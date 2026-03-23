రాంచరణ్ కి అలాంటి సినిమాలు అస్సలు ఇష్టం లేదు.. రంగస్థలం, ఆర్ఆర్ఆర్ పై డైరెక్టర్ షాకింగ్ కామెంట్స్
రాంచరణ్ సినిమాలపై నటుడు, దర్శకుడు శ్రీనివాస్ అవసరాల ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. రంగస్థలం, ఆర్ఆర్ఆర్ చిత్రాలపై శ్రీనివాస్ అవసరాల చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
మెగా పవర్ స్టార్ రాంచరణ్
మెగా పవర్ స్టార్ రాంచరణ్ చిరంజీవి తనయుడిగా చిరుత చిత్రంతో ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. తొలి చిత్రం సూపర్ హిట్ అయింది. ఆ తర్వాత రాంచరణ్ ఏకంగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో నటించారు. మగధీర చిత్రం ఏకంగా ఇండస్ట్రీ రికార్డులు కొల్లగొట్టింది. ఆయా తర్వాత రాంచరణ్ రెగ్యులర్ ఫార్మాట్ లో మాస్ కమర్షియల్ సినిమాలు చేస్తూ వచ్చారు.
రాంచరణ్ నట విశ్వరూపం
మగధీర తర్వాత రాంచరణ్ కి నట విశ్వరూపం ప్రదర్శించే అవకాశం మాత్రం రంగస్థలం చిత్రంతోనే దక్కింది. రాంచరణ్ పై నటుడు, దర్శకుడు శ్రీనివాస్ అవసరాల ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. వాస్తవంగా చెప్పాలి అంటే.. రంగస్థలం చిత్రంలో తన నటనతో రాంచరణ్ గారు నా అంచనాలు, నా ఇమాజినేషన్ అన్నీ దాటిపోయారు.
ఎన్టీఆర్ ని కొరడాతో కొట్టే సీన్
రంగస్థలం ఒకెత్తనుకుంటే ఆర్ఆర్ఆర్ చిత్రం మరో ఎత్తు. ఆర్ఆర్ఆర్ లో రాంచరణ్ పెర్ఫార్మెన్స్ కొన్ని సన్నివేశాల్లో నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుకు వస్తూనే ఉంటుంది. ఎన్టీఆర్ ని కొరడాతో కొట్టే సీన్ లో రాంచరణ్ పెర్ఫార్మెన్స్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. అదే విధంగా ప్రమోషన్ రాలేదని తెలిసినప్పుడు రియాక్ట్ అయ్యే విధానం మైండ్ బ్లోయింగ్ అనిపించేలా ఉంటుంది అంటూ శ్రీనివాస్ అవసరాల ప్రశంసలు కురిపించారు.
రెగ్యులర్ మాస్ సినిమాలు చేయడం అస్సలు ఇష్టం
ఆరెంజ్ మూవీలో నటిస్తున్నప్పుడు ఆయనతో నాకు పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ టైంలో రాంచరణ్ గారికి రెగ్యులర్ మాస్ సినిమాలు చేయడం అస్సలు ఇష్టం లేదు. కొత్తగా ప్రయత్నించాలని అని భావించే వారు.
బుచ్చిబాబు దర్శకత్వంలో
రాంచరణ్ ప్రస్తుతం పెద్ది చిత్రంలో నటిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఏప్రిల్ 30న ఈ చిత్రం రిలీజ్ కానుంది. బుచ్చిబాబు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీపై అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి.