Posani Krishna Murali: ఆమె ఐటెం గర్ల్, హీరోయిన్ గా పనికిరాదు అన్నారు.. కట్ చేస్తే సినిమా సూపర్ హిట్
Posani Krishna Murali: పోసాని కృష్ణ మురళి ఓ ఐటెం గర్ల్ గురించి ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఐటెం సాంగ్స్ తో పాపులర్ అయిన ఆమెకి తాను హీరోయిన్ గా అవకాశం ఇచ్చానని అన్నారు.
పోసాని కృష్ణ మురళి
పోసాని కృష్ణ మురళి రచయితగా, దర్శకుడిగా రాణించారు. ఆ తర్వాత క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గా కూడా టాలీవుడ్ లో దుమ్ములేపారు. కమెడియన్ గా కూడా నటించారు. పోసాని కృష్ణ మురళి పవిత్రబంధం, ప్రేమించుకుందాం రా లాంటి అద్భుతమైన చిత్రాలకు రచయితగా పనిచేశారు. శ్రావణమాసం అనే చిత్రంతో తొలిసారి దర్శకుడిగా మారారు.
ఆపరేషన్ దుర్యోధన మూవీ
పోసాని కృష్ణ మురళి దర్శకత్వంలో పొలిటికల్ సెటైరికల్ మూవీగా తెరకెక్కిన ఆపరేషన్ దుర్యోధన ఒక సంచలనం అనే చెప్పాలి. ఈ మూవీలో హీరో శ్రీకాంత్ నట విశ్వరూపం ప్రదర్శించారు. రాజకీయాల్లో, సమాజంలో ఉన్న లోపాలని పోసాని ఈ చిత్రంతో ఎత్తి చూపారు. ఈ మూవీలో ఐటెం సాంగ్స్ తో పాపులర్ అయిన ముమైత్ ఖాన్ ఒక హీరోయిన్ గా నటించింది.
ఆమె హీరోయిన్ గా పనికిరాదు
పోసాని ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ.. ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్ గా ముమైత్ ఖాన్ ని అనుకున్నా. కానీ నా చుట్టూ ఉన్న వారంతా వద్దు ఆమె ఐటెం గర్ల్, హీరోయిన్ గా పనికిరాదు అని అన్నారు. లేదు నాకు ఎందుకో ఆ అమ్మాయి బాగా నచ్చింది. ఒకరిని కొట్టాలి, తిట్టాలి, అందంగా కనిపించాలి అంటే ఆమె పర్ఫెక్ట్ అని అనిపిస్తోంది అని చెప్పా. ముమైత్ ఖాన్ ని పిలిపించా.
జోక్ చేస్తున్నా అనుకుంది
మురళిగారు మీ కోసం ఏం చేయాలి అని అడిగింది. నువ్వు హీరోయిన్ గా నటించాలి అని చెప్పా. వెంటనే బిగ్గరాగా నవ్వేసింది. నేను జోక్ చేస్తున్నా అని అనుకుంది. లేదు నేను సీరియస్ గా చెబుతున్నా. నువ్వు ఈ మూవీలో హీరోయిన్ గా నటిస్తున్నావ్ అని చెప్పా. లేదు సార్ నేను ఐటెం గర్ల్ ని. ఐటెం సాంగ్ ఇవ్వండి డ్యాన్స్ చేసి ముంబై వెళ్ళిపోతా. హీరోయిన్ గా చేయలేను అని చెప్పింది. నువ్వు ఆ ఫీలింగ్ మైండ్ లోనుంచి తీసేయ్.
ఏకంగా 9 సినిమాల్లో ఛాన్స్
హీరోయిన్ గా బాగా చేయగలవు అని చెప్పా. వెంటనే వాళ్ళ అమ్మని పిలిపించింది. ఆమె కూడా ఆశ్చర్యపోయింది. మా అమ్మాయిని హీరోయిన్ ని చేస్తున్నారా నిజమా అని అడిగింది. సరే ఒకసారి చేసి చూడు అని ముమైత్ ఖాన్ కి వాళ్ళ అమ్మ చెప్పింది. ఆపరేషన్ దుర్యోధన చిత్రం హిట్ అయ్యాక ముమైత్ ఖాన్ కి హీరోయిన్ గా 9 సినిమాల్లో అవకాశం వచ్చింది అని పోసాని తెలిపారు.