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- Taapsee Home Tour: యూరోపియన్ స్టైల్లో స్టార్ హీరోయిన్ తాప్సీఇల్లు.. ఇంటీరియర్ చూస్తే వావ్ అనాల్సిందే
Taapsee Home Tour: యూరోపియన్ స్టైల్లో స్టార్ హీరోయిన్ తాప్సీఇల్లు.. ఇంటీరియర్ చూస్తే వావ్ అనాల్సిందే
Taapsee Home Tour: తాప్సీ పన్నూ ముంబైలోని తన ఇంటిని ఎంతో ఇష్టంగా, కళాత్మకంగా తీర్చిదిద్దుకున్నారు. యూరోపియన్ స్టైల్లో ఉండే ఈ ఇల్లు పాతకాలపు డెకరేషన్, ట్రావెల్ జ్ఞాపకాలు, ఆధునిక సౌకర్యాలతో ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
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Image Credit : beautifulhomes.india/instagram
ఎంతో ఇష్టంగా కట్టుకున్న కలల ఇల్లు
తాప్సీ పన్నూ 2018లో 'మన్మర్జియాన్' సినిమా షూటింగ్ టైంలో ముంబైలోని అంధేరిలో ఉన్న ఈ 2BHK అపార్ట్మెంట్లోకి మారారు. ఎంతోకాలంగా కంటున్న తన కల ఈ ఇంటితో నిజమైందని ఆమె చెబుతుంటారు. ఇంటి గుమ్మానికి నీలి రంగు డోర్ పెట్టించారు. తన వ్యక్తిత్వాన్ని ఇది ప్రతిబింబిస్తుందని ఆమె అంటారు. నేమ్ప్లేట్కు బదులుగా, ప్రత్యేకంగా ఒక లోగోను డిజైన్ చేయించుకున్నారు. కష్టపడితే కలలు నిజమవుతాయనడానికి తన ఇల్లే నిదర్శనమని తాప్సీ భావిస్తారు.
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Image Credit : youtube
యూరోపియన్ స్టైల్ ఇంటీరియర్తో
తాప్సీకి, ఆమె సోదరి షగున్ పన్నూకి పాత యూరోపియన్ పట్టణాలు, కేఫ్లు అంటే చాలా ఇష్టం. ఆ ఇష్టాన్ని ప్రతిబింబించేలా ఇంటి ఇంటీరియర్ను తీర్చిదిద్దారు. చెక్క ఫర్నిచర్, పాస్టెల్ రంగులు, ఫ్లోరల్ ప్రింట్లు, వింటేజ్ డెకరేషన్తో ఇల్లంతా ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది. విశాలమైన లివింగ్ రూమ్లో బ్లూ-గ్రే కలర్ L-ఆకారపు సోఫా, రంగురంగుల కుషన్లు ఉన్నాయి. దీనికి తోడు క్లాసిక్ గ్లాస్ షాండ్లియర్ గదికి మరింత అందాన్ని తెచ్చింది.
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Image Credit : youtube
ప్రైవేట్ ఎస్కేప్లా అనిపించే బాల్కనీ
ఇంట్లో తాప్సీకి అత్యంత ఇష్టమైన ప్రదేశాల్లో బాల్కనీ ఒకటి. కుండీలలో మొక్కలు, గోడలపై ఆర్ట్, చెక్కతో చేసిన వస్తువులు, బుద్ధుని విగ్రహంతో ఈ ప్రదేశం ఎంతో ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఇక్కడున్న చెక్క ఊయల ఆమెకు పర్ఫెక్ట్ రీడింగ్ కార్నర్. యోగా, మెడిటేషన్ కూడా ఇక్కడే చేస్తారు. ముంబై స్కైలైన్ను చూస్తూ మార్నింగ్ కాఫీ తాగే ఈ ప్రదేశాన్ని తాప్సీ తన 'చిన్న అడవి' అని పిలుచుకుంటారు.
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Image Credit : youtube
ప్రయాణ జ్ఞాపకాలను చెప్పే గోడలు
ఈ అపార్ట్మెంట్లో తాప్సీ వ్యక్తిగత అభిరుచులు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా, అక్కాచెల్లెళ్లిద్దరూ ప్రపంచమంతా తిరిగి సేకరించిన వస్తువులతో ఒక గ్యాలరీ వాల్ను ఏర్పాటు చేశారు. రంగురంగుల ఫ్రేమ్లు, స్ఫూర్తినిచ్చే కొటేషన్లు, ప్రత్యేకమైన వస్తువులతో ఈ గోడ వారి ప్రయాణాలకు ఒక విజువల్ డైరీలా మారింది. కేవలం అలంకరణ కోసం కాకుండా, ప్రతి వస్తువు వారి అనుభవాలను, పర్యటనలపై వారికున్న ప్రేమను ప్రతిబింబించేలా ఎంచుకున్నారు.
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Image Credit : youtube
ఇంటికి ప్రత్యేకతను తెచ్చిన స్టేట్మెంట్ డెకర్
ఈ అపార్ట్మెంట్లో ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది తెల్లటి ఇటుకల గోడ. దానిపై ఉన్న నల్లటి పెద్ద గడియారం. సమయానికి ఇచ్చే విలువకు ఇది గుర్తు అని తాప్సీ భావిస్తారు. ఈ గోడ పక్కనే విక్టోరియన్ స్టైల్లో ఉండే ఆమె వర్క్స్టేషన్ ఉంది. ఫ్లోరల్ కర్టెన్లతో అలంకరించిన కలోనియల్-స్టైల్ డోర్లు ఆమె ఫొటోలకు తరచుగా బ్యాక్డ్రాప్గా నిలుస్తాయి. ఇవి ఇంటి డెకరేషన్కు మరింత అందాన్ని తెచ్చాయి.
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Image Credit : youtube
యూరోపియన్ కేఫ్లను గుర్తుచేసే కాఫీ కార్నర్
యూరోపియన్ థీమ్ను పూర్తిచేస్తూ, బాల్కనీ పక్కనే తాప్సీ ఒక కాఫీ స్టేషన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఇక్కడ ఒక ప్రీమియం కాఫీ మెషీన్ ఉంది. ప్రపంచంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తెప్పించిన బీన్స్తో ఆమె ఇక్కడ రకరకాల కాఫీలను ఆస్వాదిస్తారు. దీనికి ఆనుకొని స్టైలిష్ డైనింగ్ ఏరియా ఉంది. మార్బుల్ టేబుల్ చుట్టూ నీలం, పింక్, పసుపు రంగుల్లో పాస్టెల్ కుర్చీలు ఉన్నాయి. పైన ఉన్న నల్లటి లైట్, అందమైన క్రాకరీ క్యాబినెట్ ఆ ప్రదేశానికి మరింత శోభను తెచ్చాయి.
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