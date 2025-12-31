2025 లో రియల్ లైఫ్ స్టోరీలతో వచ్చిన 6 సినిమాలు.. కొన్ని హిట్లు, కొన్ని వివాదాలు
2025 సంవత్సరం వినోద ప్రపంచానికి చాలా ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. ఈ ఏడాది నిజ జీవిత, చారిత్రక సంఘటనల ఆధారంగా చాలా సినిమాలు విడుదలయ్యాయి. వీటిలో కొన్ని బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజయం సాధించగా, మరికొన్ని చాలా కాలం పాటు వివాదాల్లో చిక్కుకున్నాయి.
కేసరి చాప్టర్ 2
అక్షయ్ కుమార్ సినిమా 'కేసరి చాప్టర్ 2'లో జలియన్వాలా బాగ్ కథను చూపించారు. ఈ సినిమాలో అక్షయ్, జలియన్వాలా బాగ్ ఊచకోత తర్వాత బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యంపై కోర్టులో పోరాడిన సి. శంకరన్ నాయర్ పాత్రను పోషించారు. 150 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా 144.35 కోట్ల వ్యాపారం చేసింది.
హక్
యామీ గౌతమ్, ఇమ్రాన్ హష్మీల సినిమా 'హక్' విడుదల ముందు, తర్వాత కూడా చాలా వివాదాలు జరిగాయి. ఇది షా బానో బేగం కేసు ప్రేరణతో తీసిన ఒక కోర్ట్రూమ్ డ్రామా సినిమా. ఇందులో ముస్లిం మహిళల హక్కుల కోసం పోరాటాన్ని చూపించారు. 45 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా 28.68 కోట్లు సంపాదించింది.
ఎమర్జెన్సీ
కంగనా రనౌత్ సినిమా 'ఎమర్జెన్సీ' చాలా వివాదాల తర్వాత విడుదలైంది. ఈ సినిమా విడుదల తేదీ కూడా చాలాసార్లు వాయిదా పడింది. ఈ సినిమా మాజీ ప్రధాని ఇందిరా గాంధీ జీవితం, 1975-77 ఎమర్జెన్సీ ఆధారంగా తీశారు. సినిమాలో కంగనా ఇందిరా గాంధీ పాత్రను పోషించారు. 60 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా కేవలం 22 కోట్ల కలెక్షన్ మాత్రమే సాధించింది.
ది బెంగాల్ ఫైల్స్
డైరెక్టర్ వివేక్ రంజన్ అగ్నిహోత్రి సినిమా 'ది బెంగాల్ ఫైల్స్' 1946 నాటి డైరెక్ట్ యాక్షన్ డే, గ్రేట్ కలకత్తా కిల్లింగ్స్, నోయాఖాలీ అల్లర్ల ఆధారంగా తీశారు. ఈ సినిమాపై కూడా చాలా వివాదం జరిగింది. 50 కోట్లకు పైగా బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా 16.19 కోట్ల వ్యాపారం చేసింది.
ఫూలే
ప్రతీక్ గాంధీ, పత్రలేఖల సినిమా 'ఫూలే' కూడా విడుదలకు ముందు చాలా వివాదాల్లో చిక్కుకుంది. ఈ సినిమా 19వ శతాబ్దపు సంఘ సంస్కర్త జ్యోతిరావు ఫూలే, ఆయన భార్య సావిత్రిబాయి ఫూలే జీవితం ఆధారంగా తీశారు. 30 కోట్ల బడ్జెట్తో తీసిన ఈ సినిమా 6.22 కోట్లు మాత్రమే సంపాదించింది.
హోమ్బౌండ్
'హోమ్బౌండ్' సినిమాలో ఇషాన్ ఖట్టర్, జాన్వీ కపూర్, విశాల్ జెత్వా ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు. ఈ సినిమా కోవిడ్ 19 లాక్డౌన్ సమయంలో వలస కార్మికుల ప్రయాణం, స్నేహం ఆధారంగా తీశారు. ఈ సినిమా 98వ ఆస్కార్ అవార్డులకు ఉత్తమ అంతర్జాతీయ ఫీచర్ ఫిల్మ్ కేటగిరీకి ఎంపికైంది.