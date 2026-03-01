Ramayana Trailer: 4000 కోట్ల 'రామాయణ' ట్రైలర్.. ఎక్కడ రిలీజో తెలుసా? ప్లాన్ ఇదే!
డైరెక్టర్ నితేశ్ తివారీ తీస్తున్న 'రామాయణ: పార్ట్ 1' కోసం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆడియన్స్ ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ టైంలో సినిమా ట్రైలర్పై ఓ పెద్ద అప్డేట్ వచ్చింది. ఈ మెగా బడ్జెట్ మూవీ ట్రైలర్ కోసం మేకర్స్ ఓ స్పెషల్ ప్లాన్ రెడీ చేశారు.
'రామాయణ పార్ట్ 1' ట్రైలర్ ఎక్కడ లాంచ్ అవుతుంది?
రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, 'రామాయణ పార్ట్ 1' ట్రైలర్ను జులై 2026లో శాన్ డియాగో కామిక్-కాన్లో రిలీజ్ చేయొచ్చు. "కామిక్-కాన్ దీనికి గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్ ఇస్తుంది. ఈ పౌరాణిక డ్రామాను కేవలం భారత ఇతిహాసంగానే కాకుండా, ప్రపంచం కోసం ఒక సినిమాటిక్ అద్భుతంగా చూపించాలన్నది మా ఆలోచన" అని ఓ ఇన్సైడర్ చెప్పినట్లు సమాచారం.
లాస్ ఏంజిల్స్లో 'రామాయణ'కు పాజిటివ్ రెస్పాన్స్
ఈ మధ్య లాస్ ఏంజిల్స్లో 'రామాయణ పార్ట్ 1' కోసం ఓ స్పెషల్ స్క్రీనింగ్ వేశారు. ఆ తర్వాత మేకర్స్లో నమ్మకం మరింత పెరిగిందట. "స్క్రీనింగ్లో వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్, ఈ సినిమా వేర్వేరు సంస్కృతులను దాటి వెళ్లగలదనే టీమ్ నమ్మకాన్ని బలపరిచింది" అని వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
రిలీజ్కు ముందు ఫెస్టివల్స్లో 'రామాయణం'
అక్టోబర్లో 'రామాయణం' గ్రాండ్ మ్యూజికల్ ఈవెంట్
అక్టోబర్లో ఓ భారీ మ్యూజికల్ ఈవెంట్కు కూడా మేకర్స్ రెడీ అవుతున్నారు. అక్కడ 'రామాయణం'కు సంగీతం అందిస్తున్న హన్స్ జిమ్మర్, ఏ.ఆర్. రెహమాన్ మ్యాజిక్ చూడొచ్చు. ఈ సినిమా మ్యూజిక్ను కూడా ఇంటర్నేషనల్ లెవల్లో ప్రజెంట్ చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారు.