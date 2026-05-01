Samantha: పేరెంట్స్ మలయాళి, చదువుతోపాటే మోడలింగ్.. సమంత స్టార్డమ్ వెనుక అదిరిపోయే కథ
`ఏ మాయ చేసావె` చిత్రంతో తెలుగు ఆడియెన్స్ కి దగ్గరైన సమంత.. సినిమాల్లోకి రాకముందు ఏం చేసిందో తెలిస్తే, ఆమె ఎలా హీరోయిన్ అయ్యిందో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు.
మిడిల్ క్లాస్ నుంచి వచ్చిన సమంత
తెలుగు, తమిళం, హిందీ సినిమాల్లో నటించి పాన్-ఇండియా స్థాయిలో పేరు తెచ్చుకున్న సమంతకు ఇండియా వైడ్గా భారీ స్థాయిలో అభిమానగనం ఉంది. కానీ, ఆమె వచ్చింది మాత్రం ఓ సాధారణ మధ్యతరగతి కుటుంబం నుంచే. కానీ అసామాన్యంగా ఎదిగింది. తిరుగులేని స్టార్ హీరోయిన్గా రాణిస్తోంది.
మోడలింగ్ చేసిన సమంత
సినిమా నేపథ్యంలో సమంత
చాలామంది స్టార్లలాగా సమంతకు ఎలాంటి సినిమా నేపథ్యం లేదు. ఆమె మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పెరిగి, సున్నా నుంచి తనకంటూ ఓ స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. ఆమె కెరీర్ ఆరంభంలో అదృష్టం కంటే ఆశయమే ఎక్కువగా ఉండేది. సమంత అనుకోకుండా హీరోయిన్ అయ్యింది. గౌతమ్ మీనన్ని చూద్దామని సినిమా ఆడిషన్కి వెళ్లిన ఆమె ఆయన్ని ఇంప్రెస్ చేసింది. ఆ తర్వాత సినిమా ఛాన్స్ కొట్టేసింది.
సమంత ముద్దు పేరు
సమంత ముద్దుపేరు ఏంటో తెలుసా? ఆమె సన్నిహితులు, కుటుంబసభ్యులు ప్రేమగా 'యశోద' అని పిలుస్తారట. 2022లో వచ్చిన 'యశోద' థ్రిల్లర్ మూవీలో ఆమె నటించిన తర్వాత ఈ పేరు మరింత పాపులర్ అయింది. నటి సమంత ముద్దుపేరు, ఆమె నటించిన 'యశోద' సినిమా టైటిల్ ఒకటే కావడం అభిమానులకు ఆసక్తి కలిగించింది. ఇది ఆమె వ్యక్తిగత జీవితానికి, సినిమాకు మధ్య ఉన్న ఒక ప్రత్యేక బంధాన్ని చూపిస్తుంది.
అనేక స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేసిన సమంత
'ఏ మాయ చేశావె', 'ఈగ', 'మెర్సల్', 'సూపర్ డీలక్స్', 'మజిలీ' వంటి చిత్రాలతో పాటు 'ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2', 'సిటాడెల్: హనీ బన్నీ' వంటి వెబ్ సిరీస్లతో సమంత ఇప్పుడు పాన్-ఇండియా స్టార్ అయ్యారు. ఇంత విజయం సాధించినా, ఆమె తన సింప్లిసిటీని, కష్టపడే తత్వాన్ని వదులుకోలేదు. అంతేకాదు ఆమె అనేక స్ట్రగుల్స్ ఫేస్ చేసింది. చైతన్యతో విడాకులు, ఆ తర్వాత మయోసైటిస్ తో బాధపడటం, దాన్నుంచి కోలుకున్నాక తండ్రి మరణించడం ఆమెకి కోలుకోలేని దెబ్బ తగిలింది. వాటిని దాటుకుని ఇప్పుడు `మా ఇంటి బంగారం` అనే చిత్రంలో నటిస్తోంది. ఇది త్వరలో విడుదల కానుంది.