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- Spider Man Collections: ఇండియాలో ఎండ్గేమ్ రికార్డు బ్రేక్, స్పైడర్-మ్యాన్ కలెక్షన్ల సునామీ
Spider Man Collections: ఇండియాలో ఎండ్గేమ్ రికార్డు బ్రేక్, స్పైడర్-మ్యాన్ కలెక్షన్ల సునామీ
Spider Man collections: మార్వెల్ కొత్త సినిమా 'స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే' ఇండియాలో చరిత్ర సృష్టించింది. ఇప్పటిదాకా హాలీవుడ్ సినిమాల్లో అత్యధిక ఓపెనింగ్స్ సాధించిన 'అవెంజర్స్: ఎండ్గేమ్' రికార్డును బద్దలు కొట్టింది. ఇంతకీ ఎంత కలెక్ట్ చేసిందంటే?
దుమ్మురేపుతోన్న స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే
మార్వెల్ నుంచి వచ్చిన లేటెస్ట్ మూవీ 'స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే' ఇండియాలో థియేటర్లలో దుమ్మురేపుతోంది. ఇప్పటిదాకా ఏ హాలీవుడ్ సినిమాకూ సాధ్యం కాని రీతిలో రికార్డు ఓపెనింగ్స్ సాధించింది. గతంలో ఈ రికార్డు 'అవెంజర్స్: ఎండ్గేమ్' పేరిట ఉండేది. వెరైటీ రిపోర్ట్ ప్రకారం, ఈ సినిమా తొలి రోజే ఏకంగా రూ.72.44 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్లు సాధించి, 'ఎండ్గేమ్' రికార్డును బ్రేక్ చేసింది.
తొలిరోజు నుంచే మొదలైన రచ్చ..
సినిమా రిలీజైన తొలిరోజైన గురువారమే దాదాపు 10 లక్షల మంది ప్రేక్షకులు థియేటర్లకు వచ్చారు. కేవలం పీవీఆర్ ఐనాక్స్ మల్టీప్లెక్స్లలోనే మొదటి వీకెండ్లో రూ.135 కోట్లకు పైగా గ్రాస్ వసూలు చేసింది. నాలుగు రోజుల లాంగ్ వీకెండ్లో దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం రూ.328.5 కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది. దీంతో, రిలీజైన నాలుగు రోజుల్లోనే ఇండియాలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన నాలుగో హాలీవుడ్ సినిమాగా నిలిచింది.
బాక్సాఫీస్ దగ్గర తగ్గని జోరు
ట్రేడ్ అనలిస్ట్ తరణ్ ఆదర్శ్ ప్రకారం, 'స్పైడర్-మ్యాన్: బ్రాండ్ న్యూ డే' సినిమా ఆగస్టు 3, సోమవారం రోజున కూడా రూ.20 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. ఆయన ట్వీట్ చేస్తూ, "'స్పైడర్-మ్యాన్' సోమవారం కూడా అదరగొట్టింది. #SpiderManBrandNewDay జోరు అస్సలు తగ్గట్లేదు. సంచలనాత్మక వీకెండ్ తర్వాత, కీలకమైన ఐదో రోజైన సోమవారం కూడా రూ.20 కోట్లకు పైగా వసూలు చేయడం మామూలు విషయం కాదు. ఆతరువాత ఆరో రోజు అయిన మంగళవారం కూడా 19 కోట్ల వరకూ కలెక్ట్ చేసింది సినిమా. ఈ రేంజ్ కలెక్షన్లు సినిమా బ్లాక్బస్టర్ అని మరోసారి నిరూపిస్తున్నాయి. అర్బన్ సెంటర్లతో పాటు మాస్ మార్కెట్లలో కూడా సినిమాకు ఎలాంటి ఆదరణ ఉందో ఇది చూపిస్తోంది" అని పేర్కొన్నారు.
స్పైడర్-మ్యాన్ టీమ్ ఎవరెవరంటే?
డెస్టిన్ డానియల్ క్రెటన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో టామ్ హాలండ్, జెండయా, సేడీ సింక్, జాకబ్ బటాలన్, జాన్ బెర్న్తల్, ట్రామెల్ టిల్మన్, మైఖేల్ మాండో, మార్క్ రఫెలో ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. టామ్ హాలండ్ మొదటిసారిగా 2016లో వచ్చిన 'కెప్టెన్ అమెరికా: సివిల్ వార్' సినిమాలో పీటర్ పార్కర్గా కనిపించి, మార్వెల్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు.
ఆ తర్వాత రాబర్ట్ డౌనీ జూనియర్తో కలిసి 'స్పైడర్-మ్యాన్: హోమ్కమింగ్'లో హీరోగా నటించాడు. 'అవెంజర్స్: ఇన్ఫినిటీ వార్', 'అవెంజర్స్: ఎండ్గేమ్', 'స్పైడర్-మ్యాన్: ఫార్ ఫ్రమ్ హోమ్', 'వెనమ్: లెట్ దేర్ బీ కార్నేజ్' (అతిథి పాత్ర), 'స్పైడర్-మ్యాన్: నో వే హోమ్' వంటి సినిమాల్లో కూడా స్పైడర్ మ్యాన్గా కనిపించాడు.