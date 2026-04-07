- Home
- Entertainment
Actors Before Life: సినిమాల్లోకి రాకముందు తాప్సీ, కియారా, మాధవన్ ఏం చేసేవారో తెలుసా?
Actors Before Life: చిత్ర పరిశ్రమలో స్టార్లుగా వెలిగిపోతున్న చాలామంది నటీనటులు.. నేరుగా సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టలేదు. నటనపై ఆసక్తితో ఇండస్ట్రీకి రాకముందు వాళ్లు కూడా మనలాగే రకరకాల ఉద్యోగాలు చేశారు.
స్టార్స్ సినిమాల్లోకి రాకముందు ఏం చేశారంటే?
వెండితెరపై వెలిగిపోవడానికి ముందు, ఈ బాలీవుడ్ తారలు కూడా మనలాగే సాధారణ జీవితం గడిపారు. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ నుంచి ప్రీ-స్కూల్ టీచింగ్ వరకు, ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల ఉద్యోగాలు చేశారు. ఆ తర్వాతే సినిమా రంగంలోకి వచ్చి స్టార్లుగా ఎదిగారు. తాప్సీ, కియారా అద్వానీ, మాధవన్ వంటి వారు ఏం చేశారో తెలుసుకుందాం.
కియారా అద్వానీ
'M.S. ధోని' నుంచి 'టాక్సిక్' వరకు సూపర్హిట్ సినిమాల్లో నటించిన కియారా అద్వానీ, ఇండస్ట్రీలోకి రాకముందు ఒక ప్రీ-స్కూల్లో టీచర్గా పనిచేశారు. ఆమె ఆ వృత్తినే కొనసాగించి ఉంటే, ఇండస్ట్రీ ఒక మంచి నటిని కోల్పోయేది. ఈమె తెలుగులో `భరత్ అనే నేను`, `వినయ విధేయ రామ` వంటి సినిమాల్లో నటించిన విషయం తెలిసిందే.
ఆర్ మాధవన్
తమిళ, హిందీ సినిమాల్లో తన హ్యాండ్సమ్ లుక్, నటనతో ఎన్నో హిట్లు కొట్టిన ఆర్. మాధవన్, నటుడు కాకముందు పబ్లిక్ స్పీకింగ్, పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ ట్రైనర్గా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత 'ఇస్ రాత్ కీ సుబహ్ నహీ' సినిమాతో బాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఇటీవల ఆయన `ధురంధర్` సినిమాలో నటించి ఆకట్టుకున్న విషయం తెలిసిందే.
జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్
శ్రీలంకన్ బ్యూటీ జాక్వెలిన్ ఫెర్నాండెజ్, బాలీవుడ్లో ఎంతోమంది అభిమానులను సంపాదించుకుంది. ఈమె నటి కాకముందు శ్రీలంకలో టెలివిజన్ రిపోర్టర్గా పనిచేసింది. కన్నడలో 'ఎక్క సక్క' పాటతో కూడా ఈమె ఫేమస్ అయ్యింది. `సాహో`లో స్పెషల్ సాంగ్లో జాక్వెలిన్ మెరిసిన విషయం తెలిసిందే.
తాప్సీ పన్ను
ఒకప్పుడు తెలుగులో స్టార్ హీరోయిన్గా ఉండి, ఇప్పుడు బాలీవుడ్లో సత్తా చాటుతున్న తాప్సీ పన్ను, నటి కాకముందు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత తెలుగులో 'ఝుమ్మంది నాదం' సినిమాతో ఇండస్ట్రీకి పరిచయమయ్యారు. టాలీవుడ్లో స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగింది. ఇప్పుడు బాలీవుడ్లోనే సెటిల్ అయ్యింది.