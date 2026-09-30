కరీనా కపూర్ ఖాన్ తన టాక్ షో 'వాట్ ఉమెన్ వాంట్' కోసం మీరా రాజ్పుత్ను ఆహ్వానించడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. షాహిద్ కపూర్ భార్య మీరాతో కరీనా చిట్చాట్ చేయడం చూసి సోషల్ మీడియాలో అభిమానులు క్రేజీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
కరీనా, మీరాల క్రేజీ కాంబినేషన్
మనం అస్సలు ఊహించనిది ఒక్కోసారి జరుగుతుంటుంది! బాలీవుడ్ స్టార్స్ కరీనా కపూర్ ఖాన్, మీరా రాజ్పుత్ కపూర్ రీసెంట్గా కలుసుకున్నారు. కరీనా హోస్ట్ చేస్తున్న 'వాట్ ఉమెన్ వాంట్' కొత్త సీజన్ కోసం వీళ్లిద్దరూ కలిసి సందడి చేశారు. మంగళవారం నాడు సెట్స్లో మీరాతో దిగిన ఓ ఫొటోను కరీనా షేర్ చేసింది. "ఈ రోజు షోలో ఎంతో ఆప్యాయంగా ఉండే మీరా పాల్గొంది" అని క్యాప్షన్ ఇచ్చింది. తనను షోకి పిలిచినందుకు థ్యాంక్స్ చెబుతూ మీరా కూడా ఆ స్టోరీని రీషేర్ చేసింది. తన ఫీడ్లో కొన్ని ఫొటోలను కూడా పోస్ట్ చేసింది.
కరీనా, మీరా కలిసి ఉన్న ఫొటోలు చూసి సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు ఒక్కసారిగా సర్ప్రైజ్ అయ్యారు. వీళ్లిద్దరి మధ్య జరిగిన ఈ ఊహించని ఇంటరాక్షన్ చూసి ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు కరీనాతో డేటింగ్ చేసిన షాహిద్ కపూర్ను మీరా పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అందుకే ఈ కాంబో అందరికీ ఆశ్చర్యాన్నిచ్చింది. "వావ్! ఇది మేం అస్సలు ఊహించలేదు, కానీ చాలా ఎగ్జైటింగ్గా ఉంది" అని ఒక ఫ్యాన్ కామెంట్ చేశాడు. "నిజం చెప్పాలంటే, నా లైఫ్లో ఈ కాంబినేషన్ను చూస్తానని అనుకోలేదు" అని మరో యూజర్ రాసుకొచ్చాడు. ఈ షో కొత్త సీజన్లో మహీప్ కపూర్, అలీ ఫజల్, భావనా పాండేలతో కూడా కరీనా ముచ్చటించనుంది.
'దాయరా' సినిమాపై కరీనా
ఇదిలా ఉంటే, కరీనా రీసెంట్గా 'దాయరా' అనే ఇన్వెస్టిగేటివ్ డ్రామాలో నటించింది. ఇందులో కరీనాతో పాటు పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కూడా పోలీస్ ఆఫీసర్గా కనిపించనున్నాడు. జువైనల్ క్రైమ్ (బాల నేరాలు) చుట్టూ తిరిగే ఈ డార్క్ స్టోరీలో వీళ్లిద్దరూ ఒకరికొకరు ఎదురుపడతారు. నిజ జీవిత సంఘటనల ఆధారంగా ఈ సినిమాను తెరకెక్కించినట్లు మేకర్స్ చెప్పారు.
న్యాయం, చట్టం మధ్య సంఘర్షణ
రీసెంట్గా ఢిల్లీలో జరిగిన ఓ ప్రెస్ మీట్లో కరీనా ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడింది. మేఘనా గుల్జార్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ మూవీలో అజూని అనే పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రలో ఆమె నటించింది. చట్టం, న్యాయం మధ్య ఉండే నైతిక సంఘర్షణను ఈ సినిమాలో చూపించారట.
"అజూని క్యారెక్టర్లో నటించడం నాకు కొంచెం కష్టంగానే అనిపించింది. ఎందుకంటే అందులో ఎప్పుడూ ఒక సంఘర్షణ ఉంటుంది. డైరెక్టర్ మేఘనా ఈ కథ రాస్తున్నప్పుడు, అలాగే పృథ్వీరాజ్ తన రామన్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా అదే ఫీల్ అయ్యుంటారు. ఇది చాలా కష్టమైన విషయం" అని కరీనా మీడియాతో చెప్పింది.
నిజ జీవితంలో విషయాలు స్పష్టంగా ఉండాలని తాను కోరుకుంటానని, కానీ 'దాయరా' సినిమా మాత్రం అలా ఉండదని కరీనా చెప్పింది.
"వ్యక్తిగతంగా నేను చాలా స్ట్రెయిట్గా ఉంటాను. లైఫ్లో అంతా బ్లాక్ అండ్ వైట్ (స్పష్టంగా) ఉండాలని నమ్ముతాను. కానీ ఈ సినిమాలో మాత్రం అంతా గ్రే షేడ్లో ఉంటుంది. అది మాత్రం పక్కా" అని ఆమె క్లారిటీ ఇచ్చింది.
డిఫరెంట్ పోలీస్ రోల్
'దాయరా'లో కరీనా పోషించిన అజూని పాత్ర.. చట్టం, పద్ధతుల ప్రకారం న్యాయం చేసే ఆఫీసర్గా ఉంటుంది. స్క్రీన్ మీద రెగ్యులర్గా కనిపించే లేడీ పోలీస్ క్యారెక్టర్స్కి ఇది చాలా భిన్నంగా ఉంటుందట. అజూని పాత్ర యాక్షన్ ఓరియెంటెడ్గా కాకుండా.. చాలా ప్రశాంతంగా, కఠినంగా ఉంటుందని కరీనా వివరించింది.
"సాధారణంగా లేడీ కాప్స్ అనగానే మగవాళ్లలా నడవడం, గన్ పట్టుకుని భారీ యాక్షన్ సీన్స్ చేయడం లాంటి మూస పద్ధతి ఉంది. కానీ ఇందులో అలా ఉండదు" అని కరీనా చెప్పుకొచ్చింది.