- Home
- Entertainment
- Mrunal Thakur: ప్రేమ పుకార్ల మధ్య ఆ హీరోతో రొమాన్స్ కి రెడీ అవుతున్న మృణాల్ ఠాకూర్.. లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఇదే
Mrunal Thakur: ప్రేమ పుకార్ల మధ్య ఆ హీరోతో రొమాన్స్ కి రెడీ అవుతున్న మృణాల్ ఠాకూర్.. లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఇదే
Mrunal Thakur: నటి మృణాల్ ఠాకూర్ ఇటీవల ప్రేమ పుకార్లలో చిక్కుకున్న నేపథ్యంలో, ఆమె తమిళంలో హీరోయిన్గా అరంగేట్రం చేయనున్న సినిమా అప్డేట్ ఇంటర్నెట్లో లీక్ అయింది.
మృణాల్ ఠాకూర్
‘సీతా రామం’ సినిమాతో మృణాల్ ఠాకూర్ దేశవ్యాప్తంగా ఫేమస్ అయ్యింది. ఆ తర్వాత ఆమెను తమిళంలో పరిచయం చేయడానికి చాలా మంది దర్శకులు పోటీపడ్డారు. ఇప్పుడు ఎట్టకేలకు మృణాల్ కోలీవుడ్లోకి అడుగుపెట్టబోతోంది.
మృణాల్ ఠాకూర్ తమిళ అరంగేట్రం
మృణాల్ ఠాకూర్ తమిళ అరంగేట్రం సినిమా అప్డేట్ వచ్చేసింది. నటుడు శింబుకు జోడీగా ఒక సినిమాలో నటించడానికి మృణాల్ కమిట్ అయిందట. ఈ సినిమాకు అశ్వత్ మారిముత్తు దర్శకత్వం వహించనున్నారు.
తరచుగా వార్తల్లో
నటి మృణాల్ ఠాకూర్ ఈ మధ్య తరచుగా వార్తల్లో నిలుస్తోంది. దీనికి కారణం ఆమె ప్రేమ వ్యవహారాలే. ఆమె నటుడు ధనుష్ను ప్రేమిస్తోందని, పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారని వార్తలు వచ్చాయి. కానీ దీనిపై ఇద్దరూ స్పందించలేదు.
శింబుకు జోడీగా
ధనుష్తో ప్రేమ పుకార్ల తర్వాత మృణాల్ తమిళంలోకి ఎంట్రీ ఇవ్వడం ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది. శింబుకు జోడీగా నటించడంతో సినిమాపై అంచనాలు పెరిగాయి. ఈ జంటకు ఎలాంటి ఆదరణ లభిస్తుందో చూడాలి.