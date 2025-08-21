- Home
- శ్రీయ శరన్ చేతుల మీదుగా ఇర్థ్ షోరూమ్ లాంచ్.. వైట్ గౌనులో స్టార్ బ్యూటీ గ్లామరస్ లుక్, వైరల్ ఫోటోలు
శ్రీయ శరన్ ఓ షోరూమ్ లాంచ్ లో భాగంగా హైదరాబాద్ లో సందడి చేశారు. ఎంతో అందంగా మెరిసిన శ్రీయ ఫోటోలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
శ్రీయ చేతుల మీదుగా ఇర్థ్ షోరూమ్ లాంచ్
సెలెబ్రిటీలు వివిధ కార్పొరేట్ సంస్థలకు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా వ్యవహరించడం చూస్తూనే ఉన్నాం. హీరోయిన్లు అయితే వస్త్రాలు, జ్యువెలరీ, కాస్మొటిక్స్ బ్రాండ్స్ కి ఎక్కువగా ప్రచారం కల్పిస్తుంటారు. అదే విధంగా షాపింగ్ మాల్ ఓపెనింగ్స్ కి కూడా వెళుతుంటారు. హీరోయిన్లతో షాపింగ్ మాల్, షో రూమ్స్ ప్రారంభిస్తే వచ్చే పబ్లిసిటీ వేరు. తాజాగా హీరోయిన్ శ్రీయ శరన్ టైటాన్ సంస్థకి చెందిన ఇర్థ్ షోరూమ్ ఓపెనింగ్ లో పాల్గొన్నారు. శ్రీయ శరన్ ఈ ప్రారంభోత్సవం కోసం ట్రెండీగా, స్టైలిష్ గా ఉన్న వైట్ కలర్ గౌనులో మెరిశారు. రిబ్బన్ కట్ చేసి షోరూమ్ ని ప్రారంభించారు. ఇర్థ్ షోరూమ్ లో ఏ ప్రోడక్ట్ లభిస్తుంది, దాని గురించి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.
హైదరాబాద్ లో తొలిసారి
టైటాన్ సంస్థకు చెందిన ప్రీమియం హ్యాండ్బ్యాగ్ బ్రాండ్ అయిన ఇర్థ్ (IRTH), హైదరాబాద్లో తమ మొట్టమొదటి ప్రత్యేకమైన బ్రాండ్ స్టోర్ను ప్రారంభించారు. ఇది దేశవ్యాప్తంగా ఈ బ్రాండ్ వాణిజ్య విస్తరణలో మరో ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలిచింది. కొండాపూర్లోని శరత్ సిటీ మాల్లో సుమారు 951 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ స్టోర్, ఆకర్షణీయమైన శైలిని కార్యాచరణతో మిళితం చేస్తూ ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించిన హ్యాండ్బ్యాగ్ల ప్రీమియం సిరీస్ ని అందిస్తుంది.
అద్భుతమైన డిజైన్ తో ప్రీమియం హ్యాండ్ బ్యాగులు
భారతదేశంలో 6వ ఎల్లో డోర్ ప్రారంభంతో, టైటాన్ సంస్థ నుండి డిజైన్, కార్యాచరణతో తీర్చిదిద్దిన ప్రీమియం హ్యాండ్బ్యాగ్లతో హైదరాబాద్ మహిళలకు సేవ చేయడానికి ఇర్థ్ తన నిబద్ధతను మరింతగా వెల్లడించింది. హైదరాబాద్, దాని శక్తివంతమైన సంస్కృతి, కాస్మోపాలిటన్ జీవనశైలి, అధిక-నాణ్యత ఫ్యాషన్ ఉపకరణాల కోసం పెరుగుతున్న కోరికలతో, బ్రాండ్ విస్తరణ ప్రణాళికలకు అనువైన మార్కెట్ను అందిస్తుంది.
హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ షాపింగ్ కోసం పర్ఫెక్ట్ డెస్టినేషన్
ఆకర్షణీయమైన షాపింగ్ గమ్యస్థానంగా నిలిచే ఇర్థ్ స్టోర్, బ్రాండ్ ప్రధాన భావన "పాకెట్స్ ఆఫ్ జాయ్" ను ప్రదర్శిస్తోంది. ఈ బ్రాండ్ అద్భుతమైన ముఖభాగం, శక్తివంతమైన పసుపు పందిరి సందర్శకులను స్వాగతిస్తుంది, ఇది మాల్ లోపల ఒక ప్రత్యేకమైన మైలురాయిగా నిలుస్తుంది. ఇర్థ్ బ్యాగులు మీ రోజువారీ అవసరాలను ఎలా ఆకర్షణీయంగా ఉంచవచ్చో అన్వేషించడానికి ప్రత్యేకమైన ట్రయల్ జోన్లు, అనుభవ కౌంటర్లు ఉన్నాయి.
మహిళల ఫ్యాషన్ కి తగిన విధంగా..
“మా హైదరాబాద్ స్టోర్ ప్రారంభంతో దక్షిణ భారతదేశంలో ఇర్థ్ కార్యకలాపాలను విస్తరించడానికి మేము సంతోషిస్తున్నాము” అని టైటాన్ కంపెనీ లిమిటెడ్, ఫ్రాగ్నాన్స్ & యాక్ససరీ డివిజన్ విభాగం సీఈఓ శ్రీ మనీష్ గుప్తా అన్నారు. “హైదరాబాద్ దాని ఉత్సాహపూరితమైన ఫ్యాషన్ అభిరుచితో లగ్జరీ , ప్రీమియం ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ల కార్యకలాపాలను పెంచుతోంది. ఈ బ్రాండ్ స్టోర్తో, హైదరాబాద్ మహిళలకు వారి రోజువారీ జీవనశైలికి తగినట్లుగా ప్రీమియం హ్యాండ్బ్యాగ్ బ్రాండ్ను అందించడానికి మేము సంతోషిస్తున్నాము” అని అన్నారు.హైదరాబాద్ స్టోర్ ప్రారంభం అనేది ఆర్థిక సంవత్సరం 2027 నాటికి భారతదేశం అంతటా 100 ప్రత్యేకమైన బ్రాండ్ స్టోర్లను ప్రారంభించాలనే ఇర్థ్ ప్రతిష్టాత్మక లక్ష్యం దిశగా ఒక ముందడుగు.
అందుబాటులో ఉండే ఉత్పత్తులు
ఇర్థ్ ఉత్పత్తి పోర్ట్ఫోలియోలో వర్క్ బ్యాగ్లు, టాల్ టోట్లు, షోల్డర్ బ్యాగులు, హ్యాండ్హెల్డ్లు, స్లింగ్లు, క్రాస్-బాడీ బ్యాగులు, క్లచ్లు వాలెట్లు ఉన్నాయి, వీటితో పాటు డిలైట్స్, ఆర్గనైజర్స్ వంటి ప్రత్యేక విభాగాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. ప్రసిద్ధ ఆఫర్లలో స్టైల్పై రాజీ పడకుండా పనితీరు పరిష్కారాల కోసం చూస్తున్న తల్లుల కోసం ప్రీమియం మామ్ బ్యాగులు, వైవిధ్యమైన ఉపయోగం కోసం బహుళ పరిమాణాలలో అందుబాటులో ఉన్న వేరు చేయగలిగిన హ్యాండ్బ్యాగ్ ఆర్గనైజర్లు ఉన్నాయి. బ్రాండ్ తన ఆర్గనైజర్ శ్రేణిని ఆభరణాలు, మేకప్ , షూ ఆర్గనైజర్లను చేర్చడానికి విస్తరించింది. బ్రాండ్ స్టోర్లలో క్రాఫ్టెడ్ ఇన్ ఇండియా లెదర్ ఎక్స్క్లూజివ్స్ కలెక్షన్ కూడా ఉంది.