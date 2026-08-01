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- Anchor Suma: పెళ్లికి ముందే సుమకు షాకింగ్ కండీషన్ పెట్టిన రాజీవ్ కనకాల, సినిమాలకు దూరమవ్వడానికి అసలు కారణం అదేనా?
Anchor Suma: పెళ్లికి ముందే సుమకు షాకింగ్ కండీషన్ పెట్టిన రాజీవ్ కనకాల, సినిమాలకు దూరమవ్వడానికి అసలు కారణం అదేనా?
Anchor Suma: దాదాపు 30 ఏళ్లుగా ఎంతో అన్యోన్యంగా కలిసి జీవిస్తున్నారు యాంకర్ సుమ, నటుడు రాజీవ్ కనకాల. కానీ వీరి పెళ్లికి ముందు జరిగిన సంఘటన గురించి మీకు తెలుసా? సుమకు రాజీవ్ పెట్టిన కండీషన్ ఏంటి?
యాంకరింగ్ క్వీన్ గా సుమ కనకాల..
తెలుగు బుల్లితెరపై ‘సుమ కనకాల’ పేరు తెలియని వారు ఉండరు. దశాబ్దాలుగా తన సమయస్ఫూర్తి, చమత్కారం, అద్భుతమైన వాక్చాతుర్యంతో కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకుని ‘యాంకరింగ్ క్వీన్’గా వెలుగు వెలుగుతుంది సుమ. టీవీ ప్రోగ్రామ్స్ మాత్రమే కాదు.. స్టార్ హీరోల ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్లు, ట్రైలర్ ఈవెంట్లు, ఆడియో ఫంక్షన్స్ ఇలా ఒక్కటి కాదు పెద్ద పెద్ద కార్యక్రమాలు ఏమున్నా హోస్ట్ గా సుమనే గుర్తుకు వస్తుంది ఎవరికైనా. ఇక సుమ అంత స్టార్ యాంకర్ కదా.. మరి సినిమాల్లో ఎందుకు రాణించలేకపోయింది. ఆమె జీవితంలో పెళ్లికి ముందు జరిగిన ఒక ఆసక్తికర సంఘటన, అలాగే ఆమె సినిమాలకు ఎందుకు దూరమయ్యారనే విషయాలు పలుసందర్భాలలో సుమ అభిమానులతో షేర్ చేసుకుంది.
పెళ్లికి ముందే రాజీవ్ కనకాల పెట్టిన కండీషన్!
‘ఓపెన్ హార్ట్ విత్ ఆర్కే’ ఇంటర్వ్యూలో సుమ మాట్లాడుతూ, తన ప్రేమ ప్రయాణంలోని ఒక ఆసక్తికరమైన గొడవ గురించి వెల్లడించింది. 1995-96 ప్రాంతంలో రాజీవ్ కనకాల తనకు ప్రపోజ్ చేశారని, ఏడాది పాటు తమ సంబంధం బాగానే సాగిందని ఆమె తెలిపారు. అయితే ఒక రోజు రాజీవ్ పెళ్లి తరువాత "నువ్వు సినిమాలు చేయకూడదు" అని ఒక షరతు పెట్టినట్టు ఆమె వెల్లడించారు. ఆ కండీషన్ విని తాను షాక్ అయ్యాని అన్నారు. ఆతరువాత చాలా ఆలోచించానన్నారు.
సినిమాల్లో నటిద్దామని రెడీ అవుతుండగా..
అప్పటికి సుమ ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసుకుని, డిగ్రీ అయ్యాక సినిమాలు చేద్దామని అనుకుంటున్న సమయమది. "పెళ్లికి ముందే ఇలా ఆంక్షలు విధిస్తున్నారంటే... పెళ్లయ్యాక ఇంకెన్ని ఆంక్షలు పెడతారో" అని భావించిన సుమ, వెంటనే ఆ సంబంధాన్ని క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలని అనుకున్నారట. రాజీవ్కు తెగేసి చెప్పారట. ఆత్మగౌరవాని చాలా విలువిలువిస్తుంది సుమ. అంతే కాదు ప్రేమపై కూడా ఆమెకు నమ్మకం ఎక్కువ అందుకే వారిద్దరి మధ్య సర్దుబాటు జరిగి వివాహబంధంతో ఒకటయ్యారు.
సుమ సినిమాల్లో రాణించలేకపోవడానికి కారణం ఏంటి?
హీరోయిన్ గా కొన్ని సినిమాలు చేసినప్పటికీ, సుమ వెండితెరకు దూరమై బుల్లితెరకు పరిమితమయ్యారు. దీనిపై సుమ స్పందిస్తూ – సినిమాలు చేయడం తన వల్ల కాదని త్వరగానే గ్రహించానని వెల్లడించారు. షూటింగ్ లోకేషన్లలో గానీ, వివిధ విభాగాల్లో పనిచేసేటప్పుడు గానీ తాను అంత సౌకర్యవంతంగా (Comfortable) ఫీల్ కాలేకపోయానని సుమ అన్నారు.
సినిమాలో నటించేటప్పుడు తన నటన కొంత బిగుతుగా (Stiff) ఉండేదని, లోలోపల ఒక విధమైన భయం (Fear) ఉండేదని స్టార్ యాంకర్ ఒప్పుకున్నారు. సినిమా రంగం తన "కప్ ఆఫ్ టీ" (Cup of Tea) కాదని గ్రహించిన సుమ, తనకు బాగా ఇష్టమైన, పూర్తి స్వేచ్ఛనిచ్చే బుల్లితెర వైపు అడుగులు వేశారు.
యాంకర్ గా తిరుగులేని స్టార్డమ్
సినిమాలకు దూరమైనా, టెలివిజన్ రంగాన్ని తన సొంత సామ్రాజ్యంగా మార్చుకున్నారు సుమ. టీవీ షోలు, సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్లు, ఆడియో లాంచ్లు ఏవైనా సరే "సుమ ఉంటే ఆ వేడుక సూపర్ హిట్" అనే స్థాయికి ఎదిగారు. బడా హీరోల నుంచి వర్ధమాన నటుల వరకు అందరి సినిమా ఈవెంట్లలో.. తన టైమింగ్, హ్యూమర్తో అలరిస్తూ ఇండస్ట్రీలో ప్రత్యేక స్థానాన్ని నిలబెట్టుకున్నారు. రాజీవ్ కనకాల భార్యగా ఫ్యామిలీ బాధ్యతలను నిర్వహిస్తూనే.. ఇటు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ను సమన్వయం చేసుకుంటూ నేటి మహిళలకు సుమ ఒక ఆదర్శంగా నిలిచారు.