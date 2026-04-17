- Home
- Entertainment
- Srihari: హీరో భార్యకి అస్సలు ఇష్టంలేని ఇండస్ట్రీ హిట్ మూవీ.. మొదట చేయొద్దు అని చెప్పింది, కానీ కట్ చేస్తే
Srihari: హీరో భార్యకి అస్సలు ఇష్టంలేని ఇండస్ట్రీ హిట్ మూవీ.. మొదట చేయొద్దు అని చెప్పింది, కానీ కట్ చేస్తే
శ్రీహరి సతీమణి డిస్కో శాంతి ఓ మూవీలో నటించవద్దని శ్రీహరికి చెప్పారట. కానీ ఆ సినిమానే ఇండస్ట్రీ రికార్డులని తిరగరాసింది. ఆ మూవీ ఏంటి ? డిస్కో శాంతి ఎందుకు వద్దన్నారు అనే వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో నటుడు శ్రీహరికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. శ్రీహరి హీరోగా, విలన్ గా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా నటించి మెప్పించారు. వెండి తెరపై తొలి సిక్స్ ప్యాక్ హీరోగా శ్రీహరికి మంచి గుర్తింపు ఉంది. శ్రీహరి ఎన్నో మెమొరబుల్ సినిమాల్లో నటించారు. అనారోగ్యం కారణంగా శ్రీహారి 2013లో మరణించారు.
శ్రీహారి, నటి డిస్కో శాంతిని వివాహం
శ్రీహారి, నటి డిస్కో శాంతిని వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు సంతానం. శ్రీహరి తన కెరీర్ లో బావగారు బావున్నారా, పవిత్రబంధం, భద్రాచలం, నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా, బృందావనం, మగధీర లాంటి అద్భుతమైన చిత్రాల్లో నటించారు. డిస్కో శాంతి ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ శ్రీహరి సినిమాల్లో తనకి ఇష్టమైన చిత్రాలని రివీల్ చేశారు.
మగధీర సినిమాలో నటించవద్దు
నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా, ఢీ, భద్రాచలం లాంటి సినిమాలు బాగా ఇష్టం అని డిస్కో శాంతి తెలిపారు. మగధీర మూవీ గురించి అడగగా.. ఆమె నవ్వేశారు. ఎందుకంటే ముందుగా డిస్కోశాంతి ఆ సినిమాలో నటించవద్దు అని శ్రీహరికి చెప్పారట. ఆమె మాట్లాడుతూ.. ఆ టైంలో శ్రీహరి బాగా క్యారెక్టర్ రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఆయన హీరోగా నటించడమే నాకు ఎక్కువ ఇష్టం. అయినా కూడా క్యారెక్టర్ రోల్స్ వస్తున్నాయి.
కథ నచ్చలేదు
మగధీరలో నటించమని చెప్పడానికి రాజమౌళి మా ఇంటికి వచ్చారు. కథ చెప్పి వెళ్లారు. బావ రాజమౌళి కి ఓకె చెప్పేశారు. మగధీరతో ఒక క్యారెక్టర్ చేస్తున్నా. సెకండ్ హాఫ్ లో ఉంటుంది. కథ చాలా బావుంది అని బావ అన్నారు. కానీ ఆయన క్యారెక్టర్ రోల్స్ చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు. వద్దు బావ అని చెప్పేశా. లేదు కథ విను ముందు అని.. కథ చెప్పారు. అయినా కూడా నాకు అంతగా కథ నచ్చలేదు.
నా జడ్జిమెంట్ రాంగ్
కానీ శ్రీహరి బావ నచ్చి ఆ సినిమా చేశారు. సినిమా చూశాక నా జడ్జిమెంట్ రాంగ్ అని అర్థమైంది. మగధీర రిలీజ్ అయ్యాక కొన్ని వందల సార్లు ఆ సినిమా చూశా. డైలాగ్స్ కూడా బాగా గుర్తున్నాయి. శ్రీహరి లేకుంటే ఆ సినిమా లేదని చాలా మంది అన్నారు అంటూ డిస్కోశాంతి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.మగధీర చిత్రాన్ని రిజెక్ట్ చేసిఉంటే శ్రీహరి ఇండస్ట్రీ హిట్ మూవీ మిస్సయ్యేవారు.