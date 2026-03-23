- Netflix Top 10: నెట్ ఫ్లిక్స్ లో టాప్ 10 ట్రెండింగ్ మూవీస్ ఇవే..ధురంధర్ కి పోటీగా తెలుగు హీరో ఫ్లాప్ మూవీ
నెట్ఫ్లిక్స్ టాప్ 10 ట్రెండింగ్ సినిమాల లిస్ట్ వచ్చేసింది. ఈ లిస్ట్లో భారీ మార్పులు జరిగాయి. ఇటీవల ఓటీటీలోకి వచ్చిన సన్నీ డియోల్ 'బార్డర్ 2' దుమ్మురేపుతోంది. ఇన్ని రోజులు టాప్లో ఉన్న 'ధురంధర్' సినిమా స్థానం పడిపోయింది.
బార్డర్ 2
సన్నీ డియోల్, వరుణ్ ధావన్, దిల్జిత్ దోసాంజ్, అహాన్ శెట్టి నటించిన 'బార్డర్ 2' సినిమా ఇటీవల నెట్ఫ్లిక్స్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఓటీటీలోకి వచ్చిన వెంటనే 'ధురంధర్'ను పక్కకు నెట్టి నంబర్ 1 స్థానాన్ని దక్కించుకుంది. ప్రస్తుతం ఈ సినిమానే టాప్లో ట్రెండ్ అవుతోంది.
ధురంధర్
రణ్వీర్ సింగ్ సినిమా 'ధురంధర్ 2' థియేటర్లలో గదర్ మచాయిస్తుంటే, నెట్ఫ్లిక్స్లో అతని సినిమా 'ధురంధర్' హవా చూపిస్తోంది. ఈ సినిమా ఇప్పుడు నెట్ఫ్లిక్స్లో రెండో స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది.
మేడ్ ఇన్ కొరియా
'మేడ్ ఇన్ కొరియా' సినిమా కూడా అందరి ఫేవరెట్గా నిలిచింది. ప్రియాంక అరుళ్ మోహన్ నటించిన ఈ సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్లో మూడో స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది.
పీకీ బ్లైండర్స్: ది ఇమ్మోర్టల్ మ్యాన్
కిలియన్ మర్ఫీ సినిమా 'పీకీ బ్లైండర్స్: ది ఇమ్మోర్టల్ మ్యాన్'ను కూడా ప్రేక్షకులు బాగా ఇష్టపడుతున్నారు. ఈ సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్లో నాలుగో స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది.
విత్ లవ్
అభిషన్ జీవింత్, అనస్వర రాజన్ నటించిన 'విత్ లవ్' సినిమా కొన్ని వారాలుగా నెట్ఫ్లిక్స్లో అదరగొడుతోంది. ఈ సినిమా ఐదో స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతోంది.
వార్ మెషీన్
హాలీవుడ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'వార్ మెషీన్' సైన్స్ ఫిక్షన్ నేపథ్యంలో తెరకెక్కింది. నెట్ఫ్లిక్స్లో ఆరో స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతున్న ఈ సినిమాలో అలాన్ రిచ్సన్, స్టీఫెన్ జేమ్స్, డెన్నిస్ క్వైడ్, జై కోర్ట్నీ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.
ఫంకీ
తెలుగు సినిమా 'ఫంకీ'లో నరేష్, వీటీవీ గణేష్, ఈశ్వరి రావు ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. ఈ సినిమా నెట్ఫ్లిక్స్లో ఏడో స్థానంలో ఉంది. ఇక 'అనోరా' 8వ స్థానంలో, 'రాజీ' 9వ స్థానంలో, 'జాలీ ఎల్ఎల్బీ 3' 10వ స్థానంలో ట్రెండ్ అవుతున్నాయి.
