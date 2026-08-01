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- Jason Sanjay: నాన్నని హాలీవుడ్ కి తీసుకెళతా, సీఎం కొడుకులా భావించకండి.. దళపతి విజయ్ కొడుకు జేసన్ కామెంట్స్
Jason Sanjay: నాన్నని హాలీవుడ్ కి తీసుకెళతా, సీఎం కొడుకులా భావించకండి.. దళపతి విజయ్ కొడుకు జేసన్ కామెంట్స్
Jason Sanjay: సిగ్మా సినిమా ప్రమోషన్స్లో భాగంగా జేసన్ సంజయ్ తన తండ్రి, దళపతి విజయ్ గురించి మాట్లాడారు. ఈ వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో సెమ వైరల్ అవుతున్నాయి.
డైరెక్టర్గా జేసన్ సంజయ్ ఎంట్రీ
ఈ సమయంలో, విజయ్ పెద్ద కొడుకు జేసన్ సంజయ్ దర్శకుడిగా పరిచయమవుతున్న 'సిగ్మా' సినిమా రిలీజ్కు రెడీ అవుతోంది. విజయ్ సినిమాలకు గుడ్బై చెప్పడంతో, ఆయన కొడుకు దర్శకుడిగా కెరీర్ మొదలుపెట్టడం అభిమానులలో ఆసక్తిని పెంచింది. సందీప్ కిషన్ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమా మొదట జులైలో వస్తుందనుకున్నారు. కానీ, 'జననాయగన్' జులైలో రిలీజ్ అవ్వడంతో, 'సిగ్మా' సినిమాను ఆగస్టుకు వాయిదా వేశారు. ప్రస్తుతం జేసన్ సంజయ్ ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్లో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు.
తొలి ఇంటర్వ్యూలో జేసన్ సంజయ్
యువన్ శంకర్ రాజాకు పెద్ద ఫ్యాన్
వివాదాలకు చెక్ పెట్టిన జేసన్
కొంతకాలంగా విజయ్ కుటుంబం గురించి సోషల్ మీడియాలో రకరకాల రూమర్స్, వివాదాలు వస్తున్న నేపథ్యంలో, జేసన్ సంజయ్ ఇచ్చిన ఈ ఇంటర్వ్యూకు అభిమానుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ముఖ్యంగా, తండ్రి గురించి ఆయన ప్రేమగా మాట్లాడటం చూసి, వాళ్లిద్దరి మధ్య ఎలాంటి గొడవలు లేవని అభిమానులు నమ్ముతున్నారు. దీంతో ఈ పూర్తి ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతోంది. అభిమానులే కాదు, రాజకీయ, సినీ వర్గాల్లో కూడా ఈ ఇంటర్వ్యూ హాట్ టాపిక్గా మారింది.