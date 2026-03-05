US-ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతల కారణంగా దుబాయ్లో ఫ్లైట్లు రద్దయ్యాయి. దీంతో అక్కడ చిక్కుకుపోయిన ప్రయాణికులకు సాయం చేసేందుకు నటుడు సోనూ సూద్ ముందుకొచ్చారు. వారికి ఉచితంగా వసతి కల్పిస్తామని ప్రకటించారు.
Sonu Sood Free Stay Offer: US-ఇరాన్ మధ్య టెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. ఈ దెబ్బకు దుబాయ్లో ఫ్లైట్లు అన్నీ క్యాన్సిల్ అయ్యాయి. దీంతో చాలా మంది ప్రయాణికులు హోటళ్లు, ఉండేందుకు చోటు లేక తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇలాంటి టైంలో రియల్ హీరో సోనూ సూద్ మరోసారి తన మంచి మనసు చాటుకున్నారు. దుబాయ్లో చిక్కుకుపోయిన వాళ్లెవరూ కంగారు పడాల్సిన పనిలేదని ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక వీడియో ద్వారా భరోసా ఇచ్చారు.
ప్రస్తుత సంక్షోభం వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్లు భారతీయులైనా, మరే దేశ పౌరులైనా సరే.. అందరికీ ఉచితంగా ఉండేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తామని ఆయన స్పష్టంగా చెప్పారు. సాయం కావాల్సిన వాళ్లు తనను గానీ, 'డుగస్టా ప్రాపర్టీ' (Dugasta Property)ని గానీ డైరెక్ట్ మెసేజ్ ద్వారా సంప్రదించాలని సోనూ సూద్ కోరారు. వెంటనే వాళ్లకు సాయం అందిస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
“దేశం కాదు, మానవత్వమే ముఖ్యం”
తన పోస్టులో సోనూ సూద్, "యుద్ధం లాంటి పరిస్థితుల వల్ల చాలా మంది ప్రయాణికులు నిరాశ్రయులయ్యారు. ఇలాంటి సమయంలో దేశం, మతం చూడకుండా కేవలం మానవత్వంతో సాయం చేయడమే నా ఉద్దేశం" అని రాసుకొచ్చారు. వాళ్లంతా సురక్షితంగా తమ దేశాలకు తిరిగి వెళ్లేంత వరకు, వాళ్లు ఉండటానికి కావాల్సిన అన్ని ఏర్పాట్లు తామే చూసుకుంటామని ఆయన తెలిపారు. సోషల్ మీడియాలో సోనూ సూద్ చొరవను నెటిజన్లు తెగ మెచ్చుకుంటున్నారు. చాలా మంది ఆయన్ను 'రియల్ హీరో' అని కామెంట్లు పెడుతున్నారు. సోనూ సూద్ పెట్టిన వీడియోను కింద చూడొచ్చు.
US-Iran Conflict: అసలేం జరిగింది?
యునైటెడ్ స్టేట్స్, ఇజ్రాయెల్ కలిసి ఇరాన్పై సైనిక చర్యకు దిగడంతో మిడిల్ ఈస్ట్లో టెన్షన్ ఒక్కసారిగా పెరిగింది. ఈ దాడిలో ఇరాన్కు చెందిన పలువురు కీలక రాజకీయ, సైనిక అధికారులు చనిపోయినట్లు రిపోర్టులు వచ్చాయి. దీనికి ప్రతీకారంగా, ఇరాన్ ఆ ప్రాంతంలోని అమెరికా సైనిక స్థావరాలపై దాడులు చేసింది. ఈ ఘర్షణల ప్రభావం విమాన సర్వీసులపై పడింది. దుబాయ్తో పాటు పలు నగరాల్లో ఫ్లైట్లు రద్దయ్యాయి. ఈ కారణంగానే చాలా మంది భారత పౌరులు, కొందరు బాలీవుడ్ కళాకారులు కూడా దుబాయ్లో చిక్కుకుపోయారు.
గతంలోనూ ఎన్నోసార్లు..
సోనూ సూద్ కష్టకాలంలో ప్రజలకు అండగా నిలవడం ఇది మొదటిసారేం కాదు. కరోనా మహమ్మారి టైంలో దేశవ్యాప్తంగా చిక్కుకుపోయిన వలస కార్మికులను వారి సొంత ఊళ్లకు పంపడంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు. ఇప్పుడు మరోసారి, అంతర్జాతీయ సంక్షోభం సమయంలో మానవత్వమే అన్నింటికన్నా గొప్పదని నిరూపించారు. దుబాయ్లో చిక్కుకున్న ప్రయాణికులకు ఇది నిజంగా ఊరటనిచ్చే వార్త. ఏం చేయాలో తెలియని పరిస్థితుల్లో, ఇంటికి వెళ్లే దారి మూసుకుపోయినప్పుడు.. ఇలా ఒకరు ముందుకొచ్చి చేయి అందించడమే అసలైన సాయం.