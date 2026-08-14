- Home
- Entertainment
- Horror Thriller: ఊహకందని ట్విస్ట్ లు, ఊరంతా భయం.. ఓటీటీని ఊపేస్తోన్న హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ మిస్ అవ్వొద్దు
Horror Thriller: ఊహకందని ట్విస్ట్ లు, ఊరంతా భయం.. ఓటీటీని ఊపేస్తోన్న హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ మిస్ అవ్వొద్దు
Horror Thriller Movie: ఓటీటీలో చాలా జానర్ల సినిమాలున్నా, హారర్ థ్రిల్లర్లకు ఉండే క్రేజే వేరు. అలాంటి వాటిని ఇష్టపడేవాళ్ల కోసం ఓటీటీలో అందుబాటులో ఉన్న ఓ ఇంట్రెస్టింగ్ సినిమా గురించి ఇప్పుడు చూద్దాం.
శంబల.. ఓ మిస్టరీ గ్రామం!
వీకెండ్స్లో ఇంట్లోనే కూర్చుని సినిమాలు చూసేవాళ్ల సంఖ్య రోజురోజుకీ పెరుగుతోంది. దీనికి తగ్గట్టే ప్రతి వారం రకరకాల భాషల్లో చాలా సినిమాలు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో రిలీజ్ అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా క్రైమ్ థ్రిల్లర్, హారర్, ఫాంటసీ, లవ్ స్టోరీలకు ఓటీటీ ప్రేక్షకుల్లో మంచి డిమాండ్ ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో, హారర్, మిస్టరీ అంశాలతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న ఓ సినిమా గురించే ఇప్పుడు మనం చూడబోతున్నాం.
ఆ సినిమా పేరు 'శంబల'. ఆది సాయికుమార్ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమాను హారర్, ఫాంటసీ, మిస్టరీ జానర్లో తెరకెక్కించారు. యుగంధర్ ముని దర్శకత్వం వహించిన 'శంబల'లో అర్చనా అయ్యర్ హీరోయిన్గా నటించింది. స్వాసిక, మధునందన్, రవి వర్మ, రామరాజు, హర్ష వర్ధన్, అన్నపూర్ణ, లక్ష్మణ్ మీసాల, ఇంద్రనీల్ వర్మ, ప్రవీణ్ వంటి నటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు.
సినిమా కథేంటి?
ఈ సినిమా కథ 1980ల నేపథ్యంలో సాగుతుంది. 'శంబల' అనే గ్రామంలో ఉన్నట్టుండి ఆకాశం నుంచి ఓ ఉల్క (meteorite) వచ్చి పడుతుంది. ఆ ఘటన తర్వాత, ఊరిలో వరుసగా ఎన్నో వింత సంఘటనలు జరగడం మొదలవుతాయి. ఉల్క పడిన తర్వాత గ్రామంలో మిస్టరీ మరణాలు కూడా సంభవిస్తాయి. దీంతో అక్కడి ప్రజలు భయంతో వణికిపోతారు. ఆకాశం నుంచి పడిన ఆ వస్తువు తమ గ్రామానికి ఏదో ఆపద తెచ్చిపెట్టిందని వాళ్లు భయపడతారు.
నిజాన్ని వెతికే సైంటిస్ట్
ఈ మిస్టరీ ఘటనల వెనుక ఉన్న కారణాన్ని కనిపెట్టడానికి సైంటిస్ట్ అయిన ఆది సాయికుమార్ పాత్ర శంబల గ్రామంలోకి అడుగుపెడుతుంది. అక్కడ జరుగుతున్న సంఘటనల వెనుక ఉన్న నిజం ఏంటో అతను పరిశోధించడం మొదలుపెడతాడు. ఈ విచారణలో దేవి పాత్రలో నటించిన అర్చనా అయ్యర్ అతనికి సహాయం చేస్తుంది. ఇద్దరూ కలిసి గ్రామంలో జరుగుతున్న మిస్టరీల వెనుక ఉన్న నిజాన్ని వెతుకుతున్నప్పుడు, ఊహించని ఎన్నో విషయాలు బయటపడతాయి. అసలు ఆ ఉల్క ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? దానికి, గ్రామంలో జరుగుతున్న మరణాలకు సంబంధం ఏంటి? శంబల చుట్టూ అలుముకున్న మిస్టరీ వెనుక ఉన్నది ఎవరు? అనేదే ఈ సినిమాలోని అసలు ట్విస్ట్.
ఏ ఓటీటీలో చూడొచ్చు?
భయపెట్టే సన్నివేశాలు, మిస్టరీ, ఫాంటసీ అంశాలతో రూపొందిన ఈ సినిమా ప్రస్తుతం ఓటీటీ ప్రేక్షకులను బాగా ఆకట్టుకుంటోంది. థియేటర్లలో చూడటం మిస్ అయిన వాళ్లు ఇప్పుడు ఇంట్లోనే ఈ సినిమాను చూసే అవకాశం దొరికింది. 'శంబల' సినిమా ప్రస్తుతం 'ఆహా' ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. హారర్, మిస్టరీ కథలను ఇష్టపడేవారికి, ఏం జరుగుతుందో అనే ఉత్కంఠను కలిగించేలా ఈ సినిమా ఉంది.