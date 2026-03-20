Arunachalam Movie: రజినీ ఒక్క మాటతో ఓకే.. అరుణాచలం టైటిల్ వెనుక ఇంత కథ ఉందా? సుందర్ సి సీక్రెట్స్!
అరుణాచలం అనే టైటిల్ మొదట దర్శకుడు సుందర్ సికి అస్సలు నచ్చలేదట. కానీ, రజినీకాంత్ తన గంభీరమైన స్వరంతో "అరుణాచలం" అని పలికి చూపించడంతో, ఆ టైటిల్ సినిమాకు కరెక్ట్గా సరిపోతుందని ఆయన ఒప్పుకున్నారు.
Rajinikanth Arunachalam Movie
సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ నటించిన 'అరుణాచలం' సినిమా టైటిల్ ఎలా పుట్టిందో దర్శకుడు సుందర్ సి ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం పంచుకున్నారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, "అరుణాచలం సినిమాకు మేము మొదట 'కుబేరన్' అనే టైటిల్ అనుకున్నాం. సాధారణంగా రజినీ సినిమా టైటిల్కు విపరీతమైన అంచనాలు ఉంటాయి. అప్పట్లో మేము అనుకున్న 'కుబేరన్' టైటిల్ ఎలాగో లీక్ అయిపోయింది. దాంతో ఆ టైటిల్ మార్చాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది."
రజినీకాంత్ గారే 'అరుణాచలం' అనే పేరును సూచించారు
ఈ సినిమా కథ రాసుకుంటున్నప్పుడు జనాల మనసులో నిలిచిపోయేలా, చాలా పవర్ఫుల్గా ఉండే పేరు పెట్టాలని అనుకున్నాను. అప్పుడే రజినీకాంత్ గారే 'అరుణాచలం' అనే పేరును సూచించారు. ఈ పేరులో ఒక పల్లెటూరి ఫీల్, శక్తి, ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యే భావన ఉండటంతో అందరూ వెంటనే అంగీకరించారు. అంతేకాకుండా, ఈ పేరు హీరో పాత్రకు కూడా సరిగ్గా సరిపోవడంతో, దాన్ని మార్చడానికి ఎవరూ ఇష్టపడలేదు.
పెద్ద కోటీశ్వరుడికి వారసుడిగా
సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక 'అరుణాచలం' అనే పేరు అభిమానుల్లో విపరీతంగా పాపులర్ అయింది. ఈ టైటిల్ ఎంపిక, సినిమా విజయానికి ఒక ముఖ్య కారణం అయింది" అని సుందర్ సి అన్నారు. సాధారణ జీవితం గడిపే అరుణాచలం, అనుకోకుండా ఒక పెద్ద కోటీశ్వరుడికి వారసుడిగా మారతాడు. కానీ ఆ ఆస్తిని పొందాలంటే, నెల రోజుల్లో పెద్ద మొత్తంలో డబ్బు ఖర్చు చేయాలనే సవాలును ఎదుర్కొంటాడు.
కామెడీ, ఎమోషన్స్, యాక్షన్తో కథ
ఆ సవాలును ఎలా ఎదుర్కొన్నాడనేదే కథ. ఈ క్రమంలో అరుణాచలం ఎదుర్కొనే సమస్యలు, కామెడీ, ఎమోషన్స్, యాక్షన్తో కథ ముందుకు సాగుతుంది. సినిమాలోని కామెడీ సీన్లు, మాస్ డైలాగులు ప్రేక్షకులను విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి. 'అరుణాచలం' సినిమా ఇప్పటికీ ఒక క్లాసిక్గా నిలిచిపోయింది. ఈ సినిమాలో సూపర్స్టార్ రజినీకాంత్ స్టైల్, నటన, దర్శకుడు సుందర్ సి టేకింగ్ కలిసి ఈ చిత్రాన్ని ఒక మరపురాని సినిమాగా మార్చాయి.