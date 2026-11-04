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- King 100: కేజీఎఫ్ రేంజ్ లో టబుకి ఎలివేషన్.. నాగార్జునతో రొమాన్స్ కి ఫుల్ స్టాప్, వార్ మొదలు
King 100: కేజీఎఫ్ రేంజ్ లో టబుకి ఎలివేషన్.. నాగార్జునతో రొమాన్స్ కి ఫుల్ స్టాప్, వార్ మొదలు
నాగార్జున వందో చిత్రం కింగ్100లో టబు మహంతి ఝాన్సీ రాణి అనే రాజకీయ నాయకురాలి పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఆమె పుట్టినరోజు సందర్భంగా చిత్ర బృందం పాత్ర పరిచయ వీడియోను విడుదల చేసింది.
కింగ్100లో టబు పాత్ర పరిచయం
తెలుగు సినిమాలో నాగార్జున, టబు తెరపై కనిపించిన జంటకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. వీరిద్దరూ కలిసి పలు విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించారు. ముఖ్యంగా ‘నిన్నే పెళ్లాడతా’ భారీ విజయాన్ని అందుకోవడంతో ఈ జంట ప్రేక్షకుల జ్ఞాపకాల్లో నిలిచిపోయింది. ఇప్పటివరకు ఎక్కువగా ప్రేమజంటగా కనిపించిన నాగార్జున, టబు ఇప్పుడు ప్రత్యర్థులుగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నారు. నాగార్జున నటిస్తున్న వందో చిత్రం ‘కింగ్100’లో వీరిద్దరూ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. టబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా చిత్ర బృందం ఆమె పాత్రను పరిచయం చేస్తూ ప్రత్యేక వీడియో గ్లింప్స్ను విడుదల చేసింది. ఇందులో ఆమె మహంతి ఝాన్సీ రాణి అనే రాజకీయ నాయకురాలి పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
అదృష్టాన్ని నమ్మని రాజకీయ నాయకురాలిగా టబు
విడుదల చేసిన గ్లింప్స్లో టబు తన పాత్ర స్వభావాన్ని తెలియజేసేలా ఓ మాట చెబుతారు. ఈ ప్రపంచంలో రెండు రకాల వ్యక్తులు ఉంటారని, ఒకరు కష్టాన్ని నమ్మేవారని, మరొకరు అదృష్టాన్ని నమ్మేవారని వివరిస్తారు. తాను మాత్రం అదృష్టాన్ని నమ్మే వ్యక్తిని కాదని స్పష్టం చేస్తారు. ఈ వీడియో ద్వారా సినిమాలో రాజకీయ నేపథ్యం కూడా ఉంటుందని చిత్ర బృందం వెల్లడించింది. అంతకుముందు నాగార్జున పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయన పాత్రకు సంబంధించిన గ్లింప్స్ను విడుదల చేశారు. అందులో డబ్బు సంపాదించడం కోసం అన్ని రకాల జూదాలు, మోసాలకు పాల్పడే వ్యక్తిగా నాగార్జున కనిపించారు. ఇప్పుడు కష్టాన్ని నమ్మే రాజకీయ నాయకురాలిగా టబు, డబ్బు కోసం జూదాలు, మోసాలు చేసే వ్యక్తిగా నాగార్జున పాత్రలు కథలో ఎలా ఎదురుపడతాయి, వారి మధ్య ఎలాంటి ఘర్షణ చోటుచేసుకుంటుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. మొత్తానికి ఈ గ్లింప్స్ తో టబుకి కేజీఎఫ్ 2లో రవీనా టాండన్ తరహాలో ఎలివేషన్ ఇచ్చారు. ఇప్పటి వరకు నాగార్జున తో రొమాన్స్ పండించిన టబు తోసారి ఆయనకు వ్యతిరేకంగా నటిస్తోంది.
డిసెంబర్ 24న కింగ్100 విడుదల
‘కింగ్100’ చిత్రానికి రా కార్తిక్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అక్కినేని కుటుంబం ఈ సినిమాను నిర్మిస్తోంది. దేవిశ్రీ ప్రసాద్ సంగీతాన్ని అందిస్తున్నారు. నాగార్జున కెరీర్లో వందో చిత్రంగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమాను డిసెంబర్ 24న విడుదల చేయాలని చిత్ర బృందం నిర్ణయించింది. టబు పాత్ర పరిచయ వీడియోతో సినిమాలో ఆమె ప్రాధాన్యం ఏమిటనే అంశంపై స్పష్టత వచ్చినప్పటికీ, నాగార్జునతో ఆమె పాత్రకు ఎలాంటి సంబంధం ఉంటుందనే వివరాలు ఇంకా తెలియాల్సి ఉంది. గతంలో ప్రేమజంటగా అలరించిన ఈ ఇద్దరు నటులు ఈసారి ప్రత్యర్థులుగా కనిపించనుండటం ‘కింగ్100’లో ప్రధాన ఆకర్షణల్లో ఒకటిగా నిలవనుంది.