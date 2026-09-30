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- Yuvan Shankar Raja: సూర్య నుంచి అజిత్ వరకు..క్రేజీ హీరోలతో 8 వరుస బ్లాక్ బస్టర్స్ కొట్టిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్
Yuvan Shankar Raja: సూర్య నుంచి అజిత్ వరకు..క్రేజీ హీరోలతో 8 వరుస బ్లాక్ బస్టర్స్ కొట్టిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ యువన్ శంకర్ రాజా 2007లో ఏకంగా 8 సినిమాలకు సంగీతం అందించారు. విశేషం ఏంటంటే.. ఆ ఎనిమిది సినిమాల ఆల్బమ్స్ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్స్ అయ్యాయి.
2007లో యువన్ సుప్రీమసీ
ఈ రోజుల్లో ఒక సినిమా ఆల్బమ్ హిట్ అయితేనే ఆ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ను ఆకాశానికెత్తేస్తున్నారు. కానీ 2007లో యువన్ శంకర్ రాజా ఏకంగా ఒక ట్రెండ్ సెట్ చేశారు. ఆ ఏడాది ఆయన సంగీతం అందించిన సినిమాలన్నీ సూపర్ డూపర్ హిట్ అయ్యాయి. ఆ పాటలను అభిమానులు ఇప్పటికీ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఆ సినిమాలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
భరణి
2007 జనవరిలో యువన్ మ్యూజిక్ అందించిన 'భరణి' సినిమా రిలీజ్ అయింది. హరి డైరెక్షన్లో విశాల్ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమా ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో, పాటలు, బీజీఎం కూడా అంతే హిట్ అయ్యాయి. కట్టబొమ్మన్ ఊరు ఎనక్కు, తాలియే తేవై ఇల్ల, కరుప్పాన కైయాల లాంటి పాటలన్నీ అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ తెచ్చుకున్నాయి.
దీపావళి
ఆ తర్వాత 2007 ఫిబ్రవరిలో జయం రవి హీరోగా నటించిన 'దీపావళి' సినిమా రిలీజ్ అయింది. అప్పట్లో ఎక్కడ విన్నా ఈ సినిమా పాటలే వినిపించేవి. కాదల్ వైత్తు, పోగాదే లాంటి పాటలు లవర్స్ ప్లేలిస్ట్లో కచ్చితంగా ఉండేవి. కన్నన్ వరుమ్ వేళై, డోలు బాజే పాటలకు కూడా సూపర్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది.
పరుత్తివీరన్
దీపావళి రిలీజ్ అయిన నెలలోనే యువన్ నుంచి వచ్చిన మరో మాస్టర్ పీస్ 'పరుత్తివీరన్'. అమీర్ డైరెక్షన్లో కార్తీ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమాకు యువన్ శంకర్ రాజా మ్యూజిక్ ప్రాణం పోసింది. వెస్ట్రన్ మ్యూజిక్ మాత్రమే కాదు, పక్కా విలేజ్ బ్యాక్డ్రాప్ సినిమాకు కూడా తాను అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఇవ్వగలనని యువన్ ప్రూవ్ చేశారు. ఊరోరమ్ పులియమరమ్ పాట వింటే ఇప్పటికీ కాళ్లు వాటంతట అవే స్టెప్పులేస్తాయి.
చెన్నై 600028
ఆ తర్వాత అదే ఏడాది యువన్ మ్యూజిక్తో వచ్చిన సినిమా 'చెన్నై 28'. ఈ సినిమాతోనే యువన్ అన్నయ్య వెంకట్ ప్రభు డైరెక్టర్గా పరిచయం అయ్యారు. ఇందులో నటించిన వాళ్లంతా దాదాపు కొత్తవాళ్లే. ఈ సినిమాకు యువన్ శంకర్ రాజా మ్యూజిక్ ఒక హీరోలా నిలబడింది. అప్పట్లో యూత్కు ఇదొక ఫేవరెట్ ఆల్బమ్. సరోజా సామాన్ నికాలో, జల్సా లాంటి పాటలు ఎక్కడ చూసినా మారుమోగిపోయాయి.
సత్తమ్ పోడాదే
అప్పటివరకు వరుసగా కమర్షియల్ సినిమాలకు మ్యూజిక్ ఇచ్చిన యువన్, ఆ తర్వాత 'సత్తమ్ పోడాదే' అనే థ్రిల్లర్ సినిమాకు పనిచేశారు. పృథ్వీరాజ్, పద్మప్రియ నటించిన ఈ సినిమాను వసంత్ డైరెక్ట్ చేశారు. ఇందులో పెసుగిరేన్ పెసుగిరేన్, అళగు కుట్టి చెల్లమ్ లాంటి పాటలను అభిమానులు ఇప్పటికీ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. యువన్ కెరీర్లో ఇదొక అండర్ రేటెడ్ ఆల్బమ్ అని చెప్పొచ్చు.
కట్రదు తమిళ్
2007లో యువన్ చేసిన మరో సెన్సేషన్ 'కట్రదు తమిళ్' సినిమా. రామ్ డైరెక్షన్లో జీవా హీరోగా నటించిన ఈ సినిమాకు యువన్ పాటలు హైలైట్గా నిలిచాయి. ముఖ్యంగా యువన్ మ్యూజిక్లో ఇళయరాజా పాడిన పరవైయే ఎంగు ఇరుక్కిరాయ్ పాట ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే క్లాసిక్గా మారిపోయింది.
వేల్(దేవా)
2007 స్టార్టింగ్లో హరి - యువన్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన తామిరభరణి హిట్ అయిన తర్వాత, అదే ఏడాది చివర్లో వీళ్లిద్దరూ కలిసి మరో కమర్షియల్ సినిమా చేశారు. అదే 'వేల్'. సూర్య డ్యూయల్ రోల్ చేసిన ఈ సినిమాలో అసిన్ హీరోయిన్గా నటించింది. ఈ సినిమాలో ఉన్న పాటలన్నీ సూపర్ హిట్ అయ్యాయి.
బిల్లా
చివరగా ఆ ఏడాది ఎండింగ్లో యువన్ శంకర్ రాజా ఇచ్చిన మాస్ ఆల్బమ్ 'బిల్లా'. ఈ సినిమాలో యువన్ ఇచ్చిన పాటలకు ఏమాత్రం తగ్గకుండా బీజీఎం కూడా వైరల్ హిట్ అయింది. అజిత్ స్టైలిష్ వాక్కు యువన్ ఇచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అప్పట్లో చాలామందికి రింగ్టోన్గా మారిపోయింది. ఇలా 2007వ సంవత్సరాన్ని యువన్ గోల్డెన్ ఇయర్ అని కచ్చితంగా చెప్పొచ్చు.