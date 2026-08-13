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- Janhvi Kapoor Home Tour: శ్రీదేవి జ్ఞాపకాలతో జాన్వీ కపూర్ ఇల్లు, 65 కోట్ల ఇంద్ర భవనం చూశారా?
Janhvi Kapoor Home Tour: శ్రీదేవి జ్ఞాపకాలతో జాన్వీ కపూర్ ఇల్లు, 65 కోట్ల ఇంద్ర భవనం చూశారా?
Janhvi Kapoor Home Tour: జాన్వీ కపూర్ బాంద్రా ఇల్లు కేవలం ఓ విలాసవంతమైన భవనం కాదు. అందమైన ఇంటీరియర్స్, ప్రైవేట్ గార్డెన్, కుటుంబ ఫోటోలతో నిండిన ఈ ఇంటిలోని ప్రతి మూల శ్రీదేవి జ్ఞాపకాలను గుర్తుచేస్తుంది.
65 కోట్ల జాన్వీ కపూర్ ఇంద్ర భవనం..
ముంబైలోని జాన్వీ కపూర్ ఇల్లు ఎప్పుడూ వార్తల్లో ఉంటుంది. తెల్లటి ఇంటీరియర్స్, ఖరీదైన ఫర్నిచర్తో ఈ ఇల్లు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది. 'బవాల్' నటి అయిన జాన్వీ, 2022 నవంబర్లో బాంద్రాలో 8,669 చదరపు అడుగుల ఈ డూప్లెక్స్ను సుమారు రూ.65 కోట్లకు కొనుగోలు చేసినట్లు సమాచారం. ఈ ఇంటికి ఒక ప్రైవేట్ గార్డెన్, ఐదు కార్ పార్కింగ్ స్లాట్లు కూడా ఉన్నాయి.
హోమ్ టూర్ వీడియోలో..
ఓపెన్-ప్లాన్ డిజైన్లో..
శ్రీదేవి స్వయంగా గీసిన పెయింటింగ్...
తల్లి శ్రీదేవి జ్ఞాపకాలతో..
Private Garden, Outdoor Kitchen And Relaxation Space
పై అంతస్తులోనూ శ్రీదేవి జ్ఞాపకాలు కొనసాగుతాయి. అక్కడి లివింగ్ రూమ్లలో ఒకదాన్ని శ్రీదేవి పాత అపార్ట్మెంట్ను పోలి ఉండేలా డిజైన్ చేశారు. పాత ఇంటిని గుర్తుచేసేలా ఫర్నిచర్, సోఫాలు, కుషన్లను ఎంచుకున్నారు. జాన్వీ బెడ్రూమ్లో కూడా ఒక గోడను బోనీ కపూర్, శ్రీదేవి, ఖుషీ కపూర్, అన్షులా కపూర్, అర్జున్ కపూర్ల ఫోటోలతో అలంకరించారు.
ఇంటి బయట ఉన్న అవుట్డోర్ ఏరియా మరో ప్రత్యేక ఆకర్షణ. ఈ ప్రదేశాన్ని కుటుంబ సభ్యులు యోగా, మెడిటేషన్ కోసం ఉపయోగిస్తారు. ఇక్కడి నీటి శబ్దం తనకు చాలా రిలాక్సింగ్గా ఉంటుందని జాన్వీ చెప్పింది. టెర్రకోట రంగు గోడలు, టైల్స్, పచ్చదనంతో ఈ అవుట్డోర్ ఏరియా ఎంతో ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక అవుట్డోర్ కిచెన్ కూడా ఉంది. ఇది బార్, బార్బెక్యూ ఏరియాగా కూడా పనిచేస్తుంది.
కుటుంబ వేడుకలకు ఇది సరైన ప్రదేశం. జాన్వీ ఇక్కడ క్రికెట్ ప్రాక్టీస్ చేసిన సరదా సంఘటనను కూడా పంచుకుంది. గోడలు, కిటికీలు పగిలిపోతాయేమోనని బోనీ కపూర్ కంగారుపడేవారట. జాన్వీ బెడ్రూమ్కు ఎగ్షెల్ రంగు వేశారు. ఇది గదికి వెచ్చని అనుభూతిని ఇస్తుంది. కుటుంబ ఫోటోలు, ఫర్నిచర్తో ఈ గది కూడా విలాసం, జ్ఞాపకాల కలయికగా కనిపిస్తుంది. జాన్వీకి ఈ బాంద్రా డూప్లెక్స్ ఖరీదైన ఆస్తి కావచ్చు, కానీ దాని అసలైన అందం శ్రీదేవి జ్ఞాపకాలతో నిండి ఉండటంలోనే ఉంది.