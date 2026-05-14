Suriya: సూర్య 'వీరభద్రుడు'.. ఈ సినిమాను కచ్చితంగా చూడటానికి 5 కారణాలు, మాస్ బ్లాక్ బస్టర్ గ్యారెంటీ
ఆర్జే బాలాజీ దర్శకత్వంలో సూర్య హీరోగా నటించిన మాస్ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్ 'వీరభద్రుడు'. ఈ సినిమాను థియేటర్లలో ఎందుకు చూడాలో వివరించే ఐదు ముఖ్యమైన కారణాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
తమిళంలో ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సినిమాల్లో సూర్య 'వీరభద్రుడు' ఒకటి. గతేడాది విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా, చివరికి మే 14న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఆర్జే బాలాజీ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు. మ్యూజిక్ సెన్సేషన్ సాయి అభ్యంకర్ సంగీతం అందించారు. సూర్యకు జోడీగా త్రిష నటించింది. స్వాసిక, ఇంద్రన్స్, శివదా, నట్టి నటరాజ్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. జీకే విష్ణు సినిమాటోగ్రఫీ బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. ఈ సినిమాను తప్పక చూడటానికి ఐదు కారణాలు చూద్దాం.
సూర్యకి కంబ్యాక్ మూవీ అవుతుందా
గత కొన్నేళ్లుగా సూర్య నటించిన సినిమాలు వరుసగా ఫ్లాప్ అయ్యాయి. దీంతో ఆయనకు ఒక బ్లాక్బస్టర్ హిట్ చాలా అవసరం. ఆయన అభిమానులు కూడా ఆ భారీ విజయం కోసమే ఎదురుచూస్తున్నారు. 'వీరభద్రుడు' ఆ విజయాన్ని అందిస్తుందని అంచనాలున్నాయి. ట్రైలర్ చూస్తే ఈ సినిమా సూర్య ఫ్యాన్స్కే కాకుండా, ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్కు కూడా మంచి ట్రీట్ ఇచ్చేలా ఉంది.
సూర్య - త్రిష జోడి
'వీరభద్రుడు' సినిమాతో సూర్య, త్రిష చాలా కాలం తర్వాత మళ్లీ జంటగా నటిస్తున్నారు. వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో ఇంతకుముందు 'మౌనం పేసియదే', 'ఆయుధ எழுத்து', 'ఆరు' వంటి చిత్రాలు వచ్చాయి. చివరిసారిగా 2005లో వచ్చిన 'ఆరు' సినిమాలో కలిసి నటించారు. మళ్లీ 21 ఏళ్ల తర్వాత ఈ ఇద్దరూ జంటగా నటిస్తుండటంతో సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి.
సాయి అభ్యంకర్ సంగీతం
ఈ సినిమా చూడటానికి మరో కారణం సంగీత దర్శకుడు సాయి అభ్యంకర్. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గా ఆయనకు ఇదే మొదటి సినిమా. నిజానికి 'వీరభద్రుడు' చిత్రానికి మొదట ఏఆర్ రెహమాన్ను సంగీత దర్శకుడిగా తీసుకున్నారు. కొన్ని కారణాల వల్ల ఆయన తప్పుకోవడంతో, ఆయన స్థానంలో సాయి అభ్యంకర్ను తీసుకున్నారు. ఆయన సంగీతం ఈ సినిమాకు ఎంత ప్లస్ అవుతుందో చూడాలని ప్రేక్షకులు ఎదురుచూస్తున్నారు.
నటీనటులు
'వీరభద్రుడు' సినిమాలో సూర్య, త్రిష మాత్రమే కాకుండా ఎంతో అనుభవం, ప్రతిభ ఉన్న నటీనటులు ఉన్నారు. ముఖ్యంగా ప్రముఖ మలయాళ నటుడు ఇంద్రన్స్ ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయనతో పాటు 'లప్పర్ పందు' ఫేమ్ స్వాసిక, 'నెడుంజాలై' హీరోయిన్ శివదా, ప్రముఖ విలన్ నటుడు నట్టి నటరాజ్ కూడా నటించారు. వీరి నటన సినిమాకు మరింత బలంగా మారుతుందని భావిస్తున్నారు.