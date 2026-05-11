South Films: ఈ వారం థియేటర్లలో రిలీజయ్యే సినిమాలు.. సమంత నుంచి సూర్య వరకు, క్రేజీ స్టార్లు రెడీ
ఈ వారం బాక్సాఫీస్ దగ్గర పెద్ద సందడే ఉండబోతోంది. సౌత్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి ఏకంగా 7 సినిమాలు రిలీజ్ అవుతున్నాయి. వీటిలో హారర్-కామెడీ, యాక్షన్-థ్రిల్లర్ జానర్ సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి. ఏ సినిమా ఎప్పుడు వస్తుందో చూసేద్దాం.
ఈ వారం సౌత్ ఇండియా నుంచి అదిరిపోయే సినిమాలు థియేటర్లలోకి వస్తున్నాయి. సమంత రూత్ ప్రభు, సూర్య శివకుమార్ లాంటి స్టార్ల థ్రిల్లర్ చిత్రాలు కూడా ఈ లిస్టులో ఉన్నాయి. ఆ సినిమాలేంటో చూద్దాం.
1. వీరభద్రుడు
యాక్షన్ థ్రిల్లర్ 'వీరభద్రుడు' మే 14న థియేటర్లలోకి వస్తోంది. ఈ సినిమాలో సూర్య శివకుమార్, త్రిష కృష్ణన్, ఇంద్రాన్స్, స్వసిక ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
2. అతిరది
మలయాళ చిత్రం 'అతిరది' మే 14న రిలీజ్ కానుంది. ఇది ఒక యాక్షన్ కామెడీ సినిమా. ఇందులో టోవినో థామస్, బాసిల్ జోసెఫ్, వినీత్ శ్రీనివాసన్ ప్రధాన పాత్రలు పోషించారు.
3. వదలా
తెలుగు హారర్ డ్రామా 'వదలా' మే 14న విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రంలో జగపతి బాబు, రితికా శ్రీనివాస్, లయ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
4. మా ఇంటి బంగారం
సమంత రూత్ ప్రభు నటించిన యాక్షన్, ఫ్యామిలీ డ్రామా 'మా ఇంటి బంగారం'. ఈ సినిమా మే 15న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఇందులో గుల్షన్ దేవయ్య, గౌతమి, మంజూష కూడా ఉన్నారు.
5. శివం శైవం: ద 1989 ఫైల్ కేస్
'శివం శైవం: ద 1989 ఫైల్ కేస్' ఒక తెలుగు హారర్ థ్రిల్లర్. ఈ సినిమా మే 15న రిలీజ్ అవుతోంది. ఇందులో అన్సు పొన్నచ్చన్, కట్టా జయంత్ కుమార్, వేములూరు రాజశేఖర్, దినేష్ కుమార్ కదంబాల ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.
6. షేర్
కన్నడ చిత్రం 'షేర్' మే 15న విడుదలవుతోంది. ఒక అనాథకు, గ్యాంగ్కు మధ్య జరిగే వార్ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా సాగుతుంది. కిరణ్ రాజ్, శోభరాజ్, బాల రాజ్వాడి, వీణా సుందర్ ఇందులో లీడ్ రోల్స్ చేశారు.
7. లో నవీన్
కన్నడ సినిమా 'లో నవీన్' మే 15 నుంచి థియేటర్లలోకి వస్తోంది. ఇది ఒక రొమాంటిక్-కామెడీ చిత్రం. ఇందులో నవీన్ సజ్జు, వర్ష గిరిధర్ జంటగా నటించారు.