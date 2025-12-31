Suriya 46 Movie: సూర్య 46కి, గజినీకి సంబంధం ఏంటి? అంచనాలు పెంచేసిన నిర్మాత సమాధానం
Suriya 46 Movie: సూర్య, మమితా బైజు మొదటిసారి కలిసి నటిస్తున్న కొత్త సినిమా కథాంశంపై విపరీతమైన ఆసక్తి నెలకొంది. ఈ సినిమా గురించి నిర్మాత నాగ వంశీ ఏం మాట్లాడారో చూద్దాం.
నాగ వంశీ సూర్య 46 ప్లాట్ను వెల్లడించారు
తక్కువ కాలంలో మమితా బైజులా సినీ పరిశ్రమలో ఎదిగిన నటీమణులు ఏ భాషలోనూ అరుదుగా ఉంటారు. 'ప్రేమలు' సినిమాతో ఇతర భాషల అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షించిన మమిత, పలు ముఖ్యమైన తమిళ చిత్రాల్లో నటిస్తోంది. విజయ్ చివరి సినిమా 'జననాయకన్'తో సహా ఆ జాబితాలో చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి. వాటిలో ఒకటి, సూర్య హీరోగా 'లక్కీ భాస్కర్' చిత్ర దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి తీస్తున్న సినిమా. ఇంకా పేరు పెట్టని ఈ చిత్రం, సూర్య కెరీర్లో 46వ సినిమా. ప్రస్తుతం, ఈ సినిమా గురించి నిర్మాత చెప్పిన విషయాలు, అభిమానుల్లో సినిమాపై అంచనాలను పెంచాయి.
సూర్య 46 కథాంశం ఏమిటి?
సితార ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై, ప్రముఖ తెలుగు నిర్మాత నాగ వంశీ 'సూర్య 46' చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. సినిమా కథాంశంపై వస్తున్న పుకార్లకు సమాధానంగా, ఒక యూట్యూబ్ ఛానెల్కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో నాగ వంశీ కొన్ని విషయాలు పంచుకున్నారు. ఇది ఒక అసాధారణమైన ప్రేమకథ అని ఆయన అంటున్నారు. ఈ చిత్రంలో సూర్య 45 ఏళ్ల పాత్రలో నటిస్తున్నారు. మమిత హీరోయిన్ పాత్రకు 20 ఏళ్లు.
గజినీ లాంటి సూర్య 46
సూర్య కెరీర్లో ఎంతో ప్రశంసలు పొందిన 'గజినీ'లో అతను పోషించిన సంజయ్ రామస్వామి పాత్ర ఛాయలు ఈ సినిమాలో కూడా ఉంటాయని నాగ వంశీ చెప్పారు. ఇది అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలను రేకెత్తించింది. ఎక్కువ వయసు తేడా ఉన్న ఇద్దరి మధ్య సంబంధంలోని సున్నితత్వాన్ని, అందాన్ని వెంకీ అట్లూరి ఈ సినిమా ద్వారా చూపిస్తారని ఆశిస్తున్నారు. ఇంత వయసు తేడా ఉన్న ఇద్దరి మధ్య ప్రేమ సాధ్యమేనా అనే విషయాన్ని కూడా ఈ సినిమా చర్చిస్తుందని తెలుస్తోంది.
ఓటీటీ హక్కులు
అదే సమయంలో, ఈ సినిమా ఓటీటీ హక్కులు విడుదలకు ముందే అమ్ముడయ్యాయి. ప్రముఖ డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ నెట్ఫ్లిక్స్ ఈ హక్కులను కొనుగోలు చేసింది. థియేటర్లలో విడుదలైన 35-40 రోజుల తర్వాత ఈ సినిమా ఓటీటీలో విడుదల అవుతుంది. రవీనా టాండన్, రాధికా శరత్కుమార్, భవానీ శ్రీ వంటి ఇతర తారాగణం కూడా దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. నిమిష్ రవి సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తున్నారు. జి.వి. ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు. నవీన్ నూలి ఎడిటర్గా పనిచేస్తున్నారు. ఈ సినిమా 2026 వేసవి సెలవులకు విడుదల చేయడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారు.