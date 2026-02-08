- Home
ప్రభాస్ నటించిన ది రాజాసాబ్ చిత్రం మరోసారి సోషల్ మీడియాలో ట్రెండింగ్ గా మారింది. ఓటీటీలో విడుదలైన తర్వాత మరోసారి నెటిజన్లు డైరెక్టర్ మారుతిపై విమర్శలు చేస్తున్నారు.
ది రాజాసాబ్ మూవీ
యంగ్ రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ నటించిన ది రాజా సాబ్ చిత్రం ఈ సంక్రాంతికి విడుదలై తీవ్రంగా నిరాశపరిచింది. డైరెక్టర్ మారుతీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ లో చేసిన వ్యాఖ్యలని గుర్తు పెట్టుకుని రాజాసాబ్ మూవీ రిలీజ్ అయ్యాక నెటిజన్లు ఆడేసుకున్నారు. తన ఇంటి అడ్రెస్ ఇస్తాను అని, సినిమా బాగాలేకుంటే రావచ్చు అని మారుతి శపథం చేశారు. సినిమా రిలీజై డిజాస్టర్ అయింది.
మారుతిపై ట్రోలింగ్
దీనితో మారుతిని టార్గెట్ చేస్తూ ప్రభాస్ అభిమానులు పోస్ట్ లు పెట్టారు. రాజాసాబ్ రిలీజ్ అయ్యాక మారుతి ఒకసారి ప్రెస్ మీట్ లో కనిపించి మాయమైపోయారు. ట్రోలింగ్ ఇప్పుడిప్పుడే తగ్గుతోంది అనుకుంటున్న టైంలో మారుతిని మరోసారి నెటిజన్లు టార్గెట్ చేస్తున్నారు. దానికి కారణం ది రాజాసాబ్ చిత్రం రీసెంట్ గా ఓటీటీలో రిలీజ్ కావడమే.
ఓటీటీలో రాజాసాబ్ స్ట్రీమింగ్
ప్రస్తుతం ది రాజా సాబ్ మూవీ జియోహాట్ స్టార్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. దీనితో నెటిజన్లు ఈ సారి స్క్రీన్ షాట్స్ తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేస్తూ మారుతిని తిడుతున్నారు. రాజాసాబ్ మూవీలో ఉన్న లోపాలను ఎత్తిచూపుతూ రివ్యూలు ఇస్తున్నారు.
అది ప్రభాస్ కాదు డూప్ అంటూ ట్రోలింగ్
ముఖ్యంగా విజువల్ ఎఫెక్ట్స్, ప్రభాస్ లుక్స్ దారుణంగా ఉన్నాయనేది నెటిజన్ల కంప్లైంట్. కొన్ని సన్నివేశాల్లో ప్రభాస్ కి బదులు అతడి డూప్ ఉన్నాడు అనేది స్పష్టంగా తెలిసిపోతోంది. మరికొన్ని చోట్ల విజువల్ ఎఫెక్ట్ దారుణంగా ఉన్నాయి. అదే విధంగా కథలో మిస్సైన లాజిక్కులు, అర్థం పర్థం లేని సీన్లపై అభిమానులు పెదవి విరుస్తున్నారు.
నెటిజన్ల విమర్శలు
హీరోలకు డూప్ లు ఉండడం, కొన్ని సన్నివేశాల్లో వారు నటించడం సహజమే. కానీ బాడీ డబుల్ అని ఆడియన్స్ కనిపెట్టేసేలా నాసిరకంగా సీన్లు ఉండకూడదు. రాజాసాబ్ లో అదే తప్పు జరిగింది. ఇలాంటి బేసిక్ విషయాలని కూడా మారుతి ఎలా మిస్ అయ్యారు అంటూ నెటిజన్లు దుమ్మెత్తి పోస్తున్నారు.