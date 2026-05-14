Sunny Leone Upcoming Films: సన్నీలియోన్ క్రేజ్ చూశారా.. చేతిలో ఏకంగా 5 భారీ సినిమాలు, ఒక వెబ్ సిరీస్
ఒకప్పుడు అడల్ట్ స్టార్.. ఇప్పుడు మెయిన్స్ట్రీమ్ నటి. సన్నీ లియోన్కు 45 ఏళ్లు నిండాయి. మే 13, 1981న కెనడాలోని సర్నియాలో పుట్టిన కరణ్జిత్ కౌర్ వోహ్రా అలియాస్ సన్నీ లియోన్ చేతిలో ప్రస్తుతం చాలా సినిమాలు ఉన్నాయి. ఆ సినిమాలేంటో ఓ లుక్కేద్దాం...
1. రంగీలా (Rangeela)
ఇది మలయాళ సినిమా. సంతోష్ నాయర్ దర్శకత్వంలో వస్తున్న ఈ సినిమాతో సన్నీ లీడ్ యాక్ట్రెస్గా మలయాళంలోకి ఎంట్రీ ఇస్తోంది. ఇందులో సలీమ్ కుమార్, అజు వర్గీస్ వంటి నటులు కూడా ఉన్నారు. 2019 నుంచి ఈ సినిమా వార్తల్లో ఉంది, కానీ ఇప్పటికీ థియేటర్లలోకి రాలేదు. ప్రేక్షకులు ఇంకా రిలీజ్ డేట్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.
2. షెరో (Shero)
సన్నీ లియోన్ తొలి మలయాళ సినిమా ఇంకా రిలీజ్ కాకపోయినా, ఆమె చేతికి రెండో మలయాళ సినిమా వచ్చింది. దీని టైటిల్ 'షెరో'. సునీత్ విజయన్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇందులో సన్నీ లియోన్తో పాటు రాజేష్ కేశవ్ కూడా కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. అయితే, దీని రిలీజ్ డేట్ ఇంకా ప్రకటించలేదు.
3. హెలెన్ (Helen)
ఈ హిందీ సినిమా కూడా 2019 నుంచి వార్తల్లోనే ఉంది. సౌరభ్ చౌదరి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ థ్రిల్లర్ సినిమాలో సన్నీ లియోన్ లాయర్ పాత్ర పోషిస్తున్నారు. ఆమెతో పాటు సాగర్ మహంత్ కూడా కనిపించనున్నారు. అయితే, ఈ సినిమా రిలీజ్ డేట్పై ఇంకా ఎలాంటి ప్రకటన రాలేదు.
4. ది బ్యాటిల్ ఆఫ్ భీమా కోరేగావ్ (The Battle Of Bhima Koregaon)
రమేష్ థెటే ఈ బయోగ్రాఫికల్ హిస్టారికల్ వార్ ఫిల్మ్కు డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్. ఈ సినిమాలో అర్జున్ రాంపాల్ హీరో కాగా, సన్నీ లియోన్ హీరోయిన్గా నటిస్తోంది. దిగంగనా సూర్యవంశీ, అభిమన్యు సింగ్, మిలింద్ గునాజీ, గోవింద్ నామ్దేవ్ వంటి నటులు కూడా ఇందులో ఉన్నారు. ఈ సినిమా 2021లో రిలీజ్ కావాల్సి ఉన్నా, ఇప్పటికీ ఆగిపోయింది. ఇది ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందో చూడాలి.
5. వీరమహాదేవి (Veeramadevi)
ఇది ఒక తమిళ యాక్షన్ సినిమా. దీనికి వి.సి. వడివుడయాన్ దర్శకుడు. ఈ సినిమాలో సన్నీ లియోన్ ఒక యోధురాలిగా కనిపించనుంది. ఆమెతో పాటు నవదీప్ కూడా నటిస్తున్నారు. లీడ్ యాక్ట్రెస్గా సన్నీ లియోన్ సౌత్లో సైన్ చేసిన మొదటి సినిమా ఇదే. 2018లో ఫస్ట్ లుక్ రిలీజ్ అయినా, సినిమా మాత్రం ఇప్పటికీ విడుదల కాలేదు.
6. పాన్ ఇండియా సుందరి (Pan Indian Sundari)
ఇది ఒక మలయాళం వెబ్ సిరీస్. దీన్ని హిందీ, తమిళం, తెలుగు, కన్నడ భాషల్లో కూడా రిలీజ్ చేయనున్నారు. హెచ్ఆర్ ప్రొడక్షన్స్ దీన్ని నిర్మిస్తోంది. ఈ సిరీస్లో సన్నీ లియోన్తో పాటు జానీ ఆంటోనీ, అజీస్ నెడుమంగడ్, జాన్ విజయ్ వంటి నటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. రిపోర్ట్స్ ప్రకారం, ఈ సిరీస్ ఈ ఏడాది డిసెంబర్లో రిలీజ్ కానుంది.
