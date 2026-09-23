Sobhita Dhulipala: అద్దం ముందు శోభిత ఫోజులు.. రెడ్ రోజ్ లుక్లో గ్లామర్ ట్రీట్!
Sobhita Dhulipala: అద్దం ముందు శోభిత ధూళిపాళ్ల ఇచ్చిన స్టైలిష్ పోజులు సోషల్ మీడియాలో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. రెడ్ రోజ్ డిజైన్తో ఆమె లుక్ ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తోంది.
అద్దం ముందు శోభిత సందడి
హీరోయిన్ శోభిత ధూళిపాళ్ల లేటెస్ట్ ఫొటోలు ఇప్పుడు అభిమానుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి. అద్దం ముందు నిలబడి ఆమె ఇచ్చిన స్టైలిష్ పోజులు ఈ ఫొటోలకు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారాయి.
రెడ్ రోజెస్తో ప్రత్యేకమైన లుక్
బ్లాక్ కలర్ అవుట్ఫిట్పై కనిపిస్తున్న భారీ రెడ్ రోజ్ డిజైన్ శోభిత లుక్ను మరింత ప్రత్యేకంగా మార్చింది. ఈ డ్రెస్కు తగ్గట్టుగా ఆమె ఎంచుకున్న మేకప్ కూడా ఫొటోలకు మంచి ఫినిషింగ్ ఇచ్చింది.
చూపులతోనే ఆకట్టుకుంటూ..
శోభిత ముఖంలో కనిపిస్తున్న ఇంటెన్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈ ఫొటోలకు మరో హైలైట్. అద్దంలో కనిపిస్తున్న ప్రతిబింబంతో కలిపి తీసిన పోజ్ ఫొటోషూట్కు భిన్నమైన స్టైల్ను తీసుకొచ్చింది.
మోడల్గా మొదలైన ప్రయాణం
సినిమాల్లోకి రాకముందు శోభిత మోడల్గా తన కెరీర్ను ప్రారంభించారు. 2013లో ఫెమినా మిస్ ఇండియా ఎర్త్ పోటీలో రన్నరప్గా నిలిచి, ఆ తర్వాత మిస్ ఎర్త్ పోటీల్లో భారత్కు ప్రాతినిధ్యం వహించారు.
సినిమాలతో ప్రత్యేక గుర్తింపు
రామన్ రాఘవ్ 2.0’తో నటిగా పరిచయమైన శోభితకు ‘గూఢచారి’, ‘మేజర్’, ‘పొన్నియిన్ సెల్వన్’ చిత్రాలు మంచి గుర్తింపు తీసుకొచ్చాయి. ‘మేడ్ ఇన్ హెవెన్’, ‘ది నైట్ మేనేజర్’ వంటి వెబ్ సిరీస్లతోనూ ఆమెకు ప్రత్యేక గుర్తింపు వచ్చింది.
హాలీవుడ్లోనూ అడుగు
శోభిత ‘మంకీ మ్యాన్’ సినిమాతో అంతర్జాతీయ ప్రేక్షకులకు కూడా పరిచయమయ్యారు. విభిన్న భాషల్లో సినిమాలు చేస్తూ తన కెరీర్ను విస్తరించుకుంటున్నారు.
‘వెట్టువం’ కోసం కఠినమైన శిక్షణ
ప్రస్తుతం శోభిత నటిస్తున్న ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టుల్లో పా. రంజిత్ తెరకెక్కిస్తున్న ‘వెట్టువం’ ఒకటి. ఈ సినిమా కోసం ఆమె మల్లఖంబ్తో పాటు ఆదిమురై, సురుల్ వంటి యుద్ధ విద్యల్లో శిక్షణ తీసుకున్నట్లు ఇటీవల వెల్లడించారు.
వైరల్గా మారిన లేటెస్ట్ ఫొటోలు
సినిమాల్లో విభిన్న పాత్రలు చేస్తూనే ఫ్యాషన్ విషయంలోనూ తన ప్రత్యేకతను చూపించే శోభిత.. ఈసారి రెడ్ రోజ్ డిజైన్తో ఉన్న బ్లాక్ అవుట్ఫిట్లో కనిపించారు. అద్దం ముందు ఆమె ఇచ్చిన ఈ పోజులు అభిమానులను ఆకట్టుకోవడంతో సోషల్ మీడియాలో ఈ ఫొటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.