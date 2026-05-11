Sreemukhi: కొత్త ఇంట్లోకి శ్రీముఖి గృహ ప్రవేశం, నాలుగేళ్లలో ఇది రెండో లగ్జరీ హౌస్
శ్రీముఖి తన ఫ్యామిలీతో కలిసి కొత్త ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టింది. గృహ ప్రవేశం దృశ్యాలని శ్రీముఖి అభిమానులతో పంచుకుంది. శ్రీముఖి లగ్జరీ హౌస్ దృశ్యాలు ఈ కథనంలో చూడండి.
యాంకర్ శ్రీముఖి
యాంకర్ శ్రీముఖి టాలీవుడ్ లో దూసుకుపోతున్న క్రేజీ యాంకర్స్ లో ఒకరు. సుమ తర్వాత అంతటి క్రేజ్ ఉన్న యాంకర్ శ్రీముఖి అనే చెప్పాలి. అనసూయ యాంకరింగ్ కి ఎప్పుడో గుడ్ బై చెప్పేసింది. శ్రీముఖి మాత్రం బుల్లితెరపై వరుస షో లతో యాంకర్ గా బిజీగా ఉంది. మే 10న శ్రీముఖి తన 33 వ జన్మదిన వేడుకలు సెలెబ్రేట్ చేసుకుంది.
పుట్టిన రోజున కొత్త ఇంట్లోకి ఎంట్రీ
పుట్టిన రోజున ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఎవరో ఒకరు గిఫ్ట్ ఇవ్వడం సహజం. కానీ శ్రీముఖి తనకు తానే ఒక లగ్జరీ గిఫ్ట్ ఇచ్చుకుంది. పుట్టినరోజు సందర్భంగా శ్రీముఖి కొత్త లగ్జరీ హౌస్ నిర్మించుకుని గృహ ప్రవేశం చేసింది. కుటుంబ సభ్యులతో కలసి శ్రీముఖి కొత్త ఇంట్లోకి అడుగుపెట్టింది. ఆ దృశ్యాలని సోషల్ మీడియాలో అభిమానులతో పంచుకుంది.
సెలెబ్రిటీల విషెస్
అభిమానులు, సెలెబ్రిటీలు శ్రీముఖికి శుభాకాంక్షలు చెబుతూ పోస్ట్ లు చేస్తున్నారు. విష్ణుప్రియ, యాంకర్ లాస్య, గీతా మాధురి, డైరెక్టర్ నందిని రెడ్డి లాంటి వారంతా శ్రీముఖికి కంగ్రాట్స్ చెబుతూ పోస్ట్ లు చేస్తున్నారు.
శ్రీముఖి ఎమోషనల్ కామెంట్స్
శ్రీముఖి కూడా తన కొత్త ఇంటి గృహ ప్రవేశంపై ఎమోషనల్ కామెంట్స్ చేసింది. కొత్త ఇల్లు కొత్త ఎనెర్జీ కొత్త ప్రయాణం అని క్యాప్షన్ పెట్టింది. మీరు కుడా మీ డ్రీమ్స్ పెద్దగా ఉంటేనే జీవితంలో ముందుకు వెళ్ళగలరు. తన కొత్త ఇంటి కల సాకారం కావడంలో సహకరించిన తన తమ్ముడు, కుటుంబ సభ్యులకు శ్రీముఖి కృతజ్ఞతలు తెలిపింది.
నాలుగేళ్లలో రెండో లగ్జరీ హౌస్
గత నాలుగేళ్లలో రెండోసారి శ్రీముఖి కొత్త లగ్జరీ హౌస్ నిర్మించుకుంది. 2022లో ఒకసారి కొత్త ఇంట్లోకి ఫ్యామిలీతో కలసి గృహ ప్రవేశం చేసింది. ఇప్పుడు మరో ఇల్లు నిర్మించుకుంది. శ్రీముఖి యాంకర్ గా బిజీగా ఉంటూనే సినిమాల్లో కూడా నటిస్తోంది. అయితే ఆమె ప్రధాన పాత్రల్లో కొన్ని సినిమాల్లో నటించగా అవి వర్కౌట్ కాలేదు.