఏఈకి వచ్చినప్పుడు ఈ ఇంట్లోనే సేద తీరుతారు. దీని ఇంటీరియర్ కూడా చాలా లగ్జరీగా ఉంటుంది.
Image Credit : Instagram
దుబాయ్లో అనిల్ కపూర్ ఇల్లు
సీనియర్ నటుడు అనిల్ కపూర్కు దుబాయ్తో ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది. ఆయన పని, వెకేషన్ల కోసం తరచూ ఇక్కడికి వస్తుంటారు. కొన్ని రిపోర్టుల ప్రకారం, ఆయన ఇక్కడ ప్రాపర్టీలో పెట్టుబడి పెట్టారు. ఈ నగరం ఆయన అంతర్జాతీయ కెరీర్కు అనువైన ప్రదేశం.
Image Credit : our own
కరణ్-తేజస్వి జంట ఇల్లు
కరణ్ కుంద్రా, తేజస్వి ప్రకాష్ 2022లో దుబాయ్లో తమ మొదటి ఇంటిని కొనుగోలు చేశారు. డానుబే ప్రాపర్టీస్లో సుమారు రూ.2 కోట్లతో ఫుల్లీ ఫర్నిష్డ్ ఇంటిని తీసుకున్నారు. ఈ ఇంట్లో ప్రైవేట్ స్విమ్మింగ్ పూల్ కూడా ఉంది.
Image Credit : Social Media
రాఖీ సావంత్ లగ్జరీ అపార్ట్మెంట్
రాఖీ సావంత్ కూడా 2022లో దుబాయ్లోని డానుబే ప్రాపర్టీస్లో ఒక ఇల్లు కొన్నారు. తన కొత్త ఇంటి గురించి ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్ట్ కూడా చేశారు. గోల్డ్ అండ్ వైట్ థీమ్తో ఉన్న ఈ ఇంట్లో ఆధునిక ఫర్నిచర్, విశాలమైన డ్రెస్సింగ్ రూమ్ ఉన్నాయి.
Image Credit : Social Media
సోహైల్ ఖాన్ ఫ్యామిలీ ఇన్వెస్ట్మెంట్
సోహైల్ ఖాన్ దుబాయ్లోని బుర్జ్ పసిఫిక్ డెవలప్మెంట్లో పలు యూనిట్లలో పెట్టుబడి పెట్టారు. ఇది తమ కుటుంబ పెట్టుబడి అని ఆయన ఒక సందర్భంలో చెప్పారు. ఆయన కుటుంబం దుబాయ్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఫ్లాట్లలోనే ఉంటారు.
Image Credit : YouTube
శిల్పాశెట్టి పామ్ జుమేరా విల్లా
శిల్పాశెట్టికి దుబాయ్తో ప్రత్యేక అనుబంధం ఉంది. 2010లో ఆమె పెళ్లి రోజున, భర్త రాజ్ కుంద్రా బుర్జ్ ఖలీఫాలో రూ.50 కోట్ల విలువైన ఫ్లాట్ను బహుమతిగా ఇచ్చారు. అయితే, కుటుంబం పెరిగాక ఆ ఇల్లు చిన్నదిగా అనిపించడంతో అమ్మేశారు. ఆ తర్వాత శిల్ప పామ్ జుమేరాలో ఓ విలాసవంతమైన విల్లాను కొన్నారు.
