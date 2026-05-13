Aishwarya Upendra: ఆఫర్లు వస్తున్నా సినిమాలు వద్దంటోంది.. కూతురిపై ఉపేంద్ర కామెంట్స్
కన్నడ రియల్ స్టార్ ఉపేంద్ర కూతురు ఐశ్వర్య ఉపేంద్ర 'దేవకి' సినిమా తర్వాత మళ్లీ తెరపై కనిపించలేదు. ఆమెకు చాలా సినిమా ఆఫర్లు వస్తున్నా, నటనపై ఇంట్రెస్ట్ లేక అన్నింటినీ వద్దంటోందని ఉపేంద్ర స్వయంగా చెప్పారు.
ఇండస్ట్రీలోకి వారసులు
సాధారణంగా స్టార్ హీరోల పిల్లలు కూడా స్టార్లు అవ్వడం చూస్తూనే ఉంటాం. వాళ్లకు అవకాశాలు కూడా సులభంగానే వస్తాయి. అయితే ఇండస్ట్రీలో నిలదొక్కుకోవాలంటే మాత్రం టాలెంట్ నిరూపించుకోవాల్సిందే. చివరికి నిలిచేది అదే.
ఉపేంద్ర కూతురు ఐశ్వర్య
ఇదే విధంగా రియల్ స్టార్ ఉపేంద్ర కూతురు ఐశ్వర్య కూడా సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టింది. 2019లో విడుదలైన 'హౌరా బ్రిడ్జ్' చిత్రంలో ఐశ్వర్య నటించింది. ఆ తర్వాత ఈ సినిమా పేరును 'దేవకి'గా మార్చారు.
ఐశ్వర్య శాండల్వుడ్లోకి ఎంట్రీ
ఈ సినిమాలో ఐశ్వర్య తన తల్లి ప్రియాంక ఉపేంద్రతో కలిసి కనిపించింది. ఇందులో ప్రియాంక 'దేవకి' పాత్రలో నటించారు. సినిమా కథకు ఈ పేరే సరిగ్గా సరిపోతుందని దర్శకుడు లోహిత్ ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఈ సినిమాతోనే ఐశ్వర్య శాండల్వుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
ఐశ్వర్య వయసు 21 ఏళ్లు
ఆ సినిమా తర్వాత ఐశ్వర్య మళ్లీ తెరపై కనిపించలేదు. ఏడేళ్లయినా మరో సినిమా చేయలేదు. ప్రస్తుతం ఐశ్వర్య వయసు 21 ఏళ్లు. హీరోయిన్గా కనిపించాల్సిన వయసులో ఆమె ఎందుకు సినిమాలకు దూరంగా ఉందనేది అభిమానుల ప్రశ్న.
సినిమాలంటే అస్సలు ఇష్టం లేదు
ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఉపేంద్ర ఈ విషయం వెల్లడించారు. 'తొలి సినిమా తర్వాత నా కూతురికి చాలా ఆఫర్లు వస్తున్నాయి. కానీ తనకు సినిమాలంటే అస్సలు ఇష్టం లేదు. తన మనసులో ఏముందో తెలియదు. వచ్చే ఆఫర్లన్నీ వద్దంటోంది. అందుకే మేం కూడా బలవంతం చేయడం లేదు' అని ఉపేంద్ర చెప్పారు.
అతని నిర్ణయం ఎలా ఉంటుందో చూడాలి
ప్రస్తుతం నా కొడుకు ఆయుష్ ఒక సినిమాలో నటిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా తర్వాత అతని నిర్ణయం ఎలా ఉంటుందో చూడాలి. నటన ఇష్టమైతే కొనసాగుతాడు, లేదంటే తన ఇష్టం. ఏం చేస్తాడో చూడాలి' అని ఉపేంద్ర తెలిపారు.
అభిమానుల్లో ఆసక్తి
ఆయుష్ ప్రస్తుతం శ్రీకల్పవృక్ష మూవీ మేకర్స్ బ్యానర్పై అభిషేక్ ఎన్ సిరివంత్ నిర్మిస్తున్న ఓ చిత్రంలో నటిస్తున్నాడు. ఇంకా పేరు పెట్టని ఈ సినిమా ఒక రొమాంటిక్ లవ్ స్టోరీ అని తెలుస్తోంది. కాశ్మీర్లోని మంచు లొకేషన్లలో, గడ్డకట్టే చలిలో ఈ సినిమా పాటలు, కొన్ని సన్నివేశాలు చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్ ఎవరు, ఇతర నటీనటులు ఎవరనే దానిపై అభిమానుల్లో ఆసక్తి నెలకొంది.
