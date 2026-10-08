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- Chiranjeevi Villain: వాచ్మన్ నుంచి చిరంజీవి విలన్ వరకు.. ఒక్క దెబ్బకు 10 సినిమాల్లో ఛాన్స్ కొట్టేసిన నటుడు
Chiranjeevi Villain: వాచ్మన్ నుంచి చిరంజీవి విలన్ వరకు.. ఒక్క దెబ్బకు 10 సినిమాల్లో ఛాన్స్ కొట్టేసిన నటుడు
వాచ్మన్ గా పనిచేస్తూ కష్టాలు ఎదుర్కొన్న ఓ నటుడు ఏకంగా చిరంజీవి సినిమాలో విలన్ గా ఛాన్స్ కొట్టేశారు. దెబ్బకు ఆ సినిమాతో అతడి జాతకం మారిపోయింది. టాలీవుడ్ లో క్రేజీ విలన్ గా మారిపోయాడు.
Chiranjeevi
టాలీవుడ్ లోకి నార్త్ విలన్ లు రావడం సహజమే. అలా నార్త్ నుంచి వచ్చి క్రేజీ విలన్ గా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా ఎదిగిన వారిలో షాయాజీ షిండే ఒకరు. షాయాజీ షిండే ఓ ఇంటర్వ్యూలో నటుడిగా తన స్ట్రగుల్, తొలి అవకాశం గురించి మాట్లాడుతూ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. షాయాజీ షిండే మహారాష్ట్రలోని మహాబలేశ్వర్ కి చెందిన వ్యక్తి. తమది వ్యవసాయ కుటుంబం అని తెలిపారు.
వాచ్మన్ గా పనిచేసిన నటుడు
షాయాజీ షిండే మాట్లాడుతూ.. కాలేజీలో చదువుతున్న రోజుల్లో నైట్ వాచ్మన్ గా జాబ్ చేస్తూ మార్నింగ్ కాలేజీకి వెళ్ళేవాడిని. ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో క్లర్క్ గా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వచ్చింది. సెక్యూర్డ్ లైఫ్. కానీ నాకు సంతృప్తి అనిపించలేదు. నటుడు కావాలనే కోరిక ఉంది. దీనితో ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి ముంబై వెళ్లి నాటకాలలో నటించడం ప్రారంభించాను. పదేళ్ల పాటు అవకాశాల కోసం ప్రయత్నించిన తర్వాత 2000 సంవత్సరం నుంచి నీకు గుర్తింపు రావడం ప్రారంభం అయింది.
ఫ్లాప్ మూవీ తర్వాత మెగాస్టార్ సినిమాలో ఛాన్స్
చూడాలని ఉంది రీమేక్ సినిమా కలకత్తా మెయిల్ మూవీలో అవకాశం వచ్చింది. ఆ సినిమాకి అల్లు అరవింద్, అశ్విని దత్ నిర్మాతలు. అదే సమయంలో చిరంజీవి గారి ఠాగూర్ మూవీ కోసం కొత్త విలన్ కోసం చిత్ర యూనిట్ వెతుకుతున్నారు. దీనితో అల్లు అరవింద్ నన్ను రికమండ్ చేశారు. ఠాగూర్ మూవీ తన జీవితాన్నే మార్చేసింది అని షాయాజీ షిండే తెలిపారు. షాయాజీ షిండే జీవితం ఎలా మారింది అంటే తంతే బూరెల బుట్టలో పడ్డట్లు అయింది. అట్టర్ ఫ్లాప్ సినిమాలో నటిస్తూ ఏకంగా మెగాస్టార్ మూవీలో ఛాన్స్ కొట్టేశారు.
భాషతో ఇబ్బందులు
ఠాగూర్ మూవీలో నటిస్తున్నప్పుడు లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లెమ్ వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను. నా సమస్యని గుర్తించిన చిరంజీవి, వివి వినాయక్ గారు ఒక అసిస్టెంట్ ని ఇచ్చారు. డైలాగులు నేర్చుకోవడంలో ట్రైనింగ్ ఇచ్చారు. ఆ విధంగా కష్టపడి ఠాగూర్ మూవీ పూర్తి చేశాను.
ఏకంగా 10 సినిమాల్లో ఛాన్స్
నా పాత్రకు వేరే వాళ్ళ చేత డబ్బింగ్ చెప్పించాలని అనుకున్నారు. అలా చేస్తే నా పాత్ర ఆర్టిఫీషియల్ గా ఉంటుంది. ఎలాగైనా నేనే డబ్బింగ్ చెబుతున్నాను అని చిరంజీవి, వినాయక్ గారిని ఒప్పించా. ఆ విధంగా తొలి సినిమా అయినప్పటికీ తానే డబ్బింగ్ చెప్పినట్లు షాయాజీ షిండే పేర్కొన్నారు. ఠాగూర్ తర్వాత ఓకే ఏడాది 10 సినిమాల్లో ఆఫర్ వచ్చినట్లు తెలిపారు.