Rolex Movie: రోలెక్స్ సినిమా వస్తుందా? లేదా? ఫస్ట్ టైమ్ క్లారిటీ ఇచ్చిన సూర్య
Rolex Movie: లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'రోలెక్స్' సినిమా గురించి నటుడు సూర్య మొదటిసారిగా ఓపెన్గా మాట్లాడారు. ఇంతకీ ఆ సినిమా ఎప్పుడు ఉండబోతుందో చూద్దాం.
రోలెక్స్ కోసం అభిమానుల ఎదురు చూపులు..
సినిమాటిక్ యూనివర్స్' అనే కాన్సెప్ట్ను తమిళ ప్రేక్షకులకు దగ్గర చేసిన ఘనత దర్శకుడు లోకేష్ కనగరాజ్దే. 'ఖైదీ', 'విక్రమ్' సినిమాలను కనెక్ట్ చేసి ఆయన లోకేష్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ (LCU)ను సృష్టించారు. అప్పటి నుంచి LCUలోని ప్రతి అప్డేట్ కోసం అభిమానులు తెగ ఎదురుచూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా 'విక్రమ్' క్లైమాక్స్లో కొన్ని నిమిషాలే కనిపించి భయపెట్టిన 'రోలెక్స్' పాత్ర అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
హింట్ ఇచ్చిన లోకేష్ కనగరాజ్
సూర్య ఆ డిఫరెంట్ లుక్, పవర్ఫుల్ యాక్టింగ్ చూసి రోలెక్స్ పాత్రపై పూర్తిస్థాయి సినిమా తీయాలనే డిమాండ్ పెరిగింది. దీనిపై లోకేష్ కనగరాజ్ కూడా గతంలోనే హింట్ ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో, 'ది హాలీవుడ్ రిపోర్టర్ ఇండియా'కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో సూర్య రోలెక్స్ సినిమాపై స్పందించారు. "నా కన్నా లోకేష్కే రోలెక్స్ సినిమా గురించి బాగా తెలుసు. అతను ప్రస్తుతం వేరే సినిమాలతో బిజీగా ఉన్నాడు. సరైన టైమ్ వచ్చినప్పుడు ఆ సినిమా కచ్చితంగా ఉంటుంది" అని చెప్పారు.
క్లారిటీ ఇచ్చిన సూర్య ...
సూర్య ఇంకా మాట్లాడుతూ, "ప్రస్తుతం లోకేష్ అల్లు అర్జున్తో సినిమా చేస్తున్నాడు. ఆ తర్వాత 'విక్రమ్ 2' కూడా ఉంది. రోలెక్స్ స్క్రిప్ట్ వర్క్ జరుగుతోందని ఇంటర్వ్యూల్లో లోకేష్ చెప్పడం చూశాను. అన్నింటికీ ఓ టైమ్ ఉంటుంది. ఆ టైమ్ వచ్చినప్పుడు రోలెక్స్ కూడా ఉంటుంది" అని తెలిపారు. దీన్నిబట్టి చూస్తే, రోలెక్స్ సినిమా వెంటనే మొదలయ్యే అవకాశం లేదని, లోకేష్ ప్రస్తుత ప్రాజెక్టులు పూర్తయ్యాకే దానిపై ఓ క్లారిటీ వస్తుందని తెలుస్తోంది.
విశ్వనాథ్ అండ్ సన్స్ బిజీలో సూర్య..
300 కోట్ల ప్రీ-రిలీజ్ బిజినెస్
ఆగస్టు 14న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానున్న ఈ సినిమా నుంచి వచ్చిన 'పట్టాంబూచి' అనే మొదటి పాట ఇప్పటికే ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంది. అంతేకాదు, ఈ సినిమా రిలీజ్కు ముందే దాదాపు రూ.300 కోట్ల ప్రీ-రిలీజ్ బిజినెస్ చేసిందని టాక్. సూర్య కెరీర్లోనే ఇది అతిపెద్ద ప్రీ-రిలీజ్ బిజినెస్ రికార్డు. ఈ సినిమా తెలుగుతో పాటు తమిళంలో కూడా రిలీజ్ అవుతుండటంతో, సూర్య ప్రమోషన్ పనుల్లో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు.