Sreeleela Career: అందం, టాలెంట్ ఉన్నా ఈ హీరోయిన్కు అవకాశాల్లేవా? కారణం తెలిస్తే షాకవుతారు!
సౌత్ ఇండస్ట్రీ లో ఎంతోమంది అందమైన, టాలెంటెడ్ హీరోయిన్లు ఉన్నారు. కొందరు టాప్ హీరోయిన్లుగా దూసుకెళ్తున్నారు. అయితే, గత కొన్నేళ్లుగా వేగంగా ఫేమ్ సంపాదించుకున్న ఓ బ్యూటీకి ఇప్పుడు చేతిలో ఒక్క సినిమా కూడా లేదని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇంతకీ ఎవరా హీరోయిన్?
శ్రీలీల
అదరగొట్టే డ్యాన్స్ స్కిల్స్
శ్రీలీల తన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్, అదరగొట్టే డ్యాన్స్ స్కిల్స్, యూత్లో ఉన్న క్రేజ్తో ఫేమ్ సంపాదించుకుంది. కానీ, ఆమె సినిమాలు వరుసగా బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఫ్లాప్ అయ్యాయి. దీంతో ఆమె సినిమా సెలక్షన్పై విమర్శలు వచ్చాయి.
శ్రీలీల పాత్రకు పెద్దగా ప్రాధాన్యం లేదని విమర్శలు
పవన్ కళ్యాణ్ 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' సినిమాపై శ్రీలీల చాలా ఆశలు పెట్టుకుంది. కానీ, ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద అంచనాలను అందుకోలేకపోయింది. సినిమాలో శ్రీలీల పాత్రకు పెద్దగా ప్రాధాన్యం లేదని విమర్శలు వచ్చాయి. అంతేకాదు, పవన్ కళ్యాణ్తో ఆమె జోడీ ఏజ్ గ్యాప్ వల్ల ట్రోలింగ్కు గురైంది.
టాలీవుడ్లో ఖాళీగా
శ్రీలీల ప్రస్తుతం టాలీవుడ్లో ఖాళీగా ఉంది. ఆమె బయట అవకాశాల కోసం చూస్తోంది. ఇటీవల ఆమె తమిళంలో 'పరాశక్తి' సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చినా, అది కూడా బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫ్లాప్ అయింది.
అనురాగ్ బసు దర్శకత్వంలో
చాలా సినిమాలు ఫ్లాప్
శ్రీలీల 2019లో 'కిస్' సినిమాతో నటనలోకి అడుగుపెట్టింది. ఆ తర్వాత పెళ్లి సందD (2021), ధమాకా (2022), భగవంత్ కేసరి (2023), గుంటూరు కారం (2024), మాస్ జాతర (2025), పరశక్తి (2026) వంటి సినిమాల్లో కనిపించింది. వీటిలో చాలా సినిమాలు ఫ్లాప్ అయ్యాయి.